Tiros em frente ao consulado de Israel em Istambul deixam dois policiais feridos

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Um agressor foi morto e outros dois ficaram feridos em um tiroteio nesta terça-feira (7/4), do lado de fora do consulado israelense em Istambul — um incidente no qual dois policiais sofreram ferimentos leves, informou o governador da província, Davut Gül.
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A área ao redor do prédio foi rapidamente isolada. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos agressores ou os motivos do ataque.
O ministro da Justiça da Turquia, Akin Gurlek, afirmou que uma investigação já foi aberta. De acordo com a Haberturk, o consulado ocupa um ou dois andares do prédio, que tem vários pavimentos.
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Por Agência Estado
postado em 07/04/2026 08:21 / atualizado em 07/04/2026 09:09