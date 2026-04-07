Tiros em frente ao consulado de Israel em Istambul deixam dois policiais feridos

Agentes da polícia se reúnem em frente ao Consulado de Israel em Istambul, em 7 de abril de 2026, após um tiroteio entre homens armados e a polícia - (crédito: YASIN AKGUL / AFP)

Um agressor foi morto e outros dois ficaram feridos em um tiroteio nesta terça-feira (7/4), do lado de fora do consulado israelense em Istambul — um incidente no qual dois policiais sofreram ferimentos leves, informou o governador da província, Davut Gül.

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A área ao redor do prédio foi rapidamente isolada. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos agressores ou os motivos do ataque.

O ministro da Justiça da Turquia, Akin Gurlek, afirmou que uma investigação já foi aberta. De acordo com a Haberturk, o consulado ocupa um ou dois andares do prédio, que tem vários pavimentos.