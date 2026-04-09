A chocante imagem de 250 cães resgatados em sala de casa: 'Eles agora estão muito bem'

Os cães resgatados de uma propriedade superlotada no início deste ano estão "passando muito bem", afirmou a RSPCA, uma organização beneficente de defesa dos animais, em entrevista à BBC depois que uma imagem registrada por uma das pessoas envolvidas no resgate mostrou mais de 250 cães mestiços da raça Poodle amontados na sala da propriedade.

A instituição de bem-estar animal afirmou que a população e as condições de vidas desses animais, descobertos em janeiro em um local não revelado no Reino Unido, "rapidamente saiu de controle em meio a circunstâncias familiares adversas".

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Lee Hopgood, superintendente da RSPCA para o norte da Inglaterra, afirmou que "surpreendentemente os cães estão indo muito, muito bem".

Segundo ele, muitos dos animais resgatados foram submetidos a tratamentos por causa dos "pelos encravados e emaranhados".

Dos mais de 250 cães resgatados, 87 foram levados para instalações da RSPCA, e o restante para os cuidados da Dogs Trust, outra organização beneficente de defesa dos animais.

Depois de receberem cuidados, tratamentos e apoio comportamental, "muitos dos cães conseguiram achar novos lares e estão curtindo a vida", disse um porta-voz da Dogs Trust. O restante dos animais continua sob os cuidados da Dogs Trust, "inclusive aqueles que deram à luz enquanto estavam com a gente".

Boone, um dos cães resgatados, foi adotado por Dermot Murphy, ex-funcionário da RSPCA, e apareceu no programa Breakfast, da BBC, nesta quinta-feira (9/4).

Boone estava abaixo do peso e com inflamação nas orelhas e nos olhos quando chegou aos cuidados da instituição, conta Murphy.

Pelo que passou, Boone precisou ser carregado para dentro e para fora do carro quando se juntou à família de Murphy. "Ele nunca havia usado coleira, então, quando a colocamos nele, ele fincou suas patas no chão porque não sabia o que era aquilo."

A nova vida do lado de fora da propriedade superlotada onde vivia tem sido "um pouco de overdose sensorial", com Boone precisando ser apresentado a novas experiências gradualmente.

Agora, por exemplo, Boone pode ficar sem coleira e brincar com bolas. "É fantástico ver como ele se superou e se tornou parte da família", acrescentou Murphy.

A organização beneficente RSPCA afirmou que casos de grande número de animais mantidos em um mesmo endereço podem estar ligados a problemas de saúde mental dos proprietários, à crise do custo de vida devido à inflação ou a criadores que operam com práticas inadequadas.

Neste caso específico, a RSPCA declarou em um comunicado na quarta-feira que não prosseguiria com a acusação devido à "extrema vulnerabilidade" dos proprietários dos mais de 250 cães.

A RSPCA afirmou ainda que uma imagem "chocante" tirada por um socorrista — mostrando dezenas de cães amontoados em uma sala de estar — não foi gerada por inteligência artificial (IA), em resposta a dezenas de comentários nas redes sociais sugerindo que a foto era falsa.

A foto ilustra a "realidade alarmante" dos incidentes com múltiplos animais atendidos pela RSPCA, que aumentaram 70% na Inglaterra e no País de Gales desde 2021, segundo a organização.

Os cães eram todos mestiços de poodle, também conhecidos como "doodles". Esses tipos de cães têm se tornado cada vez mais populares nos últimos anos, figurando entre os três tipos de raças mistas mais comuns entre os donos de cães, de acordo com uma pesquisa de 2025 da Dogs Trust.

Em novembro, a RSPCA relatou o resgate de 80 cães, em sua maioria Chihuahua, Lulu da pomerânia e mestiços, de uma casa em Bedfordshire, na Inglaterra.

Como denunciar maus tratos a animais no Brasil

A organização não governamental Proteção Animal Mundial, que também atua no Brasil, dá exemplos de maus tratos a animais domésticos, domesticados, silvestres ou exóticos:

Abandono

Envenenamento

Presos constantemente em correntes ou cordas muito curtas

Manutenção em lugar anti-higiênico

Mutilação

Presos em espaço incompatível ao porte do animal ou em local sem iluminação e ventilação

Utilização em shows que possam lhes causar lesão, pânico ou estresse

Agressão física

Exposição a esforço excessivo e animais debilitados (tração)

Rinhas

Segundo a legislação brasileira, o crime de maus tratos a animais pode render de três meses a um ano de prisão, além de multa.

No Brasil, as denúncias de maus tratos a animais podem ser feitas anonimamente ou não de diversas maneiras. Por exemplo, em delegacias da Polícia Civil de forma presencial ou online, ou por telefone ao Ibama (0800 61 8080) ou ao Disque Denúncia (181).