Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Os quatro astronautas a bordo da espaçonave Orion concluíram sua missão ao redor da Lua e devem pousar no oceano Pacífico, na costa de San Diego, nos Estados Unidos, às 21h07 (horário de Brasília) desta sexta-feira (10/4).

A tripulação — Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Victor Glover e Christina Koch — passou cerca de 10 dias em uma viagem histórica em órbita lunar, mais de 50 anos após as últimas missões tripuladas ao satélite natural da Terra.

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O retorno à Terra é considerado a fase mais crítica da missão Artemis 2. A reentrada na atmosfera e o pouso no mar envolvem riscos elevados, com a cápsula Orion enfrentando temperaturas de até 2.760°C — cerca de metade da temperatura da superfície do Sol.

A reentrada é tratada com cautela pela Nasa, especialmente após a missão Artemis 1, quando danos inesperados no escudo térmico geraram uma investigação que atrasou a missão atual em mais de um ano.

Nesta fase, a Orion reentra na atmosfera terrestre a mais de 40 mil km/h, em um processo que não pode ser totalmente reproduzido em simuladores.

Para desacelerar, a cápsula usa a própria atmosfera como resistência, entrando em um ângulo calculado.

Entrar em ângulo prolonga a descida — de cerca de um para cinco minutos — e reduz as forças às quais a tripulação é submetida, embora os astronautas ainda enfrentem forte pressão gravitacional.

Pouso no oceano e resgate

Getty Images Simulações prepararam equipes para o resgate

Quando a espaçonave estiver em segurança, diversos paraquedas serão abertos para reduzir a sua velocidade.

Os paraquedas de desaceleração são projetados para estabilizar e reduzir a velocidade da espaçonave antes da abertura dos paraquedas principais, que só irá acontecer a cerca de 1,8 km de altitude, reduzindo a velocidade da espaçonave para uma queda de 32 km/h no Oceano Pacífico.

Uma equipe de resgate estará posicionada próximo ao litoral da Califórnia para o resgate imediato da tripulação após o pouso.

A cápsula pode atingir o mar em diferentes posições — de cabeça para baixo, de lado ou na vertical. Em todos os cenários, airbags infláveis são acionados automaticamente para colocá-la na posição correta, permitindo a saída segura dos astronautas.

Missão histórica

Getty Images Christina Koch, Jeremy Hansen, Victor Glover e Reid Wiseman passaram 10 dias em uma missão à órbita lunar

A missão Artemis 2 teve início em 1º de abril, quando o foguete foi lançado do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida.

Diferentemente de missões anteriores, a Orion não teve como objetivo pousar na Lua, mas realizar um sobrevoo do lado oculto do satélite — um lado que nunca é visível da Terra.

Embora satélites já tenham registrado o lado oculto anteriormente, esta foi a primeira vez que humanos observaram essas partes da superfície lunar, com vastas crateras e planícies de lava.

Durante a missão, a Orion também bateu recorde de maior distância já percorrida por humanos no espaço.

No dia 6 de abril, a espaçonave atingiu 406.771 km da Terra durante a passagem próxima à Lua, superando os 400 mil km alcançados pela missão Apollo 13 em 1970.

A missão Artemis 2 da Nasa passou por todos os testes importantes desde o seu lançamento, no dia 1° de abril. O desempenho do foguete, da espaçonave e da tripulação foi melhor que os engenheiros imaginavam.

A viagem também serviu como um teste decisivo do sistema Orion com humanos a bordo — algo impossível de validar apenas por simulações.

Se tudo ocorrer conforme o esperado, a missão será considerada um sucesso técnico importante para o programa Artemis e um marco no retorno de missões tripuladas à Lua.