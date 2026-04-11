A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra - (crédito: NASA / Reuters)

Os quatro astronautas que participaram da histórica missão Artemis II à Lua retornaram sãos e salvos à Terra em uma manobra que a NASA classificou como "de manual".

Às 20h07 (horário do leste dos EUA), a cápsula Orion amerissou no oceano Pacífico, em frente à costa de San Diego, exatamente como estava programado.

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Pouco depois, a nave acionou seus flutuadores de segurança.

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Mergulhadores da Marinha dos EUA já estavam prontos para se deslocar em lanchas a partir do navio de resgate John P. Murtha para recuperar os tripulantes.

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Em várias partes dos Estados Unidos, multidões se reuniram e, com grande entusiasmo, acompanharam a transmissão ao vivo da amerissagem.

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Eventos públicos como este jogo de beisebol da Major League Baseball em Cincinnati, Ohio, foram temporariamente suspensos para que o histórico retorno dos astronautas fosse exibido em telões.

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Equipes de recuperação se aproximaram da cápsula enquanto ela flutuava no oceano Pacífico após a amerissagem bem-sucedida e abriram a escotilha lateral para permitir a saída da tripulação.

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Um helicóptero sobrevoou a balsa em que se encontravam os astronautas para transportá-los até um navio de recuperação.

Já a bordo do navio John P. Murtha, os astronautas foram recebidos pessoalmente pelo administrador da NASA, Jared Isaacman.

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Os astronautas Victor Glover, piloto da Artemis II (à esq.), e Christina Koch, especialista da missão, desceram do helicóptero com amplos sorrisos.

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Missão cumprida para o comandante Reid Wiseman (à esq.) e o astronauta canadense Jeremy Hansen.

A tripulação passou por avaliações médicas, cujos resultados foram positivos. Eles eram vistos sorrindo e conversando enquanto posavam para as fotos.

A NASA informou que eles seriam transportados de avião para Houston para se reunirem com suas famílias neste sábado.

Ainda não foi confirmado quando farão sua primeira aparição pública.