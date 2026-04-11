InícioMundo
Notícias

A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra

Foi assim que as câmeras registraram o retorno dos astronautas da missão lunar Artemis II da NASA, após pousarem em segurança no Oceano Pacífico

A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra - (crédito: NASA / Reuters)
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra - (crédito: NASA / Reuters)

Os quatro astronautas que participaram da histórica missão Artemis II à Lua retornaram sãos e salvos à Terra em uma manobra que a NASA classificou como "de manual".

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Às 20h07 (horário do leste dos EUA), a cápsula Orion amerissou no oceano Pacífico, em frente à costa de San Diego, exatamente como estava programado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Pouco depois, a nave acionou seus flutuadores de segurança.

A cápsula Orion libera quatro flutuadores redondos de cor laranja enquanto repousa sobre a superfície do mar
NASA / Reuters

Mergulhadores da Marinha dos EUA já estavam prontos para se deslocar em lanchas a partir do navio de resgate John P. Murtha para recuperar os tripulantes.

Os mergulhadores da Marinha dos EUA se preparam para embarcar em pequenas embarcações a partir do convés do USS John P. Murtha para resgatar os tripulantes da Artemis II
NASA / Getty

Em várias partes dos Estados Unidos, multidões se reuniram e, com grande entusiasmo, acompanharam a transmissão ao vivo da amerissagem.

Uma criança vestida com uma fantasia de astronauta torce ao lado de uma mulher que agita uma bandeira enquanto assistem à transmissão ao vivo do retorno dos tripulantes da Artemis II à Terra no Museu do Ar e do Espaço de San Diego
Getty Images

Eventos públicos como este jogo de beisebol da Major League Baseball em Cincinnati, Ohio, foram temporariamente suspensos para que o histórico retorno dos astronautas fosse exibido em telões.

Um telão no estádio de beisebol de Cincinnati, Ohio, exibe a aterrissagem da cápsula Orion
Reuters

Equipes de recuperação se aproximaram da cápsula enquanto ela flutuava no oceano Pacífico após a amerissagem bem-sucedida e abriram a escotilha lateral para permitir a saída da tripulação.

A equipe de resgate abre a escotilha lateral da cápsula tripulada Artemis II
NASA / Reuters
Um helicóptero da Marinha sobrevoa uma balsa que flutua no mar e transporta a tripulação da Artemis II. A força de suas hélices cria ondas concêntricas na água
NASA / Reuters

Um helicóptero sobrevoou a balsa em que se encontravam os astronautas para transportá-los até um navio de recuperação.

Já a bordo do navio John P. Murtha, os astronautas foram recebidos pessoalmente pelo administrador da NASA, Jared Isaacman.

O comandante Reid Wiseman sobe a bordo do navio de resgate após ser retirado da cápsula Artemis II pela equipe de resgate no Oceano Pacífico
NASA / Reuters
O astronauta Victor Glover, piloto da Artemis II (à esquerda), e a astronauta da NASA Christina Koch, especialista da missão Artemis II, saem de um helicóptero e conversam com o administrador da NASA Jared Isaacman, a bordo do navio de resgate John P. Murtha
NASA / Getty

Os astronautas Victor Glover, piloto da Artemis II (à esq.), e Christina Koch, especialista da missão, desceram do helicóptero com amplos sorrisos.

O comandante Reid Wiseman (à esquerda) e o astronauta Jeremy Hansen são recebidos pelo administrador da NASA, Jared Isaacman, a bordo do John P. Murtha.
NASA / Getty

Missão cumprida para o comandante Reid Wiseman (à esq.) e o astronauta canadense Jeremy Hansen.

A tripulação passou por avaliações médicas, cujos resultados foram positivos. Eles eram vistos sorrindo e conversando enquanto posavam para as fotos.

A NASA informou que eles seriam transportados de avião para Houston para se reunirem com suas famílias neste sábado.

Ainda não foi confirmado quando farão sua primeira aparição pública.

  • Google Discover Icon
BBC
Redação - BBC News Mundo
postado em 11/04/2026 12:31
SIGA
x