Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe - (crédito: BBC Geral)

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL) foi preso nos Estados Unidos, onde estava foragido da Justiça brasileira.

A prisão foi confirmada porr uma fonte da Polícia Federal (PF) à BBC News Brasil.

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Ramagem era considerado foragido desde setembro, quando a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-deputado a 16 anos de prisão por golpe de Estado, na mesma ação penal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em novembro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão preventiva de Ramagem. Seu mandato foi cassado em dezembro.

Esta reportagem está em atualização.