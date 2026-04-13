Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL) foi preso nos Estados Unidos, onde estava foragido da Justiça brasileira.
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A prisão foi confirmada porr uma fonte da Polícia Federal (PF) à BBC News Brasil.
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Ramagem era considerado foragido desde setembro, quando a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-deputado a 16 anos de prisão por golpe de Estado, na mesma ação penal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em novembro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão preventiva de Ramagem. Seu mandato foi cassado em dezembro.
Esta reportagem está em atualização.