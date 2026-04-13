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Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ex-deputado está foragido desde o ano passado, quando foi condenado por golpe de Estado e teve sua prisão preventiva decretada pelo STF.

Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe - (crédito: BBC Geral)
Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe - (crédito: BBC Geral)

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL) foi preso nos Estados Unidos, onde estava foragido da Justiça brasileira.

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A prisão foi confirmada porr uma fonte da Polícia Federal (PF) à BBC News Brasil.

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Ramagem era considerado foragido desde setembro, quando a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-deputado a 16 anos de prisão por golpe de Estado, na mesma ação penal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em novembro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão preventiva de Ramagem. Seu mandato foi cassado em dezembro.

Esta reportagem está em atualização.

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BBC
Leandro Prazeres e Marina Rossi - Da BBC News Brasil em Brasília e em São Paulo
postado em 13/04/2026 14:14 / atualizado em 13/04/2026 21:48
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