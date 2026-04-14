A francesa de 86 anos presa pelo ICE após se mudar para os EUA para se casar com paixão antiga - (crédito: BBC Geral)

Uma mulher francesa de 86 anos que se mudou para os Estados Unidos no ano passado após reatar um romance dos anos 1960 está sendo mantida em um centro de fiscalização de imigração no país.

O filho de Marie-Thérèse, da cidade de Nantes, soou o alerta depois que sua mãe foi presa em Anniston, Estado do Alabama, no início de abril.

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"Eles algemaram as mãos e os pés dela como se fosse uma criminosa perigosa", disse ele ao jornal francês Ouest-France.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA, que supervisiona o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), disse à BBC que uma "estrangeira ilegal da França" com nome correspondente ao de Marie-Thérèse havia entrado no país em junho de 2025 e ultrapassado o período de permanência permitido de seu visto de 90 dias.

De acordo com o filho, no entanto, Marie-Thérèse aguardava a emissão de um green card [um visto de longo prazo] quando foi detida.

Amor perdido

Marie-Thérèse havia se mudado para os EUA após se casar com seu amor perdido havia décadas — um americano chamado Billy, que ela conheceu nos anos 1960, quando ele era um soldado destacado na base da Otan (aliança militar ocidental) em Saint-Nazaire e ela, uma secretária.

Billy retornou aos EUA em 1966. Ele e Marie-Thérèse perderam o contato, se casaram — cada um em seu próprio país — e tiveram filhos.

Os dois se reconectaram em 2010 e passaram a se visitar com seus respectivos cônjuges, informou o Ouest-France.

Em 2022, ambos estavam viúvos e iniciaram um relacionamento. Billy era um homem "encantador, adorável", disse o filho de Marie-Thérèse, e o casal estava apaixonado "como adolescentes".

Eles se casaram no ano passado e Marie-Thérèse mudou-se para o Alabama, solicitando um green card, que lhe daria o direito de permanecer nos EUA.

Mas ela ainda não havia recebido o visto quando Billy morreu repentinamente em janeiro, deixando sua situação migratória indefinida.

Logo após a morte de Billy, seu filho e Marie-Thérèse teriam entrado em conflito por causa da herança.

O filho de Billy "a ameaçou, a intimidou, e chegou até a cortar o fornecimento de água, internet e eletricidade", disse o filho dela ao Ouest-France.

Marie-Thérèse contratou um advogado, mas foi presa pela ICE na véspera de uma audiência marcada. Vizinhos alertaram seus filhos.

Não há provas de que uma denúncia feita pelo filho de Billy tenha levado sua madrasta a um centro de detenção da ICE.

O Ministério das Relações Exteriores da França está envolvido, e Marie-Thérèse recebeu uma visita consular, disse seu filho à imprensa francesa. Ele acrescentou que sua mãe era uma "lutadora" e estava "aguentando bem", mas que tinha problemas cardíacos e na coluna.

"Nossa prioridade é tirá-la desse centro de detenção e repatriá-la para a França. Dada a saúde dela, ela não vai aguentar um mês em condições de detenção como essas", disse.

Desde o início do segundo mandato de Donald Trump na Presidência, a ICE assumiu um papel central na execução da iniciativa de deportação em massa de seu governo.

Seu orçamento e sua missão foram significativamente ampliados, e a agência desempenha um papel fundamental na remoção de imigrantes sem documentação dos EUA.

O filho de Marie-Thérèse disse que sua história "era como um filme americano ruim. Todas as manhãs eu acordo e digo a mim mesmo que nada disso é verdade, que foi apenas um pesadelo".