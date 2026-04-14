Autoridades dos EUA divulgam foto de Alexandre Ramagem sob custódia do ICE

Alexandre Ramagem foi preso nesta segunda-feira, em Orlando, na Flórida, por autoridades migratórias norte-americanas - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O governo dos Estados Unidos divulgou uma imagem do ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem após ele ser preso por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) nesta segunda-feira (13/4).

Na imagem, Ramagem aparece de moletom verde. Na descrição, além das informações de sexo, idade e raça, há também a identificação da unidade em que ele está detido.

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A descrição immigrantion hold (ou seja, "detenção por imigração") contradiz a versão de aliados de Ramagem, que diziam que ele teria sido preso por uma infração de trânsito.

Na segunda, o jornalista e empresário Paulo Figueiredo publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) que o status migratório de Ramagem nos EUA seria legal, uma vez que o ex-deputado teria feito um pedido de asilo no país.

"Para deixar absolutamente claro: o governo brasileiro não teve qualquer participação nesse episódio. Trata-se de um procedimento padrão da imigração americana. Isso não tem absolutamente nada a ver com o pedido de extradição do Brasil, que segue em análise no Departamento de Estado", disse Figueiredo.

No entanto, a prisão de Ramagem aconteceu após meses de articulação entre a Polícia Federal e autoridades migratórias americanas, segundo uma fonte com conhecimento das tratativas disse à BBC News Brasil.

A estratégia, segundo essa fonte, foi aproveitar o suposto status irregular de Ramagem nos Estados Unidos para que ele fosse preso e enviado ao Brasil para cumprir sua pena por crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023.

Ele foi condenado a 16 anos de prisão no caso que apurou uma tentativa de golpe de Estado após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022.

O acontecimento gerou reações de políticos à direita, que prometeram ajuda a Ramagem, e à esquerda, que ironizaram o fato de a prisão ter sido feita pelo ICE, a polícia migratória americana, conhecida por sua truculência, que ganhou força com Trump.

Valter Campanato/Agência Brasil Alexandre Ramagem foi preso nesta segunda-feira, em Orlando, na Flórida, por autoridades migratórias norte-americanas

Ramagem foi condenado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. Ele também foi demitido da Polícia Federal, onde era delegado. Ao longo do processo, sua defesa alegou sua inocência.

Esse "atalho" para ter Ramagem de volta ao Brasil, segundo essa fonte, foi uma forma de contornar a demora na avaliação do pedido de extradição já feito pelo Brasil contra Ramagem e sua possível rejeição.

Em dezembro de 2025, já após o fim da etapa de recursos sobre sua condenação, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes emitiu uma ordem de extradição contra Ramagem.

As autoridades brasileiras encaminharam o pedido de extradição aos Estados Unidos, mas ainda não haviam tido resposta sobre se o país aceitaria a solicitação do STF ou não.

Segundo a fonte ouvida pela BBC News Brasil, as informações sobre Ramagem foram repassadas há alguns meses, mas só agora a agência teria atuado para prender o ex-deputado federal.

Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, a PF não menciona Ramagem, mas cita que a prisão de um "condenado" pelos atos de 8 de janeiro teria ocorrido em Orlando após cooperação internacional.

"A prisão decorreu de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e as autoridades policiais dos EUA. O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, de golpe de Estado e de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito", disse a nota.

Com reportagem de Leandro Prazeres, da BBC News Brasil em Brasília