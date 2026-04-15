Advogada acusada de racismo no Rio é suspeita de roubar carro do ex

A advogada argentina Agostina Páez, acusada de injúria racial no Rio de Janeiro, é alvo de uma nova denúncia. Agora, o ex-namorado na Argentina a acusa de roubar um carro.
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De acordo com informações divulgadas pelo jornal Clarín, o dentista Javier Zanoni, de 32 anos, entrou com uma ação judicial alegando que Agostina não devolveu o carro dele após o fim do relacionamento. O veículo, um Citroën Cactus, estaria registrado no nome dele, apesar de segundo a defesa da advogada, ter sido um presente da família dela.
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A denúncia foi formalizada em La Banda, na província de Santiago del Estero. Segundo a advogada de Javier, Elizabeth Maldonado, houve uma tentativa prévia de resolver a situação de forma amigável. Ela afirma que o cliente pediu a devolução do carro por meio de notificação formal, mas não obteve resposta.
A defesa de Agostina contesta a acusação e sustenta que não houve qualquer irregularidade. Pessoas próximas à advogada afirmam que o veículo foi adquirido pela família dela e entregue como presente durante o relacionamento que durou cerca de três anos.
O novo episódio ocorre poucos dias após o retorno de Agostina à Argentina. Ela havia deixado o Brasil depois de permanecer cerca de três meses no Rio de Janeiro, período em que respondeu a um processo por injúria racial. A saída do país foi autorizada após o pagamento da fiança de R$ 97 mil e a retirada de medidas cautelares.
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O caso ganhou repercussão após um episódio envolvendo o pai da advogada, que foi filmado imitando os gestos considerados racistas de sua filha.
Agora, além das consequências do processo no Brasil, Agostina passa a enfrentar uma nova disputa judicial em seu país de origem. O desdobramento do caso depende da análise da Justiça argentina sobre a posse e a propriedade do veículo, em meio a versões apresentadas pelas partes.
* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca