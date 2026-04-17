5 formas simples de perder gordura abdominal

A gordura abdominal é uma fonte de problemas como a hipertensão arterial e altos níveis de açúcar e colesterol no sangue - (crédito: Getty Images)

Muitas pessoas vão à academia para perder gordura abdominal, mas algumas delas não prestam muita atenção.

A gordura abdominal é uma preocupação comum entre os jovens que cuidam do seu aspecto físico e da sua saúde. E, com a gordura acumulada na região central do corpo, eles já não podem usar roupas confortáveis e com bom caimento.

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Este problema não se limita ao simples ato de vestir roupas que se adaptem aos nossos gostos pessoais.

Já se demonstrou que a gordura abdominal pode colocar a saúde em risco. Ela pode causar inúmeros problemas graves de saúde, como hipertensão arterial, altos níveis de açúcar no sangue e problemas relacionados ao colesterol.

Estas condições são consequência da gordura localizada na região abdominal, que também aumenta o risco de diabetes tipo 2 e doenças cardíacas.

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Uma pesquisa publicada pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos, revela que uma espécie de proteína, denominada citocina, é produzida em maior quantidade quando há acúmulo de gordura na região abdominal. Esta proteína causa inflamações no organismo.

A gordura abdominal também produz outra proteína chamada angiotensina, que pode provocar estreitamento dos vasos sanguíneos e hipertensão arterial. Com isso, aumenta o risco de demência, asma e certos tipos de câncer.

O cardiologista Shiv Kumar Choudhry, do Hospital Fortis Escorts de Nova Déli, na Índia, afirma que a gordura abdominal é mais perigosa que a gordura armazenada em outras partes do corpo.

"Quando as células de gordura abdominal se rompem, elas liberam inúmeras substâncias tóxicas", explica ele.

"Estas substâncias causam inflamação dos vasos sanguíneos do coração, o que aumenta o risco de doenças cardíacas. E também geram resistência à insulina, o que eleva o risco de diabetes."

Getty Images A gordura abdominal é uma fonte de problemas como a hipertensão arterial e altos níveis de açúcar e colesterol no sangue

Especialistas indicam que diversos fatores podem levar ao acúmulo de gordura abdominal, como a genética, alterações hormonais, idade, excesso de peso e a menopausa.

Manter estilo de vida desequilibrado e dieta inadequada também contribuem para este fenômeno.

Os especialistas em saúde afirmam que é possível reduzir a gordura abdominal adotando uma dieta equilibrada, fazendo atividade física diariamente e mantendo hábitos de vida saudáveis.

Para reduzir a gordura abdominal, é importante se concentrar em certos pontos importantes. Aqui estão cinco recomendações a respeito.

Getty Images O exercício físico é importante para controlar o acúmulo de gordura abdominal

1. Evite jantar pouco antes da hora de dormir

Não é recomendável comer entre duas e três horas antes de dormir.

As calorias provenientes dos alimentos consumidos ao longo do dia se transformam em energia para as atividades diárias. Mas os alimentos consumidos à noite não funcionam da mesma forma.

Por isso, eles começam a se armazenar no corpo, levando ao aumento de peso.

2. Adote uma dieta equilibrada

Se você consumir alimentos ricos em fibras, não sentirá fome rapidamente após as refeições.

Quando a dieta inclui fibras, o trânsito dos alimentos do estômago para o intestino se desacelera. Por isso, você sentirá saciedade por mais tempo.

Getty Images Se você consumir alimentos ricos em fibras, não sentirá fome por mais tempo e irá comer menos, reduzindo o risco de obesidade

Incorpore proteínas à sua alimentação. Elas ajudam você a sentir saciedade por mais tempo e reduzem o desejo por alimentos.

Elas reduzem os níveis de grelina (o hormônio estimulante da fome), o que evita os desejos.

As proteínas também fortalecem os músculos, aceleram o metabolismo e aumentam a capacidade de queimar calorias.

Acrescente à sua alimentação diária alimentos ricos em proteínas, como ovos, lentilhas, leite, queijo, iogurte, peixe, aves e soja.

3. Evite os alimentos ricos em carboidratos altamente processados e refinados

Alimentos como o pão comum, batatas fritas e aperitivos salgados têm teor de fibras baixo ou muito baixo. Nosso organismo os digere rapidamente e eles podem causar aumento repentino dos níveis de açúcar no sangue.

Quando os níveis de açúcar variam de forma tão drástica, a fome aumenta e cresce o risco de aumento de peso e diabetes tipo 2.

Getty Images Especialistas aconselham evitar lanches ultraprocessados, como bolos, biscoitos e produtos de confeitaria, que favorecem o rápido acúmulo de gordura abdominal

Em vez desses alimentos processados, prefira opções saudáveis, como pão integral e aperitivos assados ou ligeiramente fritos, além de frutas frescas e secas.

Evite alimentos ricos em açúcar e calorias, reduza o consumo de álcool e pare de fumar.

4. Durma o suficiente

A falta de sono suficiente pode afetar os hormônios da fome e fazer com que você deseje comer mais.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles, nos Estados Unidos, indicam que a grelina (um hormônio produzido pelo estômago, que estimula a fome) aumenta quando a qualidade do sono é deficiente.

Costuma-se dizer que é preciso evitar e gerenciar o estresse. Quando estamos estressados, os níveis de cortisol (o hormônio do estresse) aumentam na corrente sanguínea.

E, quando estamos estressados, não prestamos atenção no que comemos. Nossa tendência é comer qualquer alimento que esteja à mão para nos distrairmos do estresse.

5. Faça exercício

Manter a atividade com exercícios físicos ou qualquer tipo de treino ajuda a queimar calorias. Isso promove a redução da gordura corporal, particularmente a acumulada em volta da região central do corpo.

Atividades diárias, como caminhadas rápidas, correr, andar de bicicleta, nadar ou praticar ioga não só ajudam a reduzir a gordura corporal, como também aceleram o metabolismo.

O exercício fortalece os músculos e preserva a saúde do coração. E, ao reduzir a gordura abdominal, também diminui o risco de diabetes, hipertensão arterial e doenças cardíacas.