Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

O Estreito de Ormuz foi "declarado completamente aberto" pelo "período restante do cessar-fogo", afirmou nesta sexta-feira (17/4) o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi.
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"Em consonância com o cessar-fogo no Líbano, a passagem de todas as embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz está declarada completamente aberta pelo período restante do cessar-fogo, na rota coordenada já anunciada pela Organização de Portos e Assuntos Marítimos da República Islâmica do Irã", disse Araghchi em um comunicado divulgado pela rede social X (antigo Twitter).
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Os EUA anunciaram que iniciariam um bloqueio naval ao Estreito de Ormuz no início desta semana, depois que o Irã fechou efetivamente o canal de transporte de petróleo mais movimentado do mundo por semanas, em resposta ao ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã em fevereiro.
O cessar-fogo de duas semanas entre Irã e EUA deve expirar em 22 de abril.
Essa reportagem está em atualização
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