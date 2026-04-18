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BARCELONA

Brasil, Espanha e México pedem diálogo respeitoso com Cuba

Sem fazer qualquer referência aos Estados Unidos, os três países governados por líderes de esquerda expressaram preocupação com a "dramática situação vivida pelo povo cubano"

Uma pessoa segura uma bandeira nacional cubana durante as celebrações que marcam a vitória no 65º aniversário da invasão da Baía dos Porcos e a declaração do caráter socialista da Revolução Cubana, em Havana, em 16 de abril de 2026 - (crédito: YAMIL LAGE/AFP)
Uma pessoa segura uma bandeira nacional cubana durante as celebrações que marcam a vitória no 65º aniversário da invasão da Baía dos Porcos e a declaração do caráter socialista da Revolução Cubana, em Havana, em 16 de abril de 2026 - (crédito: YAMIL LAGE/AFP)

Brasil, Espanha e México instaram neste sábado (18/4) a manter com Cuba um diálogo sincero e respeitoso, que garanta aos cubanos decidir seu futuro "em plena liberdade", disseram em um comunicado conjunto.

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Sem fazer qualquer referência aos Estados Unidos, os três países governados por líderes de esquerda expressaram preocupação com a "dramática situação vivida pelo povo cubano", agravada pelo bloqueio energético imposto por esse país desde janeiro.

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"Fazemos um chamado a um diálogo sincero, respeitoso e em conformidade" com o direito internacional, afirma o comunicado divulgado pela chancelaria mexicana.Também defenderam uma solução de longo prazo que garanta aos cubanos decidir seu "futuro em plena liberdade".

O apelo ocorre enquanto acontece em Barcelona a IV Reunião em Defesa da Democracia, da qual participam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua homóloga do México, Claudia Sheinbaum, entre outros líderes mundiais, tendo como anfitrião o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.

Os três países expressaram "enorme preocupação" com a situação na ilha comunista, que classificaram como uma "crise humanitária", e pediram a adoção de medidas de alívio. Comprometeram-se a "aumentar de forma coordenada" uma resposta humanitária para aliviar a situação do povo cubano, segundo o comunicado.

A tensão entre Cuba e os Estados Unidos persiste, em meio às conversas entre Havana e Washington, confirmadas em março pelo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

No entanto, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, de origem cubano-americana, tem pedido mudanças políticas profundas na ilha comunista e afirma que o governo é composto por "dirigentes incompetentes".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou abertamente a ideia de "tomar" a ilha, e seu governo classifica o regime cubano como uma "ameaça" à segurança nacional.

Em Cuba, os apagões se intensificaram neste ano. A população sofre com a falta de eletricidade por até 15 horas diárias, inclusive em Havana.

O país encontra-se semiparalisado pela escassez de combustível. A isso se soma a falta de alimentos e medicamentos enfrentada pelos cubanos há vários anos.

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Por AFP
postado em 18/04/2026 22:37
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