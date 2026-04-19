Noivos são "enganados" por previsão do tempo e se casam em temporal

Na cidade de Kingston , no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, Faith Barrington, 23 anos, e Thad Barrington, de 25, conquistaram a internet após uma cerimônia de casamento inesperada. O casal teve uma festa digna de filme, isto é, daqueles em que os personagens são pegos por imprevistos e tudo dá errado, até dar mais que certo.

Com o casamento marcado para abril, os dois passaram a monitorar incansavelmente a previsão do tempo para garantir que tudo fosse perfeito. E as projeções pareciam estar a favor do casal, com zero por cento de chance de chuva.

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"Eu não estava nem um pouco preocupada com a possibilidade de chuva, e o sol apareceu entre as nuvens durante toda a manhã e o início da tarde. Não nos preparamos para a chuva porque não achávamos que fosse algo para o qual precisássemos nos preparar!", conta Faith à revista People.

Mas a natureza decidiu pregar uma peça no casal com uma garoa, e o momento não poderia ter sido mais especial. "Durante a troca de alianças, essa garoa se transformou em um aguaceiro, encharcando completamente nossos convidados e a nós”, relata a noiva.

A chuva inesperada deixou os noivos e os 65 convidados encharcados, mas o efeito foi outro e a euforia tomou conta dos presentes. Para Faith, a experiência não poderia ter sido mais mágica. “No instante em que o aguaceiro começou, senti uma euforia imensa. Tudo começou a parecer tão real, e era como se o nosso casamento sempre tivesse sido planejado para acontecer dessa forma”, afirma.

E já que quem está na chuva é para se molhar, Faith e Thad resolveram quebrar o protocolo e correram, de mãos dadas, em direção ao lago. "Não me lembro de ter pensado. Só me lembro de olhar para o Thad e dizer: 'Vamos pular no lago!' E então corremos juntos até o cais. Joguei meu buquê para o lado, Thad fez o mesmo com os óculos, e nos atiramos na água. Foi o sacramento mais perfeito para o nosso casamento, e ambos estávamos sentindo uma alegria indescritível”, finaliza.