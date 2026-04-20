Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC

Azizi descreveu o Estreito de Ormuz como "um de nossos trunfos para enfrentar o inimigo" - (crédito: maps4media via Getty Images)

"Nunca." É quando um alto parlamentar iraniano afirma que eles estarão prontos para abrir mão do controle do Estreito de Ormuz.

"É nosso direito inalienável", disse Ebrahim Azizi, ex-comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), à BBC em Teerã. "O Irã decidirá sobre o direito de passagem, incluindo as permissões para que embarcações atravessem o Estreito."

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E ele afirma que isso está prestes a ser consagrado em lei.

"Estamos apresentando um projeto de lei no parlamento, baseado no artigo 110 da Constituição, que abrange meio ambiente, segurança marítima e segurança nacional — e as forças armadas implementarão a lei", diz este parlamentar que preside a Comissão de Segurança Nacional e Política Externa.

À medida que cresce a preocupação com o fechamento desta via navegável estratégica, que causa choques econômicos cada vez maiores em todo o mundo, fica claro que esta não é uma crise de curto prazo que será resolvida em um dia.

A guerra deu a Teerã o que considera uma nova arma — Azizi descreveu o estreito que o Irã conseguiu transformar em arma durante este conflito como "um de nossos trunfos para enfrentar o inimigo".

Ele é uma figura-chave em um parlamento dominado pela mão de ferro. Azizi também reflete o pensamento de alguns dos principais tomadores de decisão que estão surgindo na nova ordem nascida desta guerra.

O conflito se tornou cada vez mais militarizado e dominado pela linha-dura, principalmente por parte da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), após uma série de assassinatos de personagens de alto nível em ataques israelenses.

Teerã agora vê como vital a sua capacidade de controlar a passagem de tráfego marítimo, incluindo petroleiros e navios-tanque de gás essenciais, não apenas como moeda de troca nas negociações atuais, mas como uma alavanca de longo prazo.

"A primeira prioridade do Irã após a guerra é restaurar a dissuasão, e o Estreito de Ormuz está entre as principais alavancas estratégicas do Irã", explica Mohammad Eslami, pesquisador da Universidade de Teerã.

"Teerã está aberta a discutir como outras nações podem se beneficiar da nova estrutura iraniana para o estreito, mas o controle é o ponto crucial."

maps4media via Getty Images Azizi descreveu o Estreito de Ormuz como "um de nossos trunfos para enfrentar o inimigo"

Mas esse é um futuro rejeitado por alguns dos vizinhos do Irã, já furiosos com os ataques sofridos por seus países durante as cinco semanas de guerra, que agora está em pausa devido a um frágil cessar-fogo temporário.

"Um ato de pirataria hostil" foi como Anwar Gargash, conselheiro diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos, descreveu a situação em uma entrevista recente.

Ele alertou que, se o Irã se recusasse a abrir mão do controle dessas águas internacionais, criaria um "precedente perigoso" para outras vias navegáveis estratégicas do mundo.

"Eles são os piratas que venderam nossa região aos americanos", respondeu Azizi, referindo-se às bases militares americanas no Oriente Médio que, juntamente com outras infraestruturas, foram alvos frequentes de drones e mísseis iranianos. Os EUA, acrescentou ele, são "os maiores piratas do mundo".

"Sempre dissemos que precisamos trabalhar juntos para garantir a segurança de nossa região", enfatizou Azizi.

Essa visão foi frustrada para a maioria dos estados do Golfo, com exceção de Omã, um dos aliados mais próximos do Irã na região, que controla a costa sul do estreito. O país havia participado de discussões com Teerã no início deste mês para garantir o trânsito tranquilo e seguro de embarcações.

Shady Alassar/Anadolu via Getty Images O Estreito de Ormuz é uma das vias navegáveis estratégicas para o mundo

Também houve sinais de desacordos — cuja intensidade não está clara — dentro da elite militar e política do Irã.

Isso ficou evidente em uma recente e rara crítica, em termos contundentes, ao Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, quando ele publicou uma declaração nas redes sociais na sexta-feira (17/4), afirmando que o Estreito de Ormuz estava "completamente aberto".

O presidente dos EUA, Donald Trump, respondeu imediatamente com um "OBRIGADO" em letras maiúsculas em uma publicação nas redes sociais.

Em poucos minutos, veículos de imprensa ligados à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) repreenderam Araghchi.

A agência de notícias estatal Mehr afirmou que a publicação do ministro das Relações Exteriores "proporcionou a melhor oportunidade para Trump ir além da realidade, se declarar o vencedor da guerra e celebrar a vitória".

Outra agência de notícias, a Tasnim, descreveu a publicação como um "tweet ruim e incompleto que criou uma ambiguidade enganosa sobre a reabertura do Estreito de Ormuz".

Araghchi enfatizou que a hidrovia estava aberta apenas para navios autorizados pela Marinha da IRGC e por meio de rotas designadas que exigiam o pagamento de pedágios.

Azizi descartou qualquer impressão de desavenças dentro do regime. "Quando se trata de segurança nacional, não existem abordagens moderadas ou radicais."

O destino deste estreito será decidido nos escalões mais altos do Estado. É uma das questões centrais nas negociações de alto nível que, segundo relatos, devem ser retomadas em Islamabad, na terça-feira (21/4), após uma primeira rodada de negociações presenciais históricas que também ocorreu na capital paquistanesa no último fim de semana.

Trump disse que enviaria uma delegação que, segundo informou à BBC um funcionário da Casa Branca, será novamente chefiada pelo vice-presidente dos EUA, J.D. Vance.

Getty Images O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, deverá liderar a segunda rodada de negociações no Paquistão nesta semana

As autoridades iranianas ainda não se pronunciaram sobre se sua própria equipe, liderada pelo presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, retornará ao Paquistão. A mídia local relata que o Irã não participará enquanto o bloqueio americano aos portos iranianos permanecer em vigor.

Trump ordenou repetidamente ao Irã que abrisse esse corredor marítimo, inclusive em uma postagem repleta de palavrões nas redes sociais em 5 de abril, na qual alertou que o Irã "viveria no inferno" se não cumprisse sua ordem.

Ele agora acusa Teerã de tentar "chantagear" os EUA.

"Não espero muito de um homem que distorce a verdade", debocha Azizi. "Estamos apenas defendendo nossos direitos diante da chantagem americana."

Como muitos iranianos de alto escalão, ele frequentemente rebate Trump com postagens sarcásticas nas redes sociais. Suas provocações evidenciam como eles desfrutam de acesso à internet internacional, que é negado à grande maioria dos iranianos no quase total apagão digital em vigor há várias semanas.

Azizi, cuja pasta parlamentar também inclui segurança nacional, não quis dizer quando esse bloqueio digital seria suspenso, apenas enfatizou: "Quando for seguro, suspenderemos para que o inimigo não se aproveite".

Também o questionei sobre as recentes ondas de prisões e o que grupos de direitos humanos, incluindo a Anistia Internacional, consideram dezenas de sentenças de morte proferidas contra manifestantes detidos durante os protestos nacionais de janeiro, que foram reprimidos com força letal e mataram milhares de pessoas. Diversas execuções, inclusive de jovens, foram realizadas recentemente.

Azizi reiterou a alegação do governo de que as agências de espionagem dos EUA e de Israel (a CIA e o Mossad, respectivamente) estiveram envolvidas nos distúrbios.

Ele descartou a crescente preocupação entre alguns iranianos de que a segurança interna se tornará ainda mais rigorosa.

"Na guerra, mesmo em um cessar-fogo, existem regras", afirmou.