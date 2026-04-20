Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Nossa coluna evoluiu pouco desde nossos ancestrais quadrúpedes e arborícolas - (crédito: Getty Images)

O corpo humano é frequentemente descrito como uma maravilha de "design perfeito": elegante, eficiente e finamente ajustado à sua função.

No entanto, ao observá-lo mais atentamente, surge um quadro bem diferente.

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Longe de ser uma máquina impecável, o corpo se assemelha mais a um mosaico moldado por milhões de anos de experimentação evolutiva.

O trade-off evolutivo, ou custo evolutivo, é um ganho que vem acompanhado de uma perda ou limitação.

Ou seja, a evolução não cria estruturas do zero; ela modifica o que já existe. E consequentemente, muitos aspectos da anatomia humana são simplesmente soluções "boas o suficiente": funcionais, mas longe da perfeição.

Alguns dos problemas e doenças mais comuns surgem diretamente dessas limitações herdadas.

A coluna vertebral

Getty Images Nossa coluna evoluiu pouco desde nossos ancestrais quadrúpedes e arborícolas

A coluna vertebral humana é o melhor exemplo disso.

Nossa coluna evoluiu pouco desde nossos ancestrais quadrúpedes e arborícolas, onde funcionava principalmente como uma viga flexível para movimentos suaves de galho em galho, além de proteger a medula espinhal.

Quando os humanos adotaram o bipedalismo, a coluna manteve essas funções.

Mas também se adaptou à necessidade adicional de sustentar o peso do nosso corpo verticalmente e manter nosso centro de gravidade, permitindo, ao mesmo tempo, que tenhamos a flexibilidade necessária para nos movermos.

Essas demandas opostas criam tensão.

As curvaturas características da coluna humana ajudam a distribuir o peso, mas também nos predispõem a dores lombares, hérnias de disco e alterações degenerativas que afetam sua função mais importante: proteger a medula espinhal e os nervos ao redor.

Essas condições são extraordinariamente comuns, não porque a coluna seja inerentemente defeituosa, mas porque desempenha uma função diferente da atribuída originalmente.

O pescoço

Getty Images O nervo laríngeo recorrente, no pescoço, segue um trajeto que simplesmente não faz sentido

Outro argumento claro contra um projeto divino é o nervo laríngeo recorrente, que segue um trajeto que simplesmente não faz sentido ter sido inventado assim.

Esse nervo, um ramo do nervo vago, controla principalmente as funções de repouso e digestão de nossos órgãos (como a redução da frequência cardíaca e respiratória).

O nervo laríngeo também conecta o cérebro à laringe, ajudando a controlar a fala e a deglutição.

Logicamente, seria de se esperar que ele utilizasse a rota mais direta para conectar o cérebro à laringe. Em vez disso, ele desce do cérebro para o tórax, contorna uma artéria importante e então retorna à laringe.

Esse desvio não é um projeto engenhoso, mas um vestígio histórico de nossos ancestrais semelhantes a peixes, quando o nervo seguia um caminho direto ao redor dos arcos branquiais.

À medida que os pescoços se alongaram ao longo do tempo evolutivo, o nervo se esticou em vez de ser redirecionado.

Essa ineficiência pode aumentar nossa vulnerabilidade a lesões durante cirurgias.

Os olhos

Getty Images Em humanos e outros vertebrados a retina é conectada "de cabeça para baixo"

Até mesmo nossos olhos refletem um custo evolutivo.

Em humanos e outros vertebrados, a retina (a camada sensível à luz na parte posterior do globo ocular) é conectada "de cabeça para baixo".

Isso significa que a luz precisa passar por camadas de fibras nervosas antes de chegar aos fotorreceptores, células especializadas responsáveis por detectar a luz e convertê-la em um impulso nervoso que é enviado ao cérebro.

O nervo óptico sai pela parte posterior da retina, criando um ponto cego logo abaixo da linha horizontal do olho, onde a visão não é possível.

O cérebro compensa essa deficiência perfeitamente, de modo que raramente a percebemos.

Portanto, embora tenhamos desenvolvido uma visão e células fotorreceptoras incríveis, isso teve como custo uma lacuna em nosso campo visual.

Os dentes

Getty Images Os dentes do siso não são inerentemente inúteis, mas não se encaixam mais confortavelmente nos crânios modernos

Nossos dentes nos lembram mais uma vez que a evolução prioriza a aptidão em detrimento da durabilidade.

Os humanos desenvolvem duas dentições: dentes de leite e dentes permanentes, e só. Uma vez perdidos, os dentes permanentes não são substituídos, ao contrário dos tubarões, que regeneram seus dentes continuamente ao longo da vida.

Nos mamíferos, o desenvolvimento dentário é rigorosamente regulado e está ligado ao crescimento complexo da mandíbula e às estratégias de alimentação. Esse sistema funcionou bem para nossos ancestrais, mas torna os humanos modernos vulneráveis ??a cáries e à perda dentária.

Os dentes do siso são outro exemplo de atraso evolutivo. Nossos ancestrais tinham mandíbulas maiores, adaptadas a dietas mais duras que exigiam mastigação intensa.

Com o tempo, a dieta humana se tornou mais macia e o tamanho da mandíbula diminuiu. No entanto, o número de dentes não mudou tão rapidamente. Muitas pessoas não têm mais espaço suficiente para os dentes do siso, o que leva à impactação, ao apinhamento e, muitas vezes, à necessidade de extração cirúrgica.

Os dentes do siso não são inerentemente inúteis, mas não se encaixam mais confortavelmente nos crânios modernos.

A pélvis

Getty Images Uma pelve estreita facilita a locomoção, mas limita o tamanho do canal vaginal

O parto representa um dos custos evolutivos mais profundos.

Assim como a coluna vertebral, a pelve humana precisa equilibrar duas demandas opostas: a locomoção bípede eficiente e o nascimento de bebês com cérebros grandes.

Uma pelve estreita facilita a locomoção, mas limita o tamanho do canal vaginal.

Por outro lado, os bebês humanos têm cabeças excepcionalmente grandes em relação ao tamanho do corpo, o que resulta em partos difíceis e, às vezes, perigosos, que frequentemente exigem assistência externa.

Essa tensão entre mobilidade e tamanho do cérebro moldou não apenas a anatomia, mas também o comportamento social, fomentando o cuidado cooperativo e adaptações culturais em torno do parto.

Persistência evolutiva

Getty Images Algumas características anatômicas persistem apesar de oferecerem benefícios limitados

A evolução não elimina necessariamente estruturas, a menos que elas imponham uma grande desvantagem. Portanto, algumas características anatômicas persistem apesar de oferecerem benefícios limitados.

O apêndice, antes considerado um vestígio evolutivo completamente inútil, agora acredita-se que tenha funções imunológicas menores. No entanto, ele pode inflamar e causar apendicite, uma condição potencialmente fatal.

Da mesma forma, os seios da face têm funções que ainda não são totalmente claras. Eles podem aliviar o peso do crânio ou influenciar a ressonância da voz, e podemos até usar seu tamanho e variabilidade para identificação forense.

No entanto, as vias de drenagem dos seios da face desembocam diretamente no nariz, tornando-os propensos a bloqueios e infecções frequentes — um efeito colateral do desenvolvimento, e não uma adaptação deliberada.

Até mesmo os minúsculos músculos ao redor das orelhas oferecem pistas sobre nosso passado evolutivo.

Em muitos mamíferos, esses pequenos músculos permitem que a aurícula gire, melhorando a audição direcional. Os humanos também têm esses músculos, mas a maioria de nós não consegue usá-los de forma eficaz.

Nossos corpos não são projetados para a perfeição; em vez disso, são um arquivo vivo da evolução. A anatomia revela um registro histórico de adaptação, custo evolutivo e contingência. A evolução não busca a perfeição; ela trabalha com o que tem, modificando as estruturas passo a passo.

Compreender a anatomia a partir dessa perspectiva evolutiva também pode nos ajudar a repensar nossa visão sobre problemas médicos comuns.

Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites não são infortúnios aleatórios. São, em parte, consequências de nossa história evolutiva.

* Lucy E. Hyde é professora de Anatomia na Universidade de Bristol, Inglaterra. Seu artigo foi publicado no The Conversation, cuja versão original em inglês você pode ler aqui.