Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Segundo as autoridades, o homem de 31 anos aparentemente assassinou vários de seus filhos enquanto dormiam nesta casa - (crédito: Getty Images)

As crianças tinham entre 1 e 14 anos, e todas foram assassinadas pelo pai.

Shamar Elkins, de 31 anos, matou a tiros sete de seus filhos no domingo (19/4), em uma série de ataques que chocou os moradores de Shreveport, no Estado da Louisiana, no sudeste dos Estados Unidos.

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A tragédia mergulhou a comunidade em luto e está sendo investigada pelas autoridades.

Além de matar seus filhos, o ex-soldado do Exército dos EUA — que foi morto pela polícia após os ataques — matou uma oitava criança com quem não tinha parentesco.

Sua esposa e outra mulher também foram baleadas por Elkins e estão hospitalizadas em estado grave, segundo as autoridades.

Sua família afirmou que, antes dos assassinatos, Elkins enfrentava problemas de saúde mental e estava em processo de divórcio.

O ataque a tiros é o incidente mais mortal nos Estados Unidos desde janeiro de 2014, quando oito vítimas foram mortas em Joliet, no Illinois.

"Esta é uma situação trágica, talvez a pior que já tivemos em Shreveport", disse o prefeito da cidade, Tom Arceneaux.

Como foi o ataque?

A polícia informou que os ataques ocorreram por volta das 5h da manhã do domingo, no horário local (6h em Brasília).

O ataque teria ocorrido após uma discussão entre Elkins e sua esposa, de acordo com a mídia local.

As autoridades explicaram que o homem de 31 anos aparentemente assassinou vários de seus filhos enquanto dormiam, atirando diretamente em suas cabeças.

Em uma coletiva de imprensa, a polícia afirmou que a cena do crime era "muito extensa" e abrangia três locais, incluindo duas casas.

Depois, Elkins roubou um veículo e tentou fugir. Os policiais o perseguiram até outro bairro em Bossier Parish, onde ele acabou sendo morto.

"Os policiais foram obrigados a usar suas armas, neutralizando o suspeito", disse a polícia em um comunicado.

Getty Images Segundo as autoridades, o homem de 31 anos aparentemente assassinou vários de seus filhos enquanto dormiam nesta casa

Quem era Shamar Elkins?

Shamar Elkins trabalhava para a United Parcel Service (UPS), uma empresa de entregas e logística.

Sua mãe, Mahelia Elkins, e seu padrasto, Marcus Jackson, disseram à imprensa americana que ele estava sofrendo com o processo de divórcio de sua esposa, Shaneiqua Pugh.

Mahelia Elkins ainda relatou que, no início de abril, ela e o marido conversaram com ele por telefone e que parecia abatido.

Durante a conversa, Elkins teria dito que queria tirar a própria vida e que estava se afogando em "pensamentos sombrios" por causa do pedido de separação.

"Eu disse a ele: 'Você vai superar isso, cara.' Não importa o que você esteja passando, você vai superar'", afirmou o padrasto.

"Então me lembro dele dizendo: 'Algumas pessoas não se recuperam de seus demônios'."

De acordo com o jornal The New York Times, a mãe de Elkins afirmou que não era muito próxima do filho, porque o deixou sob os cuidados da amiga Betty Walker após o nascimento, enquanto lutava contra o vício em drogas.

Walker conversou com as autoridades no domingo e disse estar devastada e chocada com o ocorrido.

A mulher afirmou que viu Elkins pela última vez no fim de semana anterior, em um jantar em família, no qual nada parecia fora do comum.

Brandon Bell/Getty Images 'Esta é uma situação trágica, talvez a pior que já tivemos em Shreveport', disse o prefeito da cidade

Segundo vizinhos e familiares, Elkins passava bastante tempo com os filhos.

Em diversas publicações no Facebook, ele aparece com eles realizando atividades cotidianas.

Na Páscoa deste ano, por exemplo, ele postou uma foto com seus sete filhos antes de irem à igreja. Sua última publicação na rede social foi uma foto de sua filha mais velha dividindo um hambúrguer.

Em um comunicado, o Exército informou que Elkins serviu na Guarda Nacional do Exército da Louisiana de agosto de 2013 a agosto de 2020.

De acordo com registros judiciais, Elkins tinha pelo menos duas condenações anteriores. Uma por dirigir após beber em 2016 e outra por porte ilegal de arma de fogo em 2019.

"Em uma descrição policial do incidente de março de 2019, um policial afirmou que Elkins sacou uma pistola 9 mm da cintura e disparou cinco tiros contra um veículo depois que o motorista apontou uma arma prateada para ele. Uma das balas disparadas foi encontrada perto de uma escola onde crianças brincavam do lado de fora", relatou o The New York Times.

BBC

Qual foi a motivação?

As autoridades informaram que os motivos que levaram Elkins a matar seus sete filhos e a atacar sua esposa ainda estão sendo investigados.

No entanto, parentes das vítimas apontaram para o pedido de divórcio que sua esposa havia apresentado anteriormente.

O cunhado de Elkins, Troy Brown, disse ao jornal The Washington Post que morava com o agressor e o viu transtornado depois do pedido de separação.

"Após a primeira discussão sobre o divórcio, ele agiu como se estivesse perdendo a cabeça", disse Brown ao jornal.

Crystal Brown, prima de uma das mulheres feridas, disse à agência de notícias The Associated Press que o casal deveria comparecer ao tribunal nesta segunda-feira (20/4).

Brown descreveu todas as crianças como "felizes, muito amigáveis ??e muito doces".

*Com reportagem de Grace Eliza Goodwin e Toby Mann.