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GUERRA

Trump descarta prorrogar trégua e sinaliza ofensiva contra o Irã

Em entrevista à Bloomberg News nesta segunda-feira (20/4), o presidente Donald Trump descartou a renovação da trégua com o Irã, que expira nesta quarta-feira (22)

Com o prazo final nesta quarta-feira, o presidente americano exige desarmamento total para evitar uma nova fase de ataques aéreos. - (crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP )
Com o prazo final nesta quarta-feira, o presidente americano exige desarmamento total para evitar uma nova fase de ataques aéreos. - (crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP )

Nesta segunda-feira (20/4), o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, descartou a possibilidade de cessar-fogo com o Irã. A declaração foi dada em uma entrevista à agência Bloomberg News. 

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A trégua, mediada pelo Paquistão no início de abril, tem validade até a noite desta quarta-feira (22). "Não vamos aceitar um acordo ruim apenas para ganhar tempo", declarou Trump. 

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O presidente ressaltou que, embora as negociações estejam ocorrendo em Islamabad, na capital do Paquistão, lideradas pelo vice-presidente JD Vance, os EUA não pretendem ceder no bloqueio naval ao Estreito de Ormuz até que Teerã aceite termos definitivos de desarmamento.

A delegação americana em Islamabad vive dias de tensão. O vice-presidente tenta convencer os negociadores iranianos a aceitar os acordos de "paz duradoura", que exigem a abertura imediata e segura do tráfego de petróleo no Estreito de Ormuz, o fim definitivo do programa de mísseis e o fim enriquecimento de urânio do Irã. 

No entanto, o governo iraniano condiciona qualquer avanço ao fim do cerco naval americano, que tem estrangulado a economia do país.

Com o prazo expirando nesta quarta, se as ameaças de Trump se confirmarem e a trégua cair, a próxima quinta-feira (23) poderá marcar o início de uma nova fase da guerra, com ataques aéreos focados em infraestruturas estratégicas iranianas.

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 20/04/2026 19:33 / atualizado em 20/04/2026 19:34
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