Brasileira que se afogou no Ironman Texas "estava gripada", afirma amigo

Mara Flávia, nadadora brasileira que morreu afogada na prova de natação do Ironman Texas, enfrentava uma gripe quando entrou no lago Woodlands. Segundo um amigo da competidora de 38 anos, ela foi alertada a desistir da prova, no sábado (18/4), mas optou por não seguir os conselhos.

De acordo com o portal de notícias esportivas The Spun, o amigo Luis Taveira relatou que Mara já não estava bem antes de partir para o Texas. “Ela já estava doente antes da viagem, não estava bem”, contou Taveira. Ele também revelou que ela estava treinando em excesso, mesmo debilitada pela doença.

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O Ironman, competição em que Flávia morreu, é conhecida por ser uma das mais desgastantes do mundo. Nela os participantes fazem o famoso triatlo, com 3,8km de natação, 180km de ciclismo e 42,2km de corrida.

No dia do acidente, a prova começou por volta das 6h30 da manhã, sendo paralisada cerca de uma hora depois por causa do desaparecimento de Mara. O corpo da atleta brasileira só foi encontrado pelos bombeiros perto das 9h, a cerca de 3m de profundidade.

Mara era experiente no mundo dos esportes de alto rendimento, com cerca de 10 anos de trajetória. Ela chegou a participar de diversas edições do Ironman. No triatlo de Brasília, se classificou em terceiro lugar.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

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