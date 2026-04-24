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Criança rouba a cena em audiência na Casa Branca sobre "cura milagrosa"

Travis Smith, de dois anos, conquistou a internet após fazer dancinhas durante evento que comemorava resultados de testes com medicamento para restaurar audição

Travis Smith, brincou, rolou no carpete e até fez dancinha durante um evento com o presidente Donald Trump - (crédito: Reprodução/X @nypost)
Travis Smith, brincou, rolou no carpete e até fez dancinha durante um evento com o presidente Donald Trump - (crédito: Reprodução/X @nypost)

Um menino de dois anos conquistou a internet após aparição em audiência no Salão Oval da Casa Branca. Travis Smith brincou, rolou no carpete e até fez dancinha durante um evento com o presidente Donald Trump para comemorar os bons resultados de ensaio clínico com medicamento para restaurar audição, do qual a criança foi beneficiada. 

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"Isso é realmente incrível", afirmou Trump. "Ele era 100% surdo, mas tomou essa cura milagrosa e agora consegue ouvir sua mãe, Sierra, dizer: 'Eu te amo'”. Enquanto o presidente discursava, o garoto roubou a cena e fez os funcionários da Casa Branca segurarem o riso ao rolar pelo tapete até ser pego no colo por um adulto. 

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Travis começou o tratamento com 18 meses e foi um dos primeiros tratados com a terapia genética recém-aprovada pela Administração Federal de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês). O medicamento, injetado com dose única por um cirurgião, foi utilizado em conjunto com cirurgia auditiva.  

“Agora ele consegue ouvir música, e adora, adora dançar e adora instrumentos”, contou a mãe, Sierra Smith. “Estou muito orgulhosa dele. E ele foi muito corajoso durante todo esse período. E, sim, agora ele consegue ouvir.”

O tratamento genético, que leva o nome de Otarmeni, é destinado para pessoas que tiveram perda auditiva causada por mutações no gene que codifica a otoferlina, proteína responsável pela transmissão de sinais sonoros do ouvido interno para o cérebro. Com Travis, 80% dos pacientes testados com o medicamentio obtiveram melhora significativa na audição. O teste clínico teve a participação de 20 pessoas, com idade entre 10 meses e 16 anos. 

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 24/04/2026 13:09
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