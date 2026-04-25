Quem está tomando as decisões no Irã?

O presidente do Parlamento iraniano surgiu como um negociador-chave; aqui ele é visto recebendo na semana passada o chefe do Exército do Paquistão, Asim Munir. - (crédito: Reuters)

Uma pergunta tem pairado sobre Teerã desde os ataques iniciais da atual guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã: quem manda?

Formalmente, a resposta é clara.

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Mojtaba Jamenei assumiu o cargo de líder supremo após a morte de seu pai, Ali Jamenei, no primeiro dia da guerra, em 28 de fevereiro.

No sistema da República Islâmica, esse posto foi concebido para ser decisivo.

O líder tem a palavra final sobre quase tudo o que importa: guerra, paz e a direção estratégica do Estado.

Mas, na prática, o quadro é muito mais difuso.

O presidente dos EUA, Donald Trump, descreveu a liderança do Irã como "fraturada" e sugeriu que a Casa Branca está esperando que Teerã apresente uma "proposta unificada".

A unidade estava certamente na mente dos líderes iranianos quando eles distribuíram uma mensagem à população em seus celulares na noite de quinta-feira dizendo que "não existe radical ou moderado no Irã: existe apenas uma nação, um rumo".

Um líder invisível

Mojtaba Jamenei não foi visto em público desde que chegou ao poder.

Além de um punhado de declarações escritas — incluindo uma em que insiste que o estreito de Ormuz continua fechado — há poucas evidências diretas de seu controle cotidiano.

Autoridades iranianas reconheceram que ele ficou ferido nos ataques iniciais, mas ofereceram poucos detalhes.

O The New York Times, citando fontes iranianas, informou nesta semana que ele pode ter sofrido vários ferimentos, incluindo lesões no rosto que teriam dificultado sua fala.

E sua ausência importa.

No sistema político do Irã, a autoridade não é apenas institucional, mas também performativa.

Ali Jamenei sinalizava suas intenções por meio de discursos, aparições cuidadosamente calibradas e arbitragens visíveis entre facções.

Essa função de sinalização agora está em grande parte ausente.

O resultado é um vazio de interpretação.

Alguns sustentam que a ascensão de Mojtaba Jamenei em tempos de guerra simplesmente não lhe permitiu estabelecer a autoridade à sua maneira.

Outros apontam para as informações sobre suas lesões e questionam se ele é capaz de gerir ativamente o sistema.

Em qualquer caso, a tomada de decisões parece menos centralizada do que antes da guerra.

Canais diplomáticos abertos, mas só um pouco

No papel, a diplomacia recai sobre o governo de Masoud Pezeshkian.

O chanceler Abbas Araghchi continua representando Teerã nas conversas com os EUA.

Mas nenhum dos dois parece estar definindo a estratégia, e sua autoridade é ainda mais colocada em dúvida pelo fato de a delegação iraniana ser liderada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf.

O papel de Araghchi parece mais operacional do que decisório.

Seu breve vai?e?vem sobre se o estreito de Ormuz estava aberto ou fechado — primeiro sugeriu que o tráfego havia sido retomado e rapidamente se retratou — ofereceu um raro vislumbre de quão pouco o canal diplomático controla as decisões militares.

Pezeshkian, por sua vez, alinhou?se à orientação geral da República Islâmica sem moldá?la de forma visível.

Considerado uma figura relativamente moderada, o presidente iraniano até agora evitou impulsionar uma linha independente.

Os atrasos na segunda rodada de conversas com os EUA em Islamabad, capital do Paquistão, reforçam esse ponto.

Mesmo quando os canais diplomáticos estão abertos, o sistema parece incapaz ou pouco disposto a se comprometer.

Um campo militar em expansão

O controle do estreito de Ormuz é a fonte mais imediata de alavancagem do Irã.

Mas as decisões sobre seu fechamento recaem sobre o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI), liderado por Ahmad Vahidi, e não sobre a equipe diplomática.

Isso coloca o poder real nas mãos de atores que operam a portas fechadas.

Diferentemente de crises anteriores, não há uma única figura identificável que se aproprie claramente da estratégia.

Em vez disso, surge um padrão: primeiro as ações, depois as mensagens — e nem sempre de forma coerente.

Na prática, são as ações do CGRI — seja ao fazer cumprir o fechamento de Ormuz ou ao atacar alvos em todo o Golfo — que parecem ditar o ritmo da crise.

As respostas políticas e diplomáticas frequentemente seguem essas decisões, em vez de liderá?las.

Isso não sinaliza necessariamente uma ruptura das esferas administrativas.

Mas sugere que a autonomia operacional do CGRI se ampliou, ao menos temporariamente, na ausência de uma arbitragem política clara.

Qalibaf avança

Em meio a essa ambiguidade surge Mohammad Baqer Qalibaf.

Ex?comandante da Guarda Revolucionária e atual presidente do Parlamento, Qalibaf tornou?se uma das figuras mais visíveis do momento.

Ele se inseriu nas negociações, falou ao público e, por vezes, enquadrou a guerra em termos pragmáticos mais do que ideológicos.

Dentro do Parlamento e nos círculos conservadores, a resistência às negociações continua forte.

A mensagem de linha?dura se intensificou, e a mídia estatal e campanhas públicas apresentam cada vez mais as negociações como sinal de fraqueza diante dos inimigos do país.

A posição de Qalibaf é, portanto, precária: ativa, mas não claramente autorizada.

O presidente do Parlamento iraniano insiste que suas ações estão alinhadas com os desejos de Mojtaba Jamenei, mas há poucas evidências visíveis de coordenação direta.

Em um sistema que depende de sinais vindos do topo, essa ambiguidade é reveladora.

Reuters O presidente do Parlamento iraniano surgiu como um negociador-chave; aqui ele é visto recebendo na semana passada o chefe do Exército do Paquistão, Asim Munir.

Coerência declarada ou exercida?

No conjunto, essas dinâmicas apontam para um sistema que funciona, mas não é conduzido de maneira coerente.

A autoridade do líder supremo existe, mas não é exercida de forma visível. A Presidência está alinhada, mas não lidera. A diplomacia está ativa, mas não é decisiva.

O establishment militar possui alavancas?chave, mas sem um arquiteto público claro.

Figuras políticas avançam, mas sem uma legitimidade nítida.

Isso não é um colapso. A República Islâmica permanece intacta.

Mas sugere algo mais sutil: um sistema que luta para converter a influência que possui — por exemplo, a capacidade de fechar o estreito de Ormuz — em uma estratégia definida em um momento de pressão aguda.

Ainda pode atuar em múltiplas frentes, mas tem dificuldade em sinalizar uma direção clara para seus próprios centros de poder.

E, no modelo político do Irã, a coerência é mantida por meio de indicações.

Por ora, o sistema resiste à pressão, mantém o controle e evita qualquer desmoronamento visível, apesar da pressão crescente.

No entanto, cada vez mais se coloca a questão de saber se a coerência está sendo praticada ou apenas declarada.

Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA, como parte de um projeto piloto