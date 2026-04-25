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Estados Unidos

Trump é retirado de jantar com correspondentes após suspeita de tiros

Até o momento, autoridades americanas ainda não divulgaram detalhes oficiais sobre a natureza da ameaça nem confirmaram se houve feridos

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Trump é escoltado rapidamente para fora do local por sua equipe de segurança - (crédito: AFP)
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Trump é escoltado rapidamente para fora do local por sua equipe de segurança - (crédito: AFP)

Um incidente de segurança interrompeu, na noite deste sábado (25/4) o tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, realizado no Hotel Washington Hilton, em Washington, capital dos Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, foi retirado às pressas do salão por agentes do Serviço Secreto após um forte estrondo provocar pânico entre os presentes.

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De acordo com informações divulgadas pela GloboNews, havia suspeita inicial de que um atirador teria invadido o prédio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Trump é escoltado rapidamente para fora do local por sua equipe de segurança, instantes após serem ouvidos barulhos semelhantes a estilhaços de vidro.

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Na sequência, seguranças orientaram jornalistas, convidados e autoridades a se abrigarem sob as mesas. Agentes fortemente armados ocuparam a área onde o presidente estava sentado, com fuzis apontados em direção ao fundo do salão, enquanto a operação de evacuação era colocada em prática.

O salão foi esvaziado pouco depois do ocorrido. Até o momento, autoridades americanas ainda não divulgaram detalhes oficiais sobre a natureza da ameaça nem confirmaram se houve feridos. O caso segue sob apuração.

Autoridades americanas confirmam que o Trump está em segurança e que o atirador foi detido. 

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 25/04/2026 22:10 / atualizado em 25/04/2026 22:46
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