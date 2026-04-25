Trump é retirado de jantar com correspondentes após suspeita de tiros

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Trump é escoltado rapidamente para fora do local por sua equipe de segurança - (crédito: AFP)

Um incidente de segurança interrompeu, na noite deste sábado (25/4) o tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, realizado no Hotel Washington Hilton, em Washington, capital dos Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, foi retirado às pressas do salão por agentes do Serviço Secreto após um forte estrondo provocar pânico entre os presentes.

De acordo com informações divulgadas pela GloboNews, havia suspeita inicial de que um atirador teria invadido o prédio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Trump é escoltado rapidamente para fora do local por sua equipe de segurança, instantes após serem ouvidos barulhos semelhantes a estilhaços de vidro.

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Na sequência, seguranças orientaram jornalistas, convidados e autoridades a se abrigarem sob as mesas. Agentes fortemente armados ocuparam a área onde o presidente estava sentado, com fuzis apontados em direção ao fundo do salão, enquanto a operação de evacuação era colocada em prática.

O salão foi esvaziado pouco depois do ocorrido. Até o momento, autoridades americanas ainda não divulgaram detalhes oficiais sobre a natureza da ameaça nem confirmaram se houve feridos. O caso segue sob apuração.

Autoridades americanas confirmam que o Trump está em segurança e que o atirador foi detido.