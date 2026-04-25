Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington - (crédito: BBC Geral)

O presidente Donald Trump foi retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante um evento em Washington.

Trump postou em sua plataforma Truth Social para dizer que o atirador foi "detido". Neste sábado estava agendado o tradicional jantar com os correspondentes da Casa Branca.

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Trump e a primeira-dama Melania Trump pareciam estar no meio de uma conversa no hotel Hilton da capital americana quando foi interrompido por um tumulto na mesa da Casa Branca.

Um barulho alto foi ser ouvido e, em seguida, vários membros do serviço secreto escoltaram o presidente para fora do local enquanto pessoas gritavam "abaixem-se, abaixem-se".

O serviço secreto americano informou que Trump, Melania e outros membros do governo não ficaram feridos e que uma pessoa foi presa.

Notícia em atualização