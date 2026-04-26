A arma secreta do novo recordista mundial da maratona para correr abaixo de 2 horas

Sawe se tornou o primeiro ser humano a correr oficialmente uma maratona abaixo de duas horas - (crédito: AFP via Getty Images)

Sabastian Sawe fez história na história da maratona ao se tornar o primeiro atleta a correr oficialmente a prova abaixo de duas horas durante uma competição.

O queniano de 30 anos cruzou a linha de chegada para vencer em 1:59:30 – isso é mais de um minuto mais rápido que o recorde anterior de Kelvin Kiptum, de 2:00:35, estabelecido em 2023. Kiptum morreu em 2024 em um acidente de carro aos 24 anos.

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Eliud Kipchoge, também do Quênia, tornou-se o primeiro homem a correr uma maratona em menos de duas horas em 2019, mas o feito não era elegível para recorde, pois foi realizado sob condições controladas e não em uma prova competitiva.

De forma extraordinária, o etíope Yomif Kejelcha, que terminou em segundo lugar, atrás de Sawe em Londres, também registrou um tempo abaixo de duas horas (1:59:41).

No mesmo evento, a etíope Tigst Assefa melhorou seu próprio recorde mundial na prova feminina ao cruzar a linha em 2:15:41.

Então, como os atletas do leste da África em geral – e do Quênia e da Etiópia em particular – passaram a dominar a elite das corridas de longa distância?

AFP via Getty Images Sawe se tornou o primeiro ser humano a correr oficialmente uma maratona abaixo de duas horas

Correndo nas altitudes do leste da África

Como em muitos outros esportes, as corridas de longa distância se beneficiaram de melhorias nos regimes de treinamento, nutrição e equipamentos — marcadamente os tênis mais leves e de alta tecnologia que têm sido associados a desempenhos mais rápidos nos últimos sete anos.

O recorde mundial masculino de maratona, por exemplo, caiu mais de quatro minutos nos últimos 20 anos, e uma taxa similar se vê também entre as mulheres.

Mas há poucos esportes em que o domínio do topo pertence a poucos países de uma mesma região.

Nos últimos cinco Jogos Olímpicos, atletas quenianos e etíopes venceram a maioria das medalhas em provas de corrida a partir dos 800m.

Na maratona masculina, apenas dois dos 20 tempos mais rápidos de todos os tempos não foram registrados por um corredor queniano ou etíope — na maratona feminina, 18 das 20 corredoras mais rápidas também são desses dois países.

Um fator crucial na equação vencedora está ligado a uma região montanhosa no leste da África conhecida como Vale do Rift. A maioria dos corredores de elite tanto do Quênia quanto da Etiópia é originária de lá.

Estudos científicos mostraram que corredores que vivem em cidades e vilarejos situados bem acima do nível do mar — especialmente os nascidos lá — desenvolvem corações e pulmões mais fortes ao treinar regularmente em grandes altitudes e com níveis mais baixos de oxigênio.

Isso, é claro, não é uma garantia de sucesso. Há países com pessoas vivendo em grandes altitudes, como Nepal e Bolívia, que não conseguiram alcançar o mesmo impacto no cenário global. O que parece realmente diferenciar os quenianos e etíopes é também como a corrida está enraizada na vida cotidiana desses países há gerações.

AFP A maioria dos corredores quenianos e etíopes do presente e do passado que tiveram sucesso é originária da região montanhosa do Vale do Rift

Cultura e objetivos

A urbanização avançou consideravelmente na África desde os dias em que o lendário corredor etíope Haile Gebreselassie era criança e a norma era percorrer longas distâncias a pé. Mas correr pelas ruas continua sendo culturalmente relevante na Etiópia e no Quênia.

Marc Roig, ex-corredor de elite espanhol que viveu e trabalhou no Quênia por vários anos, conta que teve que "baixar a bola" quando falava com pessoas da região sobre os tempos que marcava em uma corrida.

"Eu não digo mais lá que sou um corredor", brinca Roig.

O espanhol supervisiona atualmente um projeto de desenvolvimento de talentos na cidade de Iten, cerca de 260 km ao norte da capital Nairóbi e a 2.400 metros acima do nível do mar. Iten é conhecida localmente como "o lar dos campeões", pois é o berço de muitos corredores quenianos de elite do presente e do passado, incluindo medalhistas olímpicos.

Ter lendas por perto e vê-las percorrer as ruas como meros mortais, diz Roig, ajuda os mais jovens a vislumbrar uma carreira no atletismo. E o mesmo vale para a perspectiva de ganhar dinheiro com isso em um país e em um continente onde a pobreza ainda é um problema, especialmente nas áreas rurais.

"Assim como crianças mais pobres no Brasil e na Argentina sonham com uma carreira no futebol, os quenianos veem no atletismo uma chance de ganhar a vida, e são inspirados por ter tantos modelos por perto", argumenta Roig.

Abaixo de 2 horas: já aconteceu

Pesquise "maratona de 2 horas" no Google e você encontrará a notícia de que o bicampeão olímpico da maratona Eliud Kipchoge conseguiu percorrer a distância em 1:59:40 em 2019, em um evento especialmente organizado em Viena.

Ele já tinha feito uma tentativa anterior promovida pela gigante americana de artigos esportivos Nike dois anos antes, em um circuito de Fórmula 1 na cidade italiana de Monza, mas não conseguiu.

No entanto, nenhum desses tempos é reconhecido pela World Athletics, o órgão máximo do atletismo, porque foram obtidos em condições fora de uma competição normal. Kipchoge, por exemplo, foi ajudado por um grupo de corredores de elite que se revezavam para ditar o ritmo e corriam ao seu lado, exercendo um efeito de "puxar" o desempenho.

O queniano até contou com entregas de bebidas por bicicletas, em vez de usar os tradicionais pontos fixos ao longo do percurso como acontece em corridas regulares.

Kipchoge não pareceu incomodado com o asterisco ao lado de sua marca, especialmente depois de ter recebido, segundo relatos, uma quantia na casa do milhão pelo feito, assim como Andrew Jones, o cientista esportivo britânico que trabalhou com o queniano em ambos os projetos.

"Pessoalmente, não me importo se a marca não é oficial. Todos os envolvidos com o esporte queriam saber se correr abaixo de duas horas era possível, e provamos que era", disse o acadêmico da Universidade de Exeter à BBC.

"Mesmo com o ambiente controlado, Kipchoge ainda precisou de uma performance extraordinária para que aquele tempo fosse alcançado."

AFP via Getty Images A corrida de Kipchoge abaixo de duas horas em 2019 não é oficialmente reconhecida porque ocorreu em condições não encontradas em competições normais

Um castigo para o corpo

Dizer que os tempos de maratona de elite não são fáceis de alcançar é um eufemismo. Kiptum, por exemplo, cortou as ruas de Chicago em 2023 a um ritmo médio de aproximadamente de 2 minutos e 51 segundos por quilômetro. De acordo com os dados mais recentes da World Athletics (2019), o ritmo médio global do corredor amador masculino de maratona é de 6 minutos e 43 segundos por quilômetro.

Isso não ocorre sem sérios danos ao corpo, mesmo para um profissional, explica Jones. "É uma longa distância a ser percorrida em alta intensidade; o corpo sofre um castigo independentemente do nível do corredor. E há também uma carga mental."

O desgaste sofrido por músculos, ossos e articulações, aliado ao treinamento extenuante — no qual os atletas correm no mínimo 160 km por semana — explica por que corredores de elite não podem participar de mais do que algumas corridas por ano.

Sawe foi uma 'surpresa do Vale do Rift'?

Embora Kipchoge fosse um candidato óbvio para uma corrida abaixo de duas horas, especialistas que falaram com a BBC anteriormente não haviam descartado outra "surpresa do Vale do Rift" como Kiptum, que estabeleceu o recorde mundial em 2023 em sua terceira corrida.

"Esse corredor pode já estar lá no Vale do Rift, pois há tantos corredores talentosos por lá que ainda não conhecemos", disse à BBC em 2024 o comentarista de atletismo queniano e ex-corredor Martin Keino.

E Sawe certamente fez isso: a corrida em Londres foi apenas a quarta corrida na carreira de maratona do atleta de 31 anos, que também nasceu no Vale do Rift.

Mas os sinais já estavam lá: Sawe havia vencido suas três corridas anteriores, mas não em menos de duas horas.

AFP via Getty Images A etíope Tigst Assefa é a corredora de maratona mais rápida do mundo

As mulheres já quebraram a barreira?

Foi somente na década de 1970 que as corredoras foram autorizadas a competir nas principais corridas de rua, como a Maratona de Nova York, e somente na década de 1980 a participar das Olimpíadas e de campeonatos mundiais.

É justo dizer que elas não olharam para trás. O tempo mais rápido caiu de 2 horas e 55 minutos para a marca de 2 horas e 17 minutos entre 1971 e 2002, antes de ser pulverizado pela queniana Brigid Kosei na Maratona de Chicago de 2019 (2:14:04). Esse recorde foi então superado nas ruas de Berlim em setembro de 2023 por Tigist Assefa (2:11:53) — a corrida na capital alemã contou com homens e mulheres correndo juntos.

De fato, um estudo de 2015 realizado por cientistas esportivos americanos afirmou que as mulheres já alcançaram sua equivalente marca "impossível" em 2003, quando a britânica Paula Radcliffe correu a Maratona de Londres em 2:15:25.