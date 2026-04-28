O que se sabe sobre o ataque a tiros em jantar com Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um jantar de gala na noite de sábado, após um atirador abrir fogo perto do local em Washington.

O suspeito foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. Ele comparecerá a um tribunal nesta segunda-feira (27/4).

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Ele foi imobilizado por agentes próximo a uma escadaria que leva a um salão de baile onde o jantar anual dos correspondentes da Casa Branca, que reunia centenas de jornalistas e figuras públicas, estava começando.

As autoridades disseram que ele portava várias armas e parece ter agido sozinho. Durante a troca de tiros, um agente federal foi atingido, mas foi salvo por seu colete à prova de balas.

O procurador-geral interino dos EUA, Todd Blanche, disse que o suspeito tinha como alvo funcionários do governo, incluindo, muito provavelmente, o presidente. Vários membros do gabinete de Trump, incluindo seu vice-presidente, estavam presentes.

"É uma profissão perigosa", disse Trump após o ataque.

Em entrevista ao programa 60 Minutes da CBS News, um dia após o incidente em um hotel de Washington, Trump disse que "não estava preocupado" durante o incidente.

"Eu não estava preocupado. Eu entendo como é a vida. Vivemos em um mundo louco."

Ele também usou o incidente para reforçar seu argumento a favor da construção de um novo salão de baile na Casa Branca, escrevendo no Truth Social que isso não teria acontecido "com o Salão de Baile Ultrassecreto Militarmente em construção".

O projeto polêmico enfrentou diversos desafios legais.

Em Londres, o Palácio de Buckingham disse que a visita de Estado do Rei Charles aos EUA — que começa nesta segunda-feira — "seguirá conforme planejado", com alguns pequenos ajustes.

O que aconteceu?

Imagens de câmeras de segurança divulgadas por Trump, do hotel Washington Hilton, onde o jantar estava sendo realizado, mostram um homem correndo em direção aos seguranças, que então se viram e o perseguem.

Segundos depois, os seguranças e o suspeito trocaram tiros, com algo entre cinco e oito disparos.

Dentro do salão de baile, no andar de baixo, as imagens mostram Trump e a primeira-dama sentados em seus lugares em um palco na frente do salão quando fortes estrondos são ouvidos à distância.

Agentes de segurança cercaram o presidente e a primeira-dama para tirá-los rapidamente do palco rumo a uma saída. Enquanto saíam, um vídeo mostra Trump aparentemente caindo no chão.

Em entrevista ao programa 60 Minutes, Trump disse que ouviu a instrução "por favor, deite-se no chão", acrescentando que o Serviço de Segurança "praticamente" queria que ele rastejasse para fora do salão.

Convidados foram vistos se abaixando debaixo das mesas e se protegendo atrás das cadeiras enquanto vários agentes do Serviço Secreto exibiam suas armas no palco.

Vários correspondentes da BBC estavam presentes no jantar e descreveram cenas de grande confusão após o som de tiros.

Reuters Trump foi retirado às pressas do local

O salão foi brevemente isolado, antes do anúncio de que o evento seria encerrado e remarcado.

Mais tarde, Trump publicou uma foto em close de um homem sem camisa no chão, com as mãos algemadas nas costas, cercado por agentes do Serviço Secreto.

O jantar dos correspondentes da Casa Branca é uma tradição da imprensa americana que remonta a 1921 e, historicamente, conta com a presença do presidente em exercício. A última vez que Trump compareceu foi em 2011, quando não era presidente. Esta foi a primeira vez que ele participou como ocupante do cargo.

Quem é o suspeito Cole Tomas Allen?

O suspeito foi identificado como Cole Tomas Allen, de Torrance, Califórnia, de acordo com fontes policiais citadas pela mídia americana.

Na noite do jantar, o homem de 31 anos estava hospedado no hotel que sediava o evento e foi preso com uma espingarda, uma pistola e facas, informou a polícia.

Horas depois, agentes do FBI e policiais foram vistos revistando uma área em um endereço na Califórnia que se acredita estar ligado ao suspeito.

Os investigadores também estão analisando documentos escritos pelo suspeito, nos quais ele afirma que queria atacar especificamente funcionários do governo, disse uma autoridade americana à CBS News.

Um membro da família de Allen alertou a polícia após receber textos dele antes do ataque. Os escritos enviados aos familiares não mencionavam especificamente o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca.

O texto supostamente afirma que o atirador queria atacar membros do governo Trump "do mais alto ao mais baixo escalão" e que, embora hóspedes e funcionários do hotel não fossem os alvos pretendidos, seriam atacados se necessário para atingir as autoridades.

Cole Allen/LinkedIn Uma imagem publicada por Allen em seu perfil no LinkedIn mostra?o vestindo traje de formatura.

A BBC News não verificou de forma independente os supostos textos, que foram descritos como um manifesto e teriam sido enviados a familiares do suspeito antes da tentativa de ataque.

Trump mencionou o manifesto em entrevistas à imprensa. Ele disse ao programa 60 Minutes, da CBS, que o suspeito "era cristão, um crente, e depois se tornou anticristão, e mudou muito".

No LinkedIn, Allen se descreve como engenheiro mecânico, desenvolvedor de jogos e professor. De acordo com seu perfil, ele estudou engenharia mecânica no Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), antes de se formar com um mestrado em ciência da computação pela universidade estadual da Califórnia em 2025.

O Caltech confirmou à CBS por e-mail que Allen se formou no instituto em 2017, mas não forneceu mais detalhes.

Um professor de ciência da computação que lecionou para Allen na Universidade Estadual da Califórnia o descreveu como "de fala mansa, muito educado, um bom sujeito".

"Estou muito chocado com a notícia", disse ele à agência de notícias Associated Press.

O BBC Verify analisou a presença online do suspeito do ataque em Washington.

Registros eleitorais do condado de Los Angeles indicam que ele se registrou sem preferência partidária. De acordo com um registro da Comissão Eleitoral Federal, consultado pelo BBC Verify, em outubro de 2024 Allen doou US$ ?25 (R$ 125) à plataforma de arrecadação ActBlue, com o valor destinado à campanha presidencial de Kamala Harris.

Allen também desenvolveu e lançou um jogo chamado "Bohrdom" na plataforma de jogos Steam.

No Facebook, fotos de Allen — que foram comparadas às imagens de sua detenção no hotel — mostram?no sorrindo em registros familiares no Natal e em cerimônias de formatura.

Em dezembro de 2024, ele foi escolhido professor do mês pela C2 Education, empresa que oferece aulas de reforço e preparação para exames universitários, segundo publicação da organização no Facebook. De acordo com seu perfil no LinkedIn, ele trabalha como professor em meio período na instituição desde 2020.

De que Allen é acusado?

Jeanine Pirro, procuradora federal em Washington, disse que Allen enfrenta duas acusações: porte de arma de fogo durante um crime violento e agressão a um agente federal com arma perigosa.

Ele será formalmente acusado nesta segunda-feira em um tribunal federal.

A procuradora-geral interina dos EUA, Blanche, disse à CNN que "ainda não se sabe" se outras acusações serão feitas contra o suspeito, acrescentando que ele "com certeza" poderá ser indiciado por tentativa de assassinato, dependendo das provas.