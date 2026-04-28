Há 80 anos, fim de Mussolini marcava queda do fascismo na Itália

A morte de Mussolini encerrou a guerra civil italiana e acelerou a rendição das forças alemãs no país. O legado do fascismo, no entanto, continua a ser um tema sensível na Itália - (crédito: Domínio Público/wikimedia commons)

A execução de Benito Mussolini, em 28 de abril de 1945, marcou o colapso definitivo do fascismo na Itália e um dos momentos mais simbólicos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Capturado por guerrilheiros da resistência italiana, conhecidos como partisans, o ditador foi morto enquanto tentava fugir para a Suíça, encerrando um regime de mais de duas décadas.

O episódio representou o desfecho de um período que mergulhou o país no autoritarismo e em um conflito devastador. A morte do "Duce", como era chamado, não apenas selou o destino de seu governo, mas também abriu caminho para a reconstrução de uma Itália democrática no pós-guerra.

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Aliado de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, o ditador viu seu regime enfraquecer à medida que o conflito avançava e as derrotas militares se acumulavam.

Nos meses finais da guerra, a situação italiana era de colapso. Cidades estavam devastadas, a economia comprometida e o apoio popular ao regime praticamente inexistente. Pressionado por derrotas e pela crescente presença das forças aliadas, Mussolini tentou fugir do país ao lado de sua companheira, Clara Petacci, em direção à Suíça.

Benito Mussolini governou a Itália desde 1922, quando sua "Marcha sobre Roma" o levou ao poder. Ele foi o arquiteto do fascismo, um sistema político ultranacionalista e antidemocrático que se tornou um modelo para outros regimes autoritários. Em 1945, porém, seu poder já estava em ruínas. Com o avanço das forças Aliadas e a crescente resistência interna, seu controle se limitava a um estado-fantoche no norte do país, a República de Salò, apoiada pela Alemanha nazista.

A derrocada final começou quando Mussolini tentou escapar disfarçado em um comboio militar alemão. A fuga foi interceptada por um grupo de partisans perto do Lago de Como, na fronteira com a Suíça. Apesar do disfarce, ele foi reconhecido e preso junto com sua companheira, Clara Petacci, e outros líderes fascistas.

Os últimos dias do fascismo

A decisão de executar o ditador foi tomada rapidamente pelo Comitê de Libertação Nacional da Alta Itália, que comandava a resistência. No dia seguinte à captura, Mussolini e Petacci foram levados para a pequena vila de Giulino di Mezzegra e fuzilados. O ato foi visto como uma ação de justiça popular contra os crimes do regime.

Para deixar uma mensagem clara sobre o fim do fascismo, os corpos foram transportados para Milão e expostos publicamente na Piazzale Loreto, pendurados de cabeça para baixo. O local tinha um forte simbolismo: meses antes, os fascistas haviam executado 15 prisioneiros políticos no mesmo lugar, e a exibição dos corpos do ditador e de seus aliados serviu como uma retribuição sombria.

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A morte de Mussolini encerrou a guerra civil italiana e acelerou a rendição das forças alemãs no país. O legado do fascismo, no entanto, continua a ser um tema sensível na Itália. Enquanto o dia 25 de abril é celebrado como o Dia da Libertação, a memória do "Duce" ainda é reivindicada por grupos de extrema-direita, gerando debates contínuos.

O episódio permanece como um lembrete sobre a fragilidade da democracia e as consequências do extremismo político. A história da queda de Mussolini continua a alimentar discussões sobre memória, justiça e os perigos de regimes autoritários no cenário contemporâneo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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