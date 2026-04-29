ONU: Irã matou 21 pessoas e prendeu mais de 4 mil desde o início da guerra

Em 28 de fevereiro de 2026, Israel e os Estados Unidos lançaram um ataque conjunto coordenado contra vários locais no Irã. - (crédito: Ibrahim Amro/AFP)

Um total de 21 pessoas foram executadas e mais de 4.000 detidas no Irã por motivos políticos ou de segurança nacional desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, afirmou nesta quarta-feira (29) a Organização das Nações Unidas.

Depois de os ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã terem desencadeado o conflito, "pelo menos nove pessoas foram executadas em relação às manifestações de janeiro de 2026, dez por suposto pertencimento a grupos de oposição e duas por espionagem", anunciou o Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A agência informou que, durante o mesmo período, mais de 4.000 pessoas foram presas "por acusações relacionadas à segurança nacional".

"Muitos detidos foram vítimas de desaparecimentos forçados, tortura ou outras formas de tratamento cruel, desumano e degradante, em particular confissões obtidas sob coação — às vezes televisionadas — e simulações de execução", acrescentou a agência da ONU.

"Fico consternado ao constatar que, além das graves consequências do conflito, as autoridades continuam violando os direitos do povo iraniano de maneira brutal e implacável", declarou o alto-comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, citado no comunicado.

"Faço um apelo às autoridades para que suspendam todas as execuções, estabeleçam uma moratória sobre a pena de morte, garantam plenamente o respeito pelos direitos da defesa e pelo direito a um julgamento justo, e libertem imediatamente as pessoas detidas arbitrariamente", insistiu.

Segundo várias ONGs, entre elas a Anistia Internacional, o Irã é o país que mais recorre à pena capital depois da China.