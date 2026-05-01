Bolsonaro é internado para passar por cirurgia no ombro; entenda quadro - (crédito: BBC Geral)

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira (1/5) em Brasília para passar por uma cirurgia no ombro direito. O procedimento, realizado no hospital DF Star, tem como objetivo reparar o manguito rotador e outras lesões associadas.

A intervenção foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no âmbito da execução penal em que Bolsonaro cumpre pena.

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Segundo decisão judicial, a necessidade da cirurgia foi comprovada por relatórios médicos que apontam dores recorrentes e intermitentes no ombro, tanto em repouso quanto durante movimentos.

De acordo com o ortopedista Alexandre Firmino, exames pré-operatórios estavam sendo realizados para garantir a segurança do procedimento. Em declaração à imprensa, ele afirmou que a cirurgia deve durar cerca de 10 horas.

A defesa do ex-presidente havia solicitado autorização para a cirurgia em abril, inicialmente com previsão de realização nos dias 24 ou 25. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido, sem objeções, o que foi considerado pelo STF ao autorizar a intervenção.

Na decisão, Moraes também determinou medidas de segurança e acompanhamento durante a internação.

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar humanitária temporária, deve permanecer sob vigilância, com escolta da Polícia Militar do Distrito Federal no trajeto até o hospital e durante todo o período de internação.

As visitas foram suspensas, com exceção da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, autorizada a acompanhá-lo.

Após o procedimento, a defesa deverá apresentar um relatório médico detalhado em até 48 horas .

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe, Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o fim de março, por decisão do STF que levou em conta seu estado de saúde após um quadro de broncopneumonia.

O benefício tem duração inicial de 90 dias e prevê monitoramento contínuo por meio de relatórios médicos semanais .

A internação foi confirmada publicamente por Michelle Bolsonaro, que afirmou estar a caminho do hospital com o ex-presidente e pediu apoio de seguidores nas redes sociais.

O que é a lesão no manguito rotador e como é a cirurgia

O manguito rotador é um conjunto de músculos e tendões responsáveis por estabilizar o ombro e permitir movimentos como levantar e girar o braço. Lesões nessa região são comuns, especialmente com o envelhecimento ou após esforço repetitivo, e podem causar dor persistente, fraqueza e limitação de movimento.

No caso de Bolsonaro, relatórios médicos sugerem comprometimento funcional da articulação.

A cirurgia indicada nesses casos costuma ter como objetivo reparar os tendões lesionados e restaurar a estabilidade do ombro. O procedimento pode ser feito por técnicas minimamente invasivas (artroscopia) ou com cirurgia aberta, a depender da extensão da lesão. Após a operação, é comum que o paciente passe por um período de imobilização seguido de fisioterapia, com recuperação que pode levar semanas ou meses.