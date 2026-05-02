'Os ratos estão saindo das tendas': Gaza tem acampamentos infestados de roedores

'O que aconteceu foi um choque enorme', disse Amani Abu Salmiya à BBC - (crédito: BBC)

Atenção: essa reportagem traz relatos sensíveis

Na Faixa de Gaza, o perigo já não se limita ao que cai do céu, mas envolve também o que rasteja silenciosamente debaixo da terra.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apenas 10 dias antes do seu casamento, Amani Abu Salmiya está sentada dentro de uma tenda no acampamento do Clube Desportivo, no sul de Gaza, enquanto inspeciona o que restou do enxoval de casamento: uma coleção de roupas, lençóis e outros artigos nupciais, que levou meses para preparar.

BBC 'O que aconteceu foi um choque enorme', disse Amani Abu Salmiya à BBC

"Eu estava mostrando o enxoval para minhas amigas, tudo estava pronto", conta ela ao Serviço Árabe da BBC.

"No dia seguinte, ouvi o barulho de ratos. E, quando fui verificar, encontrei a maioria das roupas rasgadas e comidas."

"A perda não foi apenas material, mas também emocional. Trabalhei muito para preparar esse enxoval. E tudo era caro... Mesmo assim, nada foi poupado. Tínhamos planejado levar os itens para minha casa [a tenda] para que a família do noivo pudesse vê-los, mas o que aconteceu foi um choque enorme."

BBC 'Passamos a noite toda colocando tijolos e madeira, mas os ratos ainda conseguem entrar', disse Amani Abu Salmiya à BBC

Apesar do cessar-fogo de outubro de 2025, quase oito em cada dez dos 2,2 milhões de habitantes de Gaza permanecem em campos de deslocados, segundo as Nações Unidas.

Muitas casas foram destruídas, e cerca de metade do território permanece sob controle militar israelense.

As tendas deveriam oferecer refúgio temporário, mas o próprio terreno onde estão instaladas tornou-se uma fonte de ameaça diária, com uma proliferação sem precedentes de roedores e insetos em um ambiente deteriorado e superlotado.

BBC A destruição da infraestrutura criou um ambiente ideal para a proliferação de roedores e epidemias, afirma a Sociedade Palestina de Assistência Médica à BBC

"Há pouco tempo, um rato apareceu", conta Amani.

"Passamos a noite toda colocando tijolos e madeira, mas os ratos ainda conseguem entrar."

Deslocado da cidade de Beit Lahia, perto da fronteira com Israel, Basel Al Dahnoun sofre de insuficiência renal e diabetes.

Por isso, não sentiu o dedo do pé sendo roído por um rato até que sua esposa o acordou, ao notar sangue escorrendo do pé dele.

BBC 'Um pé diabético precisa de cuidados, mas as condições são extremamente difíceis', destaca Basel Al-Dahnoon

"Um pé diabético precisa de cuidados, mas as condições são extremamente difíceis", disse o homem de 47 anos à BBC.

"Ratos e mosquitos estão por toda parte, e o perigo aumenta com a chegada do verão."

"As condições nas tendas são insuportáveis. Roedores e mosquitos nos atacam constantemente. E meus filhos passam as noites aterrorizados, observando centopeias rastejando por aí."

"A situação é perigosa, porque esses roedores podem transmitir doenças graves. Eu sofro de alergias severas e tenho um sistema imunológico muito fraco", completa ele.

No início de abril, o ministro da Saúde palestino, Majed Abu Ramadan, alertou que a presença generalizada de roedores na Faixa de Gaza causa riscos crescentes à saúde.

Ele pediu à Organização Mundial da Saúde (OMS) que fornecesse urgentemente materiais para o controle de roedores.

O acúmulo de lixo e detritos facilitou a disseminação de ratos e camundongos, acrescentou o ministro, o que aumenta a probabilidade de propagação de doenças graves por meio de mordidas, urina, fezes e parasitas, como pulgas e carrapatos.

BBC Alguns dos homens mais jovens estão tentando remover o lixo das áreas residenciais de Gaza

Entre as doenças mais comuns estão:

Febre hemorrágica

Peste

Febre de mordida de rato

Infecções intestinais causadas por bactérias como a Salmonella

E os roedores não são o único risco: com a aproximação do verão, seres ainda mais perigosos, como cobras e escorpiões, foram avistados.

E, no Campo de Chalés, no centro da Cidade de Gaza, uma infecção provavelmente causada pela picada de um inseto não identificado está elevando a temperatura de uma das meninas que vive ali.

"Os médicos me disseram que é um vírus e que pode ficar com ela por cerca de 30 dias", diz a mãe da menina, Um Ramez.

"Ela está nessa condição há 17 dias, por misericórdia de Deus. Dou a ela remédio apenas para aliviar a dor, mas ela continua dormindo com febre alta."

Dias antes de apresentar sintomas, a menina acordou gritando, relata Ramez.

"Quando acordamos, descobrimos que o inseto era muito grande, do tamanho de uma bolsa grande."

"Passamos a noite inteira com medo. Não temos nem lanterna para ver o que pode estar ao nosso redor ou dormindo conosco."

"O medo nos acompanha 24 horas por dia. Nem mesmo dentro da barraca há segurança. A barraca está rasgada e esfarrapada. E toda vez que a costuramos, ela não aguenta."

'Ameaça real'

O médico Mohammed Abu Afesh, diretor da Sociedade Palestina de Assistência Médica na Faixa de Gaza, disse à BBC que a situação está piorando.

"A proliferação de roedores tornou-se um grande problema e uma ameaça real à saúde pública, especialmente porque eles chegam aos alimentos e à água dentro das tendas", explica ele.

"De fato, casos de ferimentos foram registrados e chegaram a hospitais e centros de saúde. Embora ainda não haja estatísticas precisas, há um claro aumento no número de casos, o que alerta para um desastre se uma intervenção rápida não ocorrer."

"Também notamos o aparecimento de tipos de roedores que não eram comuns antes, e em grande número, o que representa uma ameaça real e pode até levar a ataques a alguns campos."

O controle de pragas é quase inexistente, observa Afesh.

A destruição da infraestrutura, a capacidade limitada das autoridades locais de formar equipes de campo eficazes e a proibição da entrada de pesticidas em Gaza criaram um ambiente ideal para a proliferação de roedores — e o surgimento de epidemias.

Ele pede uma intervenção urgente de organismos internacionais e uma pressão para permitir a entrada de inseticidas e iscas tóxicas, bem como o combustível necessário para operar os serviços de saneamento e desinfecção.

Por enquanto, alguns dos homens mais jovens estão tentando usar métodos como pulverizar pesticidas agrícolas, colocar armadilhas simples dentro das tendas e remover o lixo das áreas residenciais.

BBC 'Tentamos combater roedores e insetos com materiais simples', diz Mahmoud Al-Amawi, criador de conteúdo para redes sociais que vive na Cidade de Gaza

"Tentamos combater roedores e insetos com materiais simples", conta Mahmoud Al-Amawi, criador de conteúdo para mídias sociais que vive na Cidade de Gaza.

"Melhor alguma coisa do que nada", constata ele.

A guerra deixou Gaza coberta por mais de 68 milhões de toneladas de entulho e detritos, incluindo quatro milhões de toneladas de resíduos perigosos, segundo a ONU.

Esse volume todo chega a ser 13 vezes mais pesado ??que a maior pirâmide do Egito.