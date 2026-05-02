Como a roupa da filha de Kim Jong Un mostra que ela está sendo preparada para virar líder da Coreia do Norte

Uma fotografia da primeira aparição oficial de Kim Ju Ae, com Kim Jong Un e um míssil balístico intercontinental, foi divulgada em 19 de novembro de 2022 - (crédito: Reuters)

A filha de Kim Jong Un tem sido cada vez mais fotografada usando marcas de luxo de estilistas ocidentais, proibidas na Coreia do Norte por serem consideradas reacionárias e antissocialistas.

Mas, em vez de um ato de rebeldia adolescente, as escolhas de moda de Kim Ju Ae — couro, um penteado em forma de galo e até uma blusa transparente — sugerem que ela está sendo preparada como sucessora do líder supremo.

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Supostamente nascida em 2013, Ju Ae fez sua estreia oficial aos nove anos, em novembro de 2022, passeando ao lado do pai em frente a um imponente míssil balístico intercontinental — mas, com o cabelo comprido preso para trás e vestindo calças pretas e uma jaqueta branca acolchoada, ela já estava vestida para impressionar.

Reuters Uma fotografia da primeira aparição oficial de Kim Ju Ae, com Kim Jong Un e um míssil balístico intercontinental, foi divulgada em 19 de novembro de 2022

Desde então, seu penteado ficou cada vez mais elegante, e seus trajes cada vez mais refinados e sofisticados.

Em 2020, a Coreia do Norte promulgou a Lei de Rejeição de Ideologia e Cultura Reacionária, bloqueando a “cultura externa”.

Mas em 2023, a agência estatal de notícias central coreana divulgou um vídeo de Ju Ae passeando novamente ao lado de seu pai em frente a um míssil balístico intercontinental, dessa vez vestindo uma jaqueta preta acolchoada posteriormente identificada como uma compra de US$ 1,9 mil da luxuosa grife francesa Christian Dior.

Reuters Em 14 de abril de 2023, a televisão estatal norte-coreana divulgou imagens de Kim Jong-un e Kim Ju Ae com um míssil balístico intercontinental Hwasong-18

No ano seguinte, depois que Ju Ae usou uma blusa transparente na cerimônia de conclusão do arranha-céu da área residencial da Vanguard Street, na capital Pyongyang, uma videoaula foi lançada, alertando que seu penteado e roupa eram “fenômenos anti-socialistas e não socialistas que confundem a imagem do sistema socialista e corroem o regime — alvos que devem ser erradicados”, disse uma fonte local na província de North Hamgyong à Radio Free Asia.

News1 Em maio de 2024, Kim Ju Ae usou uma blusa transparente, que deixava seus braços à mostra, na cerimônia de conclusão do empreendimento Vanguard Street, em Pyongyang

Mas agora, alguns parecem querer imitar o estilo sofisticado de Ju Ae.

“Os tempos mudaram e houve uma mudança geracional significativa”, disse Joung Eunlee, chefe do Departamento de Pesquisa da Coreia do Norte no Instituto Coreano para a Unificação Nacional, à BBC News Korean (serviço de notícias em coreano da BBC).

“Desde 2010, o número de trabalhadores que viajam para o exterior para ganhar em moeda estrangeira aumentou significativamente.” Quase 2 mil trabalhadores norte-coreanos permaneceram na China durante a pandemia da covid-19. E “quando eles voltaram para [a capital] Pyongyang... trouxeram a cultura local com eles”.

“No passado, os produtos de luxo eram limitados às marcas japonesas trazidas pelos coreanos de Zainichi [persuadidos, nas décadas de 1960 e 70, muitas vezes sob falsos pretextos, a migrar para a Coreia do Norte nos chamados navios de repatriação, depois que seus pais se mudaram para o Japão — às vezes para trabalhos forçados — durante o governo da Península Coreana de 1910-45]. Mas agora parece que [uma grande variedade de] residentes norte-coreanos conhece uma grande variedade de marcas estrangeiras.

“Como bolsas e roupas [apesar de serem contrabandeadas para a Coreia do Norte] são muito caras, parece que eles começam experimentando perfumes.”

Mas Ju Ae está longe de ser o primeiro ícone da moda em sua família.

“Parece que Ju Ae está vestindo a mesma roupa estilo terno usada por sua mãe, Ri Sol Ju”, disse Cheong Seong-chang, vice-diretora do Instituto Sejong, à BBC News Korean, “como forma de esconder sua idade. Uma jovem liderando a moda com trajes sofisticados de estilo ocidental? Isso é quase impossível na Coreia do Norte.

Reuters Ri Sol Ju, Kim Ju Ae e Kim Jong Un participaram de uma homenagem no Palácio do Sol de Kumsusan, o mausoléu de Pyongyang onde estão os restos mortais embalsamados de Kim Il Sung e Kim Jong Il, em 1º de janeiro de 2026

“Ao usar roupas de design ocidental, Ju Ae e Ri Sol Ju estão demonstrando uma 'estratégia de diferenciação': sua posição social é fundamentalmente diferente da dos residentes comuns. A razão pela qual Ju Ae e Ri Sol Ju podem fazer essas coisas sem se preocupar é por causa de seu status privilegiado.”

Reuters Kim Ju Ae vestiu uma jaqueta muito parecida com a que sua mãe usou no dia de Ano Novo, na comemoração do 79º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia

Mas o senso de moda de Ju Ae não vem apenas do lado materno.

Reuters Kim Ju Ae e Kim Jong Un usaram roupas que combinavam em um banquete que comemorou o 75º aniversário da fundação do Exército Popular da Coreia, em fevereiro de 2023

“Embora os jeans sejam proibidos na Coreia do Norte como item de moda ocidental, Kim Jong Un já apareceu usando-os”, diz o professor Lee Woo-young, da Universidade de Estudos Norte-Coreanos. “Não importa o quanto eles proíbam a cultura estrangeira e até mesmo promulguem leis, a Coreia do Norte é um lugar onde não há nada que o líder supremo não possa fazer.”

Ju Ae também usou jaquetas de couro em várias ocasiões, o que indica, segundo Cheong, que o Departamento de Propaganda e Agitação do Partido dos Trabalhadores da Coreia está fazendo seu trabalho — diferenciando-a dos cidadãos normais.

EPA Kim Ju Ae também já usou jaquetas de couro em diversas ocasiões

“Usar roupas feitas de couro de alta qualidade tem o significado de ostentar seu status especial”, diz ele. “Roupas de couro não são tão comuns entre os residentes norte-coreanos. Marcas de luxo, jaquetas de couro e casacos de pele são roupas preciosas que não podem ser usadas por norte-coreanos comuns.”

AFP via Getty Images Kim Ju Ae usou um casaco de pele quando acompanhou seu pai ao Hotel Milyong, na província de Ryanggang, em dezembro de 2025

E, espelhando a moda das gerações anteriores, a “replicação de imagens” tem sido usada para manter sucessivos líderes no poder, incluindo o pai de Ju Ae, que, durante o começo de seu governo, procurou garantir sua legitimidade replicando o chapéu e o casaco de seu avô Kim Il Sung.

Getty Images Kim Jong Un (à direita) usou um chapéu fedora muito semelhante ao de seu avô, durante uma visita à Fazenda nº 1116, em maio de 2015

“O Departamento de Propaganda e Agitação da Coreia do Norte desempenhou um papel significativamente importante para orquestrar uma série de processos que naturalmente transferiram o respeito por Kim Il Sung [que fundou e liderou a Coreia do Norte por mais de 45 anos] para Kim Jong Un”, diz Cheong.

“Diz-se que os residentes norte-coreanos ficaram surpresos quando Kim Jong Un apareceu pela primeira vez. Mas a razão pela qual os especialistas sul-coreanos também ficaram surpresos é que o primeiro vislumbre de Kim Jong Un se parecia muito com o jovem Kim Il Sung.

Getty Images Em um teste de mísseis de 2017, Kim Jong Un (à direita) usou uma roupa muito semelhante à que seu avô usava na Fábrica de Máquinas-Ferramenta de Huichon em 1967

“As limitações que o jovem Kim Jong Un enfrentou como sucessor, como sua falta de experiência e idade, poderiam ser compensadas apenas pelo fato de ele se parecer com Kim Il Sung.

Getty Images Na estação ferroviária de Vladivostok, durante sua visita à Rússia em 2019, Kim Jong Un (à direita) vestiu uma roupa muito semelhante à que seu avô usava quando as tropas chinesas começaram a se retirar da Coreia do Norte, na década de 1950

“Chegou ao ponto de circularem rumores entre os norte-coreanos de que Kim Il Sung havia reencarnado.”

Getty Images Em um discurso proferido em 2026, Kim Jong Un (à direita) usou um chapéu de pele muito semelhante a um que seu avô usou em um desfile militar em Pyongyang, em fevereiro de 1948

“Na Coreia do Norte, Kim Il Sung é efetivamente uma divindade”, diz o professor Chung Young-tae, da Universidade Dongyang da Coreia do Sul. E essa deificação passou de geração em geração para Kim Jong Un e, agora, Ju Ae.

Getty Images Ao chegar para a cúpula entre a Coreia do Norte e os EUA em Singapura, em 12 de junho de 2018, Kim Jong Un (à direita) usava roupas, óculos e penteado muito semelhantes aos que seu avô usava em 1º de abril de 1980

Ju Ae já é conhecida como Princesa, na Coreia do Norte, e até mesmo essa nomenclatura é uma referência à linhagem divina de seus ancestrais.

EPA Kim Ju Ae e Kim Jong Un deram a mãos enquanto assistiam a uma apresentação em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no Ginásio Ryugyong Chung Ju-yung, em Pyongyang, em 8 de março de 2026

“Autoridades norte-coreanas de alto escalão usaram o título de princesa para [a irmã de Kim Jong Un] Kim Yo Jong, até um período antes do nascimento de Kim Ju Ae”, diz Ryu Hyun-woo, ex-embaixador interino da Coreia do Norte no Kuwait que desertou para a Coreia do Sul. “Isso ocorre porque Kim Yo Jong foi chamada de princesa quando [seu pai — e filho de Kim Il Sung] Kim Jong Il estava vivo.”

Editado por Hyunjung Kim, Andrew Webb e Stephen Hawkes

Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA, como parte de um projeto piloto.