Shakira no Rio: as impressionantes imagens do mar de gente em 'Lobacabana'

Uma multidão foi à praia de Copacabana para receber a cantora colombiana Shakira em um show histórico neste sábado (2/5).
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Os organizadores do evento e autoridades do Rio de Janeiro disseram que o público previsto era de ao menos dois milhões de pessoas — embora especialistas contestem o número.
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De qualquer forma, a apresentação vem sendo tratada como possivelmente a maior turnê de uma artista latina de todos os tempos.
Boa parte da areia da praia foi tomada por fãs da cantora vindos de várias partes do Brasil. O público começou a ocupar a praia ainda durante o dia.
O evento custou R$ 15 milhões à prefeitura, segundo o Diário Oficial do Município, e a estimativa é que movimente cerca de R$ 800 milhões na economia da cidade, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e a Riotur.
O palco fica na areia da praia, em frente ao hotel Copacabana Palace.
A BBC News Brasil selecionou fotos que mostram a aglomeração no local.
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