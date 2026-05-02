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Shakira no Rio: as impressionantes imagens do mar de gente em 'Lobacabana'

Uma multidão recebeu a artista colombiana para apresentação histórica no Rio de Janeiro.

Shakira no Rio: as impressionantes imagens do mar de gente em 'Lobacabana' - (crédito: Reuters)
Shakira no Rio: as impressionantes imagens do mar de gente em 'Lobacabana' - (crédito: Reuters)

Uma multidão foi à praia de Copacabana para receber a cantora colombiana Shakira em um show histórico neste sábado (2/5).

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Os organizadores do evento e autoridades do Rio de Janeiro disseram que o público previsto era de ao menos dois milhões de pessoas — embora especialistas contestem o número.

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De qualquer forma, a apresentação vem sendo tratada como possivelmente a maior turnê de uma artista latina de todos os tempos.

Boa parte da areia da praia foi tomada por fãs da cantora vindos de várias partes do Brasil. O público começou a ocupar a praia ainda durante o dia.

O evento custou R$ 15 milhões à prefeitura, segundo o Diário Oficial do Município, e a estimativa é que movimente cerca de R$ 800 milhões na economia da cidade, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e a Riotur.

O palco fica na areia da praia, em frente ao hotel Copacabana Palace.

A BBC News Brasil selecionou fotos que mostram a aglomeração no local.

Mulher negra com blusa nas cores do Brasil. Ela levanta os braços e sorri, com multidão ao fundo
Reuters
Multidão diante do palco na praia de Copacabana
AFP
Mulher segura leque com a palavra caliente. Ela está na praia, à noite. Muita gente atrás.
Reuters
Mulher com leque dançando; outra veste camiseta com rosto e nome de Shakira.
Reuters
Mulher de biquíni segura camiseta com o nome Shakira e uma bandeira do Brasil. Está na praia, de dia.
Reuters
Pessoas dançam com os braços para a cima na praia. Um homem está sem camisa. Outro carrega uma mulher nos ombros.
Reuters
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BBC
BBC Geral
postado em 02/05/2026 22:49
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