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Lula se reunirá com Trump na Casa Branca na quinta; o que se sabe

Viagem ainda não foi confirmada oficialmente. Possível encontro ocorre semanas após crise aberta pela prisão e soltura do ex-deputado Alexandre Ramagem nos EUA.

Lula se reunirá com Trump na Casa Branca na quinta; o que se sabe - (crédito: BBC Geral)
Lula se reunirá com Trump na Casa Branca na quinta; o que se sabe - (crédito: BBC Geral)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se encontrar com o presidente americano, Donald Trump, na quinta-feira (4/5), na Casa Branca, em Washington, apurou a BBC News Brasil. A viagem ainda não foi confirmada oficialmente.

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A possível reunião ocorre após a crise aberta entre os dois países por causa da prisão e soltura do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL) nos Estados Unidos.

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Essa reportagem está em atualização.

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BBC
Mariana Schreiber - Da BBC News Brasil em Brasília
postado em 04/05/2026 12:51 / atualizado em 04/05/2026 13:02
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