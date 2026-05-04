Lula se reunirá com Trump na Casa Branca na quinta; o que se sabe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se encontrar com o presidente americano, Donald Trump, na quinta-feira (4/5), na Casa Branca, em Washington, apurou a BBC News Brasil. A viagem ainda não foi confirmada oficialmente.
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A possível reunião ocorre após a crise aberta entre os dois países por causa da prisão e soltura do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL) nos Estados Unidos.
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Essa reportagem está em atualização.
Mariana Schreiber - Da BBC News Brasil em Brasília
postado em 04/05/2026 12:51 / atualizado em 04/05/2026 13:02