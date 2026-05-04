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Avião cai em Belo Horizonte e colide contra prédio; duas pessoas morreram

Piloto e copiloto estão entre as vítimas do acidente. Não houve mortos no edifício, segundo o Corpo de Bombeiros.

Aeronave saiu do Aeroporto da Pampulha às 12h16 - (crédito: Corpo de Bombeiros de MG)
Aeronave saiu do Aeroporto da Pampulha às 12h16 - (crédito: Corpo de Bombeiros de MG)

Um avião de pequeno porte caiu no bairro Silveira, em Belo Horizonte, e bateu em um prédio na segunda-feira (4/5).

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Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, havia cinco ocupantes na aeronave.

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O piloto e copiloto morreram no acidente. Os três passageiros foram resgatados, e um deles está em estado grave.

Não houve mortos no edifício contra o qual o avião colidiu, segundo os bombeiros.

Destroços de avião em estacionamento de BH
Corpo de Bombeiros de MG
Aeronave saiu do Aeroporto da Pampulha às 12h16

O monomotor saiu do Aeroporto da Pampulha às 12h16, também na capital mineira.

O piloto reportou à torre de controle que estava com dificuldades na decolagem.

Ao cair, o avião bateu entre o terceiro e o quarto andar de um prédio e caiu na área de um estacionamento.

As equipes de resgate chegaram no local por volta de 12h25.

Ainda não há informações sobre danos estruturais na edificação.

Os bombeiros já neutralizaram o risco de explosão com a aplicação de espuma mecânica (LGE) sobre o combustível derramado.

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BBC
BBC Geral
postado em 04/05/2026 13:44
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