Refugiada palestina fabrica bonecas para crianças de Gaza

A palestina Shereen ElKurdi, 36 anos, mãe de cinco filhos e com graduação em língua árabe, viu a guerra arrancar o teto de sua família. Forçada a abandonar a casa em Jabaliya, acabou por se refugiar na residência de parentes. Mas um novo bombardeio forçou-a fugir com as crianças. Hoje, ela e os filhos vivem em uma tenda para desabrigados no campo de Bureij. Um dia, Shereen teve a ideia de fabricar bonecas para as filhas. O brilho nos rostos das meninas fez com que ela tentasse levar a mesma alegria para outras crianças da Faixa de Gaza.

"Estou desempregada e nunca trabalhei antes. Depois de anos de guerra, dediquei-me a desenvolver meu talento e minhas habilidades em crochê e amigurumi (técnica japonesa para criar pequenos bonecos de crochê ou tricô), na tentativa de encontrar um emprego e uma pequena fonte de renda", contou Shereen ao Correio.

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"Devido à escassez de brinquedos no mercado de Gaza por causa do bloqueio, decidi produzir bonecas para as crianças da região. Apesar da guerra, de todos os obstáculos, da indisponibilidade de fios e matérias-primas e dos altos preços, criei uma boneca com recursos mínimos e a um preço simbólico para que todos possam comprá-la e presentear seus filhos que sofreram com o trauma psicológico e foram privados do seu direito fundamental ao brincar", acrescentou. Cada boneca leva entre 14 e 18 horas de produção.

As bonecas produzidas por Shereen Elkurdi: sonho de montar um ateliê (foto: Shereem Elkurdi)

Tudo é feito de maneira rústica e sem as mínimas condições de trabalho. Shereen é obrigada a apelar à luz da lanterna do celular para dar forma às bonecas, durante a noite, enquanto os filhos dormem. Ao ser questionada sobre os sentimentos que experimenta quando fabrica os brinquedos de crochê, ela respondeu: "Sinto-me feliz porque a boneca trará alegria a uma criança que precisa dela para exercer seu direito de brincar, apesar do cansaço que sinto por trabalhar continuamente em uma barraca que carece das necessidades mais básicas e não tem iluminação". O sonho de Shereen é montar um ateliê e dar oportunidade de emprego para outras palestinas, além de popularizar as bonecas na Faixa de Gaza. Quem tiver interesse pelo trabalho dela pode acessar o perfil de Shereen no instagram — @shereen239023 .