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Oriente Médio

Refugiada palestina fabrica bonecas para crianças de Gaza

Shereen Elkurdi transformou o passatempo do crochê em ofício para suprir ausência de brinquedos na Faixa de Gaza. Ela denuncia que crianças palestinas estão privadas do direito básico de brincar

Shereen Elkurdi com algumas das bonecas que produziu, com o objetivo de espalhar sorrisos e esperança - (crédito: Arquivo pessoal)
Shereen Elkurdi com algumas das bonecas que produziu, com o objetivo de espalhar sorrisos e esperança - (crédito: Arquivo pessoal)

A palestina Shereen ElKurdi, 36 anos, mãe de cinco filhos e com graduação em língua árabe, viu a guerra arrancar o teto de sua família. Forçada a abandonar a casa em Jabaliya, acabou por se refugiar na residência de parentes. Mas um novo bombardeio forçou-a fugir com as crianças. Hoje, ela e os filhos vivem em uma tenda para desabrigados no campo de Bureij. Um dia, Shereen teve a ideia de fabricar bonecas para as filhas. O brilho nos rostos das meninas fez com que ela tentasse levar a mesma alegria para outras crianças da Faixa de Gaza. 

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"Estou desempregada e nunca trabalhei antes. Depois de anos de guerra, dediquei-me a desenvolver meu talento e minhas habilidades em crochê e amigurumi (técnica japonesa para criar pequenos bonecos de crochê ou tricô), na tentativa de encontrar um emprego e uma pequena fonte de renda", contou Shereen ao Correio. 

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"Devido à escassez de brinquedos no mercado de Gaza por causa do bloqueio, decidi produzir bonecas para as crianças da região. Apesar da guerra, de todos os obstáculos, da indisponibilidade de fios e matérias-primas e dos altos preços, criei uma boneca com recursos mínimos e a um preço simbólico para que todos possam comprá-la e presentear seus filhos que sofreram com o trauma psicológico e foram privados do seu direito fundamental ao brincar", acrescentou. Cada boneca leva entre 14 e 18 horas de produção. 

As bonecas produzidas por Shereen Elkurdi: sonho de montar um ateliê
As bonecas produzidas por Shereen Elkurdi: sonho de montar um ateliê (foto: Shereem Elkurdi)
 

Tudo é feito de maneira rústica e sem as mínimas condições de trabalho. Shereen é obrigada a apelar à luz da lanterna do celular para dar forma às bonecas, durante a noite, enquanto os filhos dormem. Ao ser questionada sobre os sentimentos que experimenta quando fabrica os brinquedos de crochê, ela respondeu: "Sinto-me feliz porque a boneca trará alegria a uma criança que precisa dela para exercer seu direito de brincar, apesar do cansaço que sinto por trabalhar continuamente em uma barraca que carece das necessidades mais básicas e não tem iluminação". O sonho de Shereen é montar um ateliê e dar oportunidade de emprego para outras palestinas, além de popularizar as bonecas na Faixa de Gaza. Quem tiver interesse pelo trabalho dela pode acessar o perfil de Shereen no instagram — @shereen239023 .

 

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 04/05/2026 19:52 / atualizado em 04/05/2026 19:55
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