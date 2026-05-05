Imposto bilionário, prisão e briga familiar: os dramas por trás da sucessão na Samsung

A Samsung é o maior chaebol da Coreia do Sul, ou seja, o maior conglomerado empresarial familiar - (crédito: Bloomberg via Getty Images)

A família por trás da gigante sul-coreana Samsung concluiu o pagamento de um imposto sobre herança totalizando 12 trilhões de wons (cerca de R$ 40 bilhões) — o maior pagamento desse tipo na história do país.

O presidente da empresa, Lee Jae-yong, e outros membros da família, incluindo sua mãe Hong Ra-hee e as irmãs Lee Boo-jin e Lee Seo-hyun, pagaram o valor em seis parcelas ao longo dos últimos cinco anos.

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A conta está ligada ao espólio deixado pelo falecido presidente da empresa, Lee Kun-hee, que morreu em outubro de 2020.

A Samsung é o maior chaebol da Coreia do Sul — conglomerado de controle familiar, com operações que abrangem eletrônicos, indústria pesada, construção e serviços financeiros.

Lee Kun-hee deixou uma fortuna de 26 trilhões de wons, incluindo ações, imóveis e coleções de arte. Na época, a família disse que "pagar impostos é um dever natural dos cidadãos".

A Samsung confirmou no domingo (3/5) que o pagamento da última parcela havia sido feito, observando que o valor é equivalente a aproximadamente uma vez e meia a receita total do país com imposto sobre herança em 2024.

Com uma alíquota de 50%, o imposto sobre herança da Coreia do Sul está entre os mais altos do mundo.

A condução do pagamento do imposto foi acompanhada de perto por investidores, pois poderia ter afetado a capacidade da família Lee de manter o controle da Samsung.

Parte do espólio de Lee Kun-hee, incluindo sua coleção de obras de arte de Pablo Picasso e Salvador Dalí, foi doada ao Museu Nacional da Coreia e a outras organizações culturais.

A família Lee tem um patrimônio líquido combinado de mais de US$ 45 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

Sua riqueza mais que dobrou no último ano, à medida que a demanda por chips de computador da indústria global de inteligência artificial (IA) ajudou a elevar o valor de mercado das ações da Samsung Electronics.

Além de fabricar chips de computador, as operações de tecnologia da Samsung incluem um dos maiores fabricantes de smartphones do mundo e um grande produtor de televisores.

O pagamento do imposto é mais um episódio na conturbada história recente de sucessão da Samsung — que envolveu escândalos políticos, brigas familiares e prisão.

Herdeiro na prisão

Quando o poder muda no topo de algumas das maiores empresas do mundo, a maioria das pessoas não percebe.

Se os produtos têm bom desempenho, os serviços funcionam e as prateleiras das lojas estão cheias, quem se senta na sala do conselho não vira manchete.

Mas quando se trata da Samsung, a dinastia familiar por trás dela é tão complicada — e a empresa tão crucial para a economia sul-coreana — que o assunto vai para a primeira página.

E foi assim em 2017, quando o herdeiro de companhia da Samsung, Lee Jae-yong — que também é conhecido como JY Lee — foi preso por sua participação em um escândalo de corrupção que também derrubou a presidente do país.

O homem de 57 anos é neto do fundador da Samsung. Geoffrey Cain, autor do livro Samsung Rising ("A Ascensão da Samsung", em tradução livre), o descreve como "uma das pessoas mais poderosas da história da tecnologia".

Mas em 2015, com seu pai — presidente da Samsung — no hospital após um ataque cardíaco, a sucessão não estava garantida.

Lee havia sido acusado de doar dinheiro para fundações administradas por Choi Soon-sil — amiga íntima e confidente da ex-presidente da Coreia do Sul Park Geun-hye — em troca de apoio político para uma fusão que fortaleceria seu controle sobre o conglomerado.

Bloomberg via Getty Images A Samsung é o maior chaebol da Coreia do Sul, ou seja, o maior conglomerado empresarial familiar

Ele também foi acusado de usar fraude contábil e de ações nessa fusão — entre uma subsidiária da Samsung, a Samsung C&T, e outra parte do império comercial, a Cheil Industries.

Os promotores disseram que ele fez isso para assumir o controle da maior parte possível da entidade recém-incorporada e, por extensão, assumir o controle da Samsung Electronics: a joia da coroa do império e uma fonte fundamental de poder e controle.

Lee Jae-yong sempre negou as acusações de fraude, mas foi considerado culpado de suborno em 2017.

Quando o enorme escândalo de corrupção estourou em 2016, provocou semanas de protestos de milhões de pessoas nas ruas de Seul e acabou levando ao impeachment da presidente.

Por que esse acordo foi tão crucial?

Desde que a Samsung foi fundada como uma mercearia no final da década de 1930, ela está nas mãos da família Lee.

De acordo com Geoffrey Cain, a família é o "equivalente à realeza" na Coreia do Sul.

Eles transformaram o negócio em uma verdadeira potência global, abrangendo seguros, chips de memória e construção, além da tecnologia de consumo que é tão conhecida.

Mas para permanecer nas mãos da família, o conglomerado teve que passar por uma série de fusões, aquisições e transferências de energia complexas. Foi esse tipo de manobra que colocou Lee Jae-yong na cadeia.

Ele estava no comando de fato desde 2014, quando seu pai, e então presidente da Samsung, teve um ataque cardíaco.

Seu pai havia transformado a empresa de um negócio sul-coreano bem-sucedido em um conglomerado global.

Em preparação para assumir o cargo, Lee Jae-yong passou por uma série de altos cargos dentro do grupo.

Getty Images O pai de Lee Jae-yong, Lee Kun-hee, liderou a Samsung até sua morte

Mas quando ele se tornou presidente interino, ele enfrentou uma situação difícil: os processos delicados para garantir o controle total da família sobre a Samsung ainda não haviam sido concluídos.

A essa altura, o império de negócios havia se tornado incrivelmente complicado: era composto por dezenas de empresas, da Samsung Electronics ao varejo; da construção à química. Eles estavam todos unidos em uma intrincada teia de participações cruzadas.

O outro problema foi que a família enfrentou a enorme conta de imposto sobre herança. Mas se eles começassem a vender suas ações nas empresas para pagá-la, a família Lee poderia correr o risco de perder o controle.

O risco da sucessão

Como filho único, Lee Jae-yong foi escolhido para liderar a Samsung quando seu pai morreu.

Mas apesar de ter sido preparado por três décadas para assumir o cargo, para alguns, ele simplesmente não era uma escolha convincente para administrar a maior empresa da Coreia do Sul e as esperanças econômicas de uma nação.

De acordo com Jaeyeon Lee, repórter do jornal sul-coreano Hankyoreh, "ele era muito diferente. Enquanto seu pai era visto como muito agressivo e muito voltado para objetivos, [Lee Jae-yong] era visto como mais tímido, quieto e cauteloso".

Alguns dizem que sua irmã era mais capaz, e ele foi criticado por não ser suficientemente implacável. Também surgiram questionamentos sobre suas habilidades quando seu projeto de estimação, o e-Samsung, fracassou no estouro da bolha da internet.

A família já havia sido marcada por uma sucessão que não correu bem na geração anterior, quando o pai de Lee Jae-yong — o filho mais novo — foi escolhido para liderar a empresa à frente de seus dois irmãos mais velhos.

Há uma controvérsia sobre o que aconteceu com o filho mais velho, o tio de Lee Jae-yong, Lee Maeng-hee, que tradicionalmente deveria ter herdado o comando.

Segundo uma das versões dos acontecimentos, quando lhe foi dada a chance de administrar a empresa, ele não correspondeu. Por sua vez, ele afirma que comandou a empresa por sete anos com sucesso.

Mas, seja qual for a verdade, foi o filho mais novo — Lee Kun-hee — que foi nomeado herdeiro em 1976. Seria uma decisão cujos efeitos se estenderiam por décadas.

A cadeira vazia

Depois de um início incerto, Lee Kun-hee liderou o grupo Samsung durante um período de sucesso nos anos 80 e 90. Mas havia mais desafios pela frente.

Em 2008, Lee Jae-yong e seu pai renunciaram depois que um ex-advogado da Samsung, que se tornou delator, alegou ter conhecimento de um fundo secreto que estava sendo usado para subornos e pagamentos políticos.

Como descreve Jaeyeon Lee, do jornal Hankyoreh, "[o advogado] disse que simplesmente não aguentava mais a corrupção. Segundo ele, a Samsung estava tão podre que tornou seu trabalho insuportável".

AFP via Getty Images A Samsung Electronics é uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo

Isso gerou dúvidas sobre o que aconteceria com a empresa — e com a economia da Coreia do Sul. Especialmente porque Lee Jae-yong foi a pessoa indicada para se tornar o próximo presidente.

De repente, a empresa parecia sem liderança. Seu pai foi posteriormente inocentado das acusações de suborno, mas foi considerado culpado de evasão fiscal e recebeu uma sentença suspensa e multa.

Ele era tecnicamente um homem livre, mas ainda havia uma vaga no topo da Samsung. Como a família Lee recuperaria o controle?

A rixa de 40 anos

Lee Kun-hee acabou recebendo um perdão presidencial e retornou como presidente da Samsung. Mas seus problemas não haviam acabado.

Em 2012, seu irmão mais velho — tio de Lee Jae-yong — lançou uma proposta para recuperar o que ele via como sua herança legítima. Foi uma medida que poderia atrapalhar o plano para a próxima geração.

O filho mais velho do fundador da Samsung sempre achou que um dia lideraria o negócio, mas foi preterido na primeira sucessão em favor do irmão mais novo.

A disputa se intensificou ainda mais quando o pai de Lee Jae-yong se tornou presidente e dividiu o império em 1976: o lado da família de seu tio recebeu o que poderia ser considerado uma parte menos poderosa do negócio.

E assim, 40 anos depois, Lee Jae-yong e seu pai enfrentavam uma ação judicial que poderia tê-los obrigado a devolver ações no valor de centenas de milhões de dólares ao tio.

Uma ação bem-sucedida forçaria o desmantelamento do império e ameaçaria o plano para Lee Jae-yong assumir o comando.

Estabilizando o navio

Em última instância, a disputa entre irmãos e o processo subsequente podem ter evidenciado os benefícios de ter uma linha clara de sucessão.

Os tribunais concluíram que, embora algumas das reivindicações do tio tivessem mérito, o tempo havia se esgotado para tomar medidas legais.

Como diz a repórter Jaeyeon Lee, "os irmãos estavam todos com raiva uns dos outros, e acho que é em parte por isso que [Lee Kun-hee] simplesmente deixou a linha de sucessão muito clara para seus filhos".

Então, quando o pai de Lee Jae-yong ficou acamado após um ataque cardíaco, ficou muito claro quem assumiria o comando. Seu filho: o homem que mais tarde se envolveria em um enorme escândalo de corrupção e suborno que duraria os próximos 10 anos.

Absolvição

Foi só em julho de 2025 que Lee Jae-yong foi finalmente inocentado, quando o Supremo Tribunal de Seul confirmou sua absolvição por suposta fraude relacionada ao acordo de fusão que se acredita ter garantido sua sucessão.

Isso pôs fim a uma década de acusações criminais, audiências judiciais e penas de prisão para o presidente da Samsung.

Também marcou um afastamento das tradições dos chaebols sul-coreanos, ou empresas familiares. Durante o processo judicial, Lee Jae-yong indicou uma mudança de direção para a dinastia Samsung.

"Quero fazer uma promessa agora: que não haverá mais controvérsias relacionadas à sucessão. Não vou entregar direitos gerenciais aos meus filhos."

Então, isso levanta a questão: se o filho mais velho não receberá automaticamente as chaves do império, quem receberá?

Ouça mais sobre a história da empresa sul-coreana no podcast do Serviço Mundial da BBC Inheritance: Samsung (em inglês).

Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA, como parte de um projeto piloto.