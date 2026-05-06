Por que região mais rica do Canadá está se rebelando e quer se separar do país?

Um grupo de opositores das Primeiras Nações indígenas defende que a independência de Alberta violaria seus direitos consagrados na Constituição do Canadá - (crédito: Getty Images)

Os separatistas da província de Alberta, no Canadá, apresentaram na segunda-feira (4/5) uma petição formal em favor de um plebiscito pela independência da região, que poderá ocorrer ainda este ano.

O grupo Stay Free Alberta, responsável pelo pedido, afirmou ter superado o número de assinaturas necessárias para a consulta popular.

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O movimento separatista de Alberta tem suas raízes na chamada alienação ocidental. Esta expressão indica que a província seria frequentemente ignorada pelo governo federal na capital canadense, Ottawa, segundo acredita parte da população da região.

Os organizadores da petição tinham até este mês para recolher pelo menos 178 mil assinaturas (10% dos eleitores da província) para a realização do plebiscito.

Mas o diretor do Stay Free Alberta, Mitch Sylvestre, declarou na segunda-feira à seção eleitoral de Edmonton, a capital da província, ter recolhido mais de 300 mil assinaturas.

"Este é um dia histórico para Alberta", afirmou ele.

"É o primeiro passo; vencemos a terceira rodada e, agora, estamos na final da Copa Stanley" de hóquei, comparou Sylvestre.

Mas um tribunal de Alberta suspendeu a verificação das assinaturas, aguardando o julgamento de uma ação apresentada por um grupo de Primeiras Nações indígenas.

Eles defendem que a tentativa do território de se separar do Canadá viola seus direitos. A decisão deve ser anunciada no final deste mês.

O advogado da Primeira Nação Athabasca Chipewyan, Kevin Hille, declarou que seus clientes têm um caso fundamentado, que poderá anular o pedido de plebiscito.

"Uma fronteira internacional prejudicaria seus direitos firmados em tratados e sua forma de vida", afirmou Hille à BBC. Ele faz referência aos tratados firmados entre a Coroa Britânica e as comunidades de Primeiras Nações há mais de um século, antes da criação do Canadá moderno.

Hille destacou que seus clientes acreditam que a independência de Alberta significaria o rompimento daqueles tratados.

Getty Images Um grupo de opositores das Primeiras Nações indígenas defende que a independência de Alberta violaria seus direitos consagrados na Constituição do Canadá

Hille destacou que uma decisão separada de um tribunal de Alberta, em dezembro passado, determinou que o plebiscito pela independência seria ilegal, por violar os direitos das Primeiras Nações estabelecidos na Constituição do Canadá.

Mas o governo de Alberta permitiu que a petição seguisse adiante, alterando suas leis para eliminar a exigência de que os plebiscitos de iniciativa popular sejam constitucionais.

O caso mais recente apresentado à Justiça questiona se a decisão tomada em dezembro se mantém apesar desta mudança, segundo Hille. E, se tiver sucesso, o advogado afirma que o plebiscito independentista não será realizado, a menos que seja proposto pelo governo provincial.

Se as assinaturas da petição forem confirmadas, os cidadãos de Alberta votariam em consulta popular já no dia 19 de outubro.

A pergunta a ser feita no plebiscito seria: "Você concorda que a província de Alberta deixe de fazer parte do Canadá para se tornar um Estado independente?"

Rica em recursos naturais

Alberta fica no oeste do Canadá. Com 661.848 km² de extensão e quase cinco milhões de habitantes, é a quarta mais populosa do país, depois de Ontário, Quebec e da Colúmbia Britânica.

A província é um território com imensos recursos naturais, que contribuem para a economia local e nacional, mas que também são concorrentes entre si.

De um lado, ficam as Montanhas Rochosas, no oeste da província, com espetaculares paisagens montanhosas, rios, lagos e parques nacionais. Estas atrações são protegidas e atraem o turismo ecológico, gerando receita.

Mas existe também a Bacia Sedimentar Ocidental, uma área geológica que cobre a maior parte da província.

Ela é rica em jazidas de carvão, petróleo e gás, que já foram muito exploradas, particularmente as areias betuminosas do norte de Alberta, por meio de perfurações, e o xisto por meio de fracking (fraturamento hidráulico).

The Canadian Encyclopedia ("A enciclopédia canadense", em tradução livre) indica que Alberta é o maior produtor de petróleo do Canadá. Em 2020, a província extraiu 3,79 milhões de barris por dia.

Mas existem preocupações ambientais e sanitárias em relação à extração de combustíveis fósseis na província. Muitas pessoas expressam sérios receios sobre a contaminação da água e das terras, emissões de gases de efeito estufa e suas consequências gerais sobre a saúde.

E a infraestrutura de petróleo e gás também ameaça as fontes de alimentos silvestres das comunidades formadas pelas Primeiras Nações indígenas.

Bloomberg via Getty Images Pesquisas indicam que cerca de 25% dos cidadãos de Alberta são a favor da independência da província canadense

A insatisfação com Ottawa vem se acumulando há tempos na província, particularmente em relação às suas reservas naturais.

Alguns cidadãos acreditam que o governo federal canadense, particularmente sob o Partido Liberal, criou obstáculos para a indústria de petróleo e gás de Alberta, em favor de uma legislação de combate às mudanças climáticas.

Esta questão, anteriormente, era periférica na política local, mas a possibilidade de uma ruptura na unidade do país ganhou mais força no último ano.

As pesquisas indicam que, no caso de um plebiscito, os cidadãos de Alberta votariam contra a separação do Canadá. Cerca de 25% são favoráveis à emancipação, segundo uma pesquisa realizada em fevereiro pela empresa canadense Abacus Data.

Já uma petição cidadã opositora, Forever Canadian ("Para sempre, canadense", em tradução livre), lançada contra a separação da província, recebeu 450 mil assinaturas. Atualmente, ela aguarda a decisão de um comitê sobre seu futuro.

Os defensores da separação defendem que a independência de Alberta liberaria seus recursos e manteria a riqueza da região. E os membros do grupo também se reuniram com representantes do governo do presidente americano, Donald Trump.

Jeff Rath, um dos organizadores e advogado que recomenda a independência de Alberta, declarou à BBC em janeiro que as reuniões serviram para discutir "um estudo de viabilidade" sobre uma possível linha de crédito de US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,5 trilhões), em caso de separação da província.

Mas ele afirma que seu grupo não pediu financiamento aos Estados Unidos.

*Com informações da correspondente da BBC no Canadá, Nadine Yousif.