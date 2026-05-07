Caso Master: PF deflagra nova fase de operação com Ciro Nogueira entre os alvos - (crédito: BBC Geral)

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, (07/05) mais uma fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) está entre os alvos de mandados de busca e apreensão, segundo informações obtidas pela BBC News Brasil.

Em nota, a PF confirmou que são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A decisão judicial autorizou, ainda, o bloqueio de bens, direitos e valores no valor de R$ 18,85 milhões.

A BBC News Brasil ainda não conseguiu contato com a defesa de Ciro Nogueira.

A atual a quinta fase da Operação Compliance Zero e foi deflagrada na mesma semana em que a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, entregou à PF e à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma proposta de acordo de delação premiada. A oferta ainda sob análise dos investigadores.

*Reportagem em atualização