A relação entre Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro, e como o senador aparece no caso Master: 'grande amigo de vida' - (crédito: BBC Geral)

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (7/5) uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master.

O presidente do partido Progressistas, Ciro Nogueira, está entre os alvos. A PF cumpre mandados de busca e apreensão em endereços dele em Brasília e no Piauí.

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A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso na corte. Em sua decisão, o ministro cita investigações que apontam possível atuação de Nogueira em favor de Daniel Vorcaro e do Banco Master.

A relação entre o senador Ciro Nogueira e o banqueiro Daniel Vorcaro apareceu em mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do empresário durante a investigação do caso Master.

O nome do senador já havia aparecido anteriormente nas investigações envolvendo Vorcaro.

Mensagens encontradas pela PF no celular do banqueiro e enviadas à CPMI do INSS mostram o empresário descrevendo Ciro Nogueira como "um dos meus grandes amigos de vida" e comentando propostas defendidas pelo senador que poderiam beneficiar bancos médios.

As mensagens fazem parte da investigação da PF que levou à prisão de Vorcaro em março deste ano, por decisão do ministro do STF André Mendonça. O ministro também autorizou que documentos e conversas encontradas no celular do banqueiro fossem enviados à CPMI do INSS, que apura a atuação do Banco Master no mercado de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas.

Em uma conversa com sua então namorada, a influenciadora Martha Graeff, em maio de 2024, Vorcaro diz querer apresentá-la ao político.

"Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida."

Ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira é um dos principais nomes do Centrão, bloco de partidos que costuma negociar apoio político em troca de cargos e interesses legislativos.

Três meses depois, em agosto de 2024, Vorcaro volta a citar o senador ao comentar um projeto apresentado por ele.

"Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro!"

"Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco."

Graeff comemora a proposta, e Vorcaro responde:

"Kkk todo mundo me ligando. Sentiram o golpe."

Naquele período, durante a discussão da PEC sobre a autonomia do Banco Central, Ciro Nogueira apresentou uma emenda para elevar a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. A proposta acabou não avançando.

As liquidações do Master, em novembro, e do Will Bank — que pertencia ao Master —, em janeiro, geraram um rombo estimado em cerca de R$ 47 bilhões ao FGC, associação privada que funciona como uma espécie de seguro para investidores em caso de quebra de instituições financeiras.

As mensagens também mostram Vorcaro comentando planos de ir ao casamento da filha de Ciro Nogueira, Duda, acompanhado de Graeff.

Além disso, segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a PF também encontrou mensagens enviadas pelo próprio senador a Vorcaro, embora o conteúdo ainda não tenha sido divulgado. Os investigadores também localizaram ordens de pagamento feitas pelo banqueiro para uma pessoa identificada apenas como "Ciro", sem sobrenome.

Em outra conversa, datada de março de 2025, Vorcaro afirma que "Hugo e Ciro" teriam ido encontrá-lo para "falar com Alexandre", em aparente referência ao ministro do STF Alexandre de Moraes. A investigação não esclarece se o "Ciro" mencionado é o senador piauiense nem se o "Hugo" citado seria o presidente da Câmara, Hugo Motta.

Em julho de 2024, Vorcaro também reclamou com a namorada de uma postagem feita por Bolsonaro sobre o Banco Master.

"Depois todos os amigos, o próprio Ciro ligou. Mas não tinha como tirar", escreveu o banqueiro.

Procurado pela BBC News Brasil na época da publicação original das mensagens, Ciro Nogueira não respondeu aos questionamentos.