Anvisa suspende fabricação e manda recolher produtos da Ypê com lote específico por risco de contaminação - (crédito: BBC Geral)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (07/05) o recolhimento de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca Ypê fabricados na unidade da empresa em Amparo, no interior de São Paulo.

A medida vale para todos os lotes dos produtos cuja numeração termina em 1 e inclui também a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens afetados.

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A BBC Brasil procurou a Ypê para questionar a empresa sobre a decisão da Anvisa e os riscos aos consumidores, mas ainda não obteve resposta.

Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após uma avaliação de risco sanitário conduzida em conjunto com órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária, depois de uma inspeção realizada na última semana na fábrica da empresa.

A agência afirmou que os problemas comprometem o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF) para saneantes e podem representar risco à segurança sanitária dos produtos.

De acordo com o órgão, foram identificadas "falhas graves" em etapas críticas do processo produtivo, incluindo problemas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade, que poderiam causar contaminação microbiológica, com presença indesejada de bactérias, fungos, leveduras, vírus ou parasitas.

A BBC Brasil também procurou a Anvisa para esclarecer e detalhar quais são os riscos aos quais os consumidores estão expostos, e também aguarda resposta da agência

Os produtos afetados foram fabricados pela empresa Química Amparo, dona da marca Ypê, na unidade localizada em Amparo (SP).

A Anvisa orienta consumidores que tenham em casa produtos dos lotes atingidos pela medida a interromper imediatamente o uso e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o recolhimento.

As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também foram orientadas a intensificar a fiscalização para impedir a circulação dos produtos envolvidos.

A lista completa dos itens e lotes afetados consta na Resolução 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

Entre os produtos atingidos (somente os lotes cuja numeração termina em 1 foram afetados pela medida da Anvisa), estão: