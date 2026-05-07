As imagens de satélite de nova ponte entre Coreia do Norte e Rússia que sinalizam relação próxima entre os países

Kim Jong Un na cerimônia de abertura de um memorial para as tropas norte-coreanas mortas em combate na guerra contra a Ucrânia - (crédito: BBC)

A primeira ponte rodoviária conectando a Coreia do Norte e a Rússia está quase concluída, mostram imagens de satélite analisadas pela BBC Verify, a equipe de checagem de dados da BBC.

Este é o mais recente sinal do aprofundamento da relação entre Pyongyang e Moscou. Recentemente tropas norte-coreanas chegaram a lutar ao lado das forças russas após a invasão da Ucrânia.

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“Esta ponte oferecerá uma rota útil para transferir bens militares e munições — tanto para a Coreia do Norte quanto para a Rússia”, disse Edward Howell, especialista em Coreias do think tank britânico Chatham House.

A nova ponte sobre o rio Tumen está localizada a algumas centenas de metros da única outra ponte entre os dois países — uma conexão ferroviária conhecida como “Ponte da Amizade”.

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As imagens de satélite mais recentes mostram a ponte de um quilômetro de extensão ao lado de várias novas vias de acesso, um posto de controle de fronteira, infraestrutura de apoio e estacionamento.

Especialistas dizem que isso indica que a ponte deve se tornar uma importante rota comercial entre os dois países.

Um acordo para construir a ponte foi feito durante a visita do presidente russo Vladimir Putin a Pyongyang em junho de 2024, quando ele se encontrou com o líder norte-coreano Kim Jong Un.

A construção começou cerca de um ano depois e a BBC Verify tem usado imagens de satélite para acompanhar seu progresso.

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A travessia, conhecida como Ponte Khasan-Tumangang, foi construída para suportar até 300 veículos e 2.850 pessoas por dia, de acordo com o Ministério dos Transportes da Rússia.

O custo total é estimado em mais de 9 bilhões de rublos (US$ 120 milhões de dólares ou mais de R$ 600 milhões), de acordo com a mídia estatal russa.

“A velocidade da construção é um reflexo do volume de atividade comercial entre os dois lados”, disse Victor Cha, do think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS).

“Isso é estimulado em grande parte pelo fornecimento de tropas, armas, munições e trabalhadores pela Coreia do Norte para a guerra de Putin na Ucrânia”, disse ele.

Motoristas russos e norte-coreanos provavelmente deverão transferir cargas de caminhões cheios de mercadorias na travessia, pois estarão restritos a operar veículos mais para dentro do território um do outro, segundo o CSIS.

Os países realizaram uma cerimônia em 21 de abril para marcar a união dos dois lados da ponte e a embaixada da Rússia na Coreia do Norte disse que a construção deve ser concluída em 19 de junho.

Memorial de soldados norte-coreanos

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que a abertura da ponte “se tornará uma etapa verdadeiramente marcante nas relações russo-coreanas. Seu significado vai muito além de uma obra puramente de engenharia”.

O tráfego ferroviário na vizinha Ponte da Amizade permaneceu alto durante a construção da ponte rodoviária, à medida que o comércio entre os dois países se expandiu, de acordo com o CSIS.

“É justo dizer que essa conexão, antes da guerra na Ucrânia, era uma das ligações mais silenciosas entre a Coreia do Norte e seus dois vizinhos”, disse Cha.

Além de concordarem em construir a ponte, Putin e Kim assinaram um acordo histórico durante a visita de 2024, prometendo que a Rússia e a Coréia do Norte se ajudarão mutuamente em caso de “agressão” contra qualquer um dos países.

De acordo com a Coreia do Sul, o Norte enviou cerca de 15 mil soldados para ajudar a Rússia em sua invasão, junto com mísseis e armas de longo alcance. Seul também estima que cerca de 2 mil norte-coreanos morreram no conflito.

Nem Pyongyang nem Moscou confirmaram esses números, mas Kim Jong Un e o ministro da Defesa da Rússia, Andrey Belousov, inauguraram na semana passada um memorial em Pyongyang para os norte-coreanos que morreram lutando na guerra da Ucrânia.

Reuters via KCNA Kim Jong Un na cerimônia de abertura de um memorial para as tropas norte-coreanas mortas em combate na guerra contra a Ucrânia

Belousov disse que discutiu a cooperação militar de longo prazo com autoridades norte-coreanas, de acordo com agências de notícias russas.

Em troca do fornecimento de soldados e artilharia, acredita-se que a Coreia do Norte tenha recebido comida, combustível e tecnologia militar da Rússia.

“A construção da ponte simboliza como os laços da Coreia do Norte com a Rússia parecem continuar além de qualquer eventual fim da guerra na Ucrânia”, disse Howell.

Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA, como parte de um projeto piloto.