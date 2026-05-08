'Nada trará meu filho de volta': como 10 minutos de bombardeio israelense destruíram famílias no Líbano

As ruas estreitas de Hay el Sellom estão repletas de entulho e metal retorcido - (crédito: BBC)

Nos subúrbios ao sul de Beirute, o bairro de Hay el Sellom é quase irreconhecível.

O que antes era uma comunidade densamente povoada e animada agora é uma paisagem de concreto desmoronado, metal retorcido e fios expostos. As casas foram reduzidas a camadas de entulho. As escadas não levam a lugar nenhum. Os sons da vida cotidiana foram substituídos pelo silêncio.

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Apesar dos ataques israelenses repetidos desde o início da guerra com o Irã em outras partes dos subúrbios ao sul de Beirute, onde o Hezbollah exerce influência, moradores dizem que este bairro permaneceu calmo até a tarde de 8 de abril.

Os subúrbios ao sul de Beirute enfrentaram repetidas ordens de evacuação e ataques aéreos israelenses desde o início da guerra, mas os moradores nos disseram que poucas pessoas deixaram Hay El Sellom, pois não tinham para onde ir. Eles também disseram que esse bairro permaneceu relativamente calmo.

Naquela quarta-feira, o filho de Mohammed, Abbas, estava em casa dormindo quando o seu prédio foi atingido por um ataque aéreo israelense. “Os três andares acima do meu caíram todos em um quarto”, diz Mohammed. “Todos caíram juntos... em cima dele.”

Foi parte de uma onda mortal de ataques que começou às 14h15 no horário local e viu cerca de 100 alvos em todo o Líbano atingidos no espaço de apenas 10 minutos, de acordo com Israel.

A destruição causada nessa breve janela de tempo superou a de qualquer outro dia nesta guerra. Os alvos declarados incluíam centros de comando e instalações militares do Hezbollah, mas entre as vítimas estavam muitos cidadãos libaneses comuns.

O número de mortos no dia chegou a 361, de acordo com as autoridades libanesas, com mais de mil feridos.

'Esta é a segunda casa que eu perdi'

Nas semanas após o ataque, a BBC visitou algumas das áreas atingidas para reconstruir o que aconteceu naquele dia. Encontramos Mohammed nas ruínas de seu apartamento.

“Esta é a segunda casa que eu perdi”, diz ele. “Na última guerra [em 2024] eu perdi uma casa. E nessa guerra eu perdi outra. Eu gostaria que fosse só minha casa que eu perdesse e que meu filho sobrevivesse. Este tijolo pode ser reconstruído. Mas nada trará meu filho de volta.”

Ele é categórico ao afirmar que todos os que morreram eram residentes do prédio. “Se eu achasse que havia uma chance de 1% de alguém do Hezbollah morar aqui, eu não teria ficado”, diz ele. “Eu nunca arriscaria a vida do meu filho.”

“Talvez, como tenho 45 anos, eu não me preocupasse com o risco para mim, mas para um jovem com toda a vida pela frente – eu não o colocaria em um prédio se houvesse alguém ali.”

Após a morte de seu filho, Mohammed expressou simpatia pelo Hezbollah, pedindo que o grupo defenda o Líbano, em uma entrevista à imprensa local. Esse é um sentimento comum entre muitas pessoas com quem conversamos em áreas que têm sido constantemente atacadas por Israel.

BBC

O Hezbollah — uma milícia e partido político apoiado pelo Irã com sede no Líbano — disparou foguetes contra Israel em 2 de março, em resposta aos ataques dos EUA e de Israel ao Irã. Seguiu-se uma ocupação israelense mais ampla do sul do Líbano e novas tentativas de destruir a liderança do Hezbollah.

Horas antes, naquele mesmo 8 de abril, um cessar-fogo temporário entre os EUA e o Irã havia sido anunciado, uma pausa em uma guerra regional mais ampla que já havia remodelado o Oriente Médio.

Embora Israel tenha dito que o Líbano não seria incluído no cessar-fogo, as pessoas no local estavam cautelosamente esperançosas — até que o ataque começou.

'Tudo ficou em silencio'

Ao analisar imagens verificadas, publicações em mídias sociais e imagens de satélite e compará-las com relatos de testemunhas oculares, identificamos pelo menos cinco ataques que atingiram Hay el Sellom em rápida sucessão.

Alguns meios de comunicação israelenses informaram que Ali Mohammed Ghulam Dahini foi morto no bairro e que ele era uma figura importante do Hezbollah. Também encontramos um pôster comemorativo que o descreve como um combatente do Hezbollah. Perguntamos às Forças de Defesa de Israel (IDF) se Dahini era um alvo, mas elas não responderam a essa pergunta nem forneceram informações específicas sobre quem ou o que estava sendo visado em Hay el Sellom.

BBC As ruas estreitas de Hay el Sellom estão repletas de entulho e metal retorcido

O que está claro é a escala das vítimas civis. O Ministério da Saúde libanês nos disse que mais de 80 pessoas foram mortas neste bairro. Nossa análise mostra que pelo menos 15 dos mortos eram crianças.

As estradas estreitas que correm entre prédios densamente agrupados em Hay el Sellom dificultaram os esforços de resgate. Moradores descrevem pessoas presas sob os escombros, pedindo ajuda, enviando mensagens e esperando.

Um dos primeiros a chegar a um hospital próximo foi Ghassan Jawad. Ele estava dormindo quando o prédio desabou ao redor dele e de sua família.

“De repente, me vi sob escombros”, diz ele. “Eu pensei que estava morto.” Ele se lembra do som das pessoas gritando. “Comecei a orar porque sabia que era o fim.”

Então, ele diz, algo inesperado aconteceu. “Minha gata começou a cavar. Ela fez um pequeno orifício para que eu pudesse respirar.”

Depois de cerca de 10 minutos, ele ouviu vozes acima dele, quando os vizinhos começaram a cavar os escombros. “Eles trouxeram martelos e barras de metal”, diz ele. “Eles me desenterraram.” Mas outros não sobreviveram."

“Eu podia ouvir as pessoas morrendo”, diz ele em voz baixa. “Eu ouvi minha mãe orando ao meu lado... então a voz dela parou.” Sua mãe, duas irmãs e seus filhos foram todos mortos. “Ficou tudo silencioso”, diz ele. “Completamente silencioso.”

Ataque simultâneo

A apenas quatro milhas dali, no centro de Beirute, outro bairro também foi atingido – Corniche al Mazraa, uma das áreas mais movimentadas da cidade. Às 14h15, uma aula de ginástica estava em andamento, um restaurante preparava comida e um barbeiro estava no meio de um corte.

Então, sem aviso prévio, as explosões ocorreram, matando 16 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.

Foi a primeira vez que esse bairro foi alvo na guerra.

Noha, uma instrutora de fitness, estava trabalhando sete andares acima do nível da rua quando duas bombas atingiram o armazém de uma empresa de confeitaria, causando uma forte explosão que danificou os prédios ao redor.

Supplied Diversas câmeras de segurança em Corniche al Mazraa registraram o momento dos ataques

Ela me contou que muitas vezes assistiu à distância os subúrbios ao sul de Beirute serem atacados, sem pensar que os ataques atingiriam o coração da cidade. “Para nós, isso aconteceu sem aviso prévio”, diz ela.

“Olhei para fora e descobri que o mundo era negro. Encontrei pessoas todas cobertas de sangue. Encontrei pessoas no chão.”

Noha questiona por que a área foi atingida. “O alvo era civil. Certamente, um alvo civil”, diz ela. “Somos nós que ficamos feridos.”

Procuramos evidências de um alvo do Hezbollah e não conseguimos encontrar nada. Também perguntamos às IDF, mas não houve resposta.

BBC Noha questiona por que a área foi atingida: "O alvo era civil. Somos nós que ficamos feridos."

Irmãs mortas

Identificamos pelo menos quatro outros ataques que ocorreram em um raio de 1,6 km da academia.

Em todo o país, cenas semelhantes estavam se desenrolando na mesma janela de 10 minutos. De Hermel, no norte, do outro lado do vale do Bekaa, até aldeias no extremo sul, ataques foram relatados quase simultaneamente.

A cidade de Sidon, no sul, esteve entre as atingidas sem aviso prévio, com bombas destruindo o complexo religioso Al Zahraa, afiliado ao Hezbollah.

Rahma, de 27 anos, e Rayan, de 22, jovens de uma família forçada a fugir de casa perto da fronteira com Israel, estavam visitando a mesquita quando o ataque ocorreu.

BBC Kawkab segura uma fotografia de uma de suas filhas

“Elas disseram que iam orar”, diz a mãe, Kawkab. “Meia hora depois, o complexo foi atingido.” As duas jovens morreram.

“Viemos aqui em busca de segurança”, diz Kawkab.

O clérigo de Al Zahraa, Sheikh Sadiq Naboulsi, também foi morto no ataque. Ele tinha laços ideológicos e familiares profundos com o Hezbollah, embora ele próprio não ocupasse uma posição oficial. Outro homem morto — Mohammed Ma'ani — era um funcionário de alto escalão do Hezbollah na unidade de ligação e coordenação do grupo. As IDF se recusaram a confirmar se algum dos homens era o alvo pretendido.

Também foi possível identificar sete das outras nove pessoas supostamente mortas. Todas as evidências disponíveis sugerem que elas eram civis.

EPA As duas irmãs morreram enquanto participavam das orações na mesquita de al Zahraa

As IDF afirmam que atacaram 250 agentes do Hezbollah naquele dia, mas não forneceram uma lista completa de nomes. O Ministério da Saúde do Líbano contesta isso, dizendo que a grande maioria dos mortos eram civis.

Questionada sobre quais medidas foram tomadas para proteger os civis, a IDF disseram que fizeram “grandes esforços para mitigar os danos a indivíduos não envolvidos”.

As IDF também disseram que a maioria dos alvos estavam localizados “no coração da população civil, como parte da exploração cínica de civis libaneses pelo Hezbollah como escudos humanos para proteger suas operações”.

O Hezbollah nega isso, afirmando que Israel tem como alvo civis como uma tática de pressão. O grupo – classificado como organização terrorista pelo Reino Unido, EUA e alguns países árabes do Golfo Pérsico – acrescentou que nunca quis a guerra e está agindo em legítima defesa.

Em 8 de abril, Israel diz que atingiu 100 alvos em 10 minutos, em um dos dias mais mortais do Líbano em décadas. Mais de 360 pessoas foram mortas e mais de mil ficaram feridas naquele dia, diz o Líbano.

Israel chamou a operação de Escuridão Eterna. Para os libaneses que sobreviveram, ela é conhecida como Quarta-feira Negra.

Reportagem adicional de Jasmin Dyer e Jake Tacchi

Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA, como parte de um projeto piloto.