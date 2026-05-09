Anvisa suspende decisão contra Ypê após recurso da empresa, mas mantém alerta de não usar produtos - (crédito: BBC Geral)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na última quinta-feira (07/05) o recolhimento de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca Ypê fabricados na unidade da empresa em Amparo, no interior de São Paulo.

A medida vale para todos os lotes dos produtos cuja numeração termina em 1 e inclui também a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens afetados.

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Nesta sexta-feira (8/5), a Ypê informou que apresentou recurso administrativo à Anvisa contra a decisão. Segundo a empresa, com a apresentação do recurso, os efeitos da medida foram automaticamente suspensos até novo pronunciamento da agência.

"Ainda que a interposição do recurso tenha resultado na suspensão dos efeitos da medida anterior, a Ypê reforça que a segurança dos seus consumidores é – e sempre será – sua maior prioridade", afirmou a empresa

Em uma declaração anterior, a Ypê também afirmou que "possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos não representam qualquer risco ao consumidor".

"A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível", afirmou a Ypê.

AAnvisa confirmou que, de acordo com a legislação em vigor, o recurso administrativo apresentado têm efeito de suspensão sobre as ações determinadas pela agência.

Mas a agência afirmou que mantém a avaliação de risco sanitário. "A Anvisa esclarece que não houve revisão sobre a avaliação técnica do risco sanitário diante do quadro verificado na inspeção", afirmou a agência em nota.

A recomendação ao consumidor segue a mesma, ainda segundo a agência, diante do que foi verificado na inspeção da linha de fabricação dos produtos da marca, na unidade da Química Amparo, em Amparo (SP).

Por que produtos foram suspensos?

Segundo a Anvisa, a decisão de suspensão foi tomada após uma avaliação de risco sanitário conduzida em conjunto com órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária, depois de uma inspeção realizada na última semana na fábrica da empresa.

A agência afirmou que os problemas comprometem o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF) para saneantes e podem representar risco à segurança sanitária dos produtos.

De acordo com o órgão, foram identificadas "falhas graves" em etapas críticas do processo produtivo, incluindo problemas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade, que poderiam causar contaminação microbiológica, com presença indesejada de bactérias, fungos, leveduras, vírus ou parasitas.

A BBC News Brasil também procurou a Anvisa para esclarecer e detalhar quais são os riscos aos quais os consumidores estão expostos, e aguarda resposta da agência.

Os produtos afetados foram fabricados pela empresa Química Amparo, dona da marca Ypê, na unidade localizada em Amparo (SP).

A Anvisa orienta consumidores que tenham em casa produtos dos lotes atingidos pela medida a interromper imediatamente o uso e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o recolhimento.

As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também foram orientadas a intensificar a fiscalização para impedir a circulação dos produtos envolvidos.

A lista completa dos itens e lotes afetados consta na Resolução 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

Entre os produtos atingidos (somente os lotes cuja numeração termina em 1 foram afetados pela medida da Anvisa), estão: