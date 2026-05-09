UnB repudia prisão de Thiago Ávila em missão humanitária

A reitoria da Universidade de Brasília (UnB) publicou neste sábado (9/5) uma nota de repúdio à prisão do ativista brasileiro Thiago Ávila, detido por forças do Estado de Israel durante uma missão humanitária internacional com destino à Faixa de Gaza.

A publicação pontua que Thiago Ávila integrava a missão humanitária internacional Global Sumud Flotilla, que navegava em águas internacionais com o objetivo de prestar auxílio civil à população palestina na Faixa de Gaza. O texto ainda afirma que a detenção ocorreu em “circunstâncias violentas” e destaca que a situação gera “graves preocupações humanitárias”.

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A universidade também declarou solidariedade aos familiares do ativista e reforçou o compromisso institucional com a defesa da dignidade humana e da proteção da vida.

“A defesa da dignidade humana e a proteção da vida são pilares inegociáveis para esta instituição e para a convivência harmônica entre as nações”, diz trecho da nota.

Vale lembrar que Àvila foi solto na manhã deste sábado (9/5) após mais de uma semana detido, segundo informou a organização não governamental Adalah, que atua em defesa dos direitos humanos na Palestina e em Israel.

A ONG afirmou que os interrogatórios contra Ávila e o ativista palestino Saif Abukeshek foram encerrados e que ambos serão transferidos às autoridades de imigração israelenses enquanto aguardam deportação para seus países de origem.