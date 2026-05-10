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ORIENTE MÉDIO

Trump diz que EUA precisariam de duas semanas para atacar alvos no Irã

Ele também classificou a Otan como um "tigre de papel" e acusou os aliados de Washington de não terem prestado assistência na campanha contra Teerã

Trump disse que levaria apenas duas semanas para atacar
Trump disse que levaria apenas duas semanas para atacar "cada um dos alvos" restantes no Irã - (crédito: Kent Nishimura/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma entrevista exibida neste domingo (10/5) que levaria apenas duas semanas para atacar "cada um dos alvos" restantes no Irã, e acrescentou que a república islâmica já está "militarmente derrotada".

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Na entrevista com a jornalista independente Sharyl Attkisson — gravada na semana passada —, ele também classificou a Otan como um "tigre de papel" e acusou os aliados de Washington de não terem prestado assistência na campanha contra Teerã. "Eles não estavam lá para ajudar."

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Esses comentários surgem depois que o Irã anunciou, neste domingo, que respondeu à última proposta americana para pôr fim a um conflito que começou em 28 de fevereiro com ataques dos Estados Unidos e de Israel.

"Eles estão militarmente derrotados. Em suas próprias mentes, talvez não saibam disso. Mas acho que sabem", disse Trump na entrevista.

Ele sugeriu que o Exército americano poderia "intervir por mais duas semanas e atacar cada um dos alvos. Temos certos alvos que desejávamos atingir — e provavelmente já atacamos 70% deles —, mas temos outros que, hipoteticamente, poderíamos atacar".

"Mas mesmo que não fizéssemos isso, vocês sabem, seriam apenas os retoques finais", afirmou.

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 10/05/2026 13:28
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