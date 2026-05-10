As novas pistas sobre a misteriosa energia escura no maior mapa 3D já criado do universo

Esta pequena seção do mapa mostra galáxias e quasares acima e abaixo do plano da Via Láctea. O círculo ampliado mostra a estrutura em grande escala do universo. A Terra está no centro dos ângulos, e o espaço preto marca onde nossa galáxia oculta objetos distantes - (crédito: Claire Lamman/DESI)

Um poderoso instrumento com 5.000 olhos de fibra óptica revelou um mapa do universo que desafia nossas ideias sobre o cosmos.

Mais de 47 milhões de galáxias e quasares e 20 milhões de estrelas compõem a imagem sem precedentes obtida pelo Instrumento Espectroscópico de Energia Escura (DESI), instalado no Telescópio Mayall, no Observatório Nacional de Kitt Peak, no Estado americano do Arizona.

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Isso representa mais de seis vezes o número de galáxias e outros objetos cósmicos registrados por todas as medições anteriores combinadas.

A imagem obtida pelo DESI abrange uma distância de 11 bilhões de anos-luz, o que significa que ele registrou galáxias em estágios muito iniciais, próximas à origem do universo, que é estimada em cerca de 13,7 bilhões de anos, de acordo com a pesquisadora Luz Ángela García, doutora em astronomia pela Universidade ECCI, na Colômbia, que falou à BBC Mundo, serviço em língua espanhola da BBC.

Esse marco nos permite entender melhor a estrutura das galáxias e como elas se formaram, mas também fornece novas pistas sobre a matéria escura, um dos maiores mistérios da ciência.

Esta animação mostra como o mapa do universo do DESI foi concluído ao longo de cinco anos. Começa com imagens do céu noturno capturadas pelo DESI e evolui para o mapa em 3D. A Terra está no centro de cada seção, e cada ponto representa uma galáxia.

Rastreando o céu

Durante cinco anos, o DESI mapeou um terço do céu, com capacidade para medir mais de 100.000 galáxias por noite.

Com seus detectores de fibra óptica, o instrumento consegue medir o espectro das galáxias e, assim, calcular o quanto o universo se expandiu a partir do percurso que a luz faz dessas galáxias até a Terra.

Mas a outra grande conquista do DESI é que ele aponta para uma nova maneira de entender a energia escura, um componente que compõe 70% do universo e atua como uma força que acelera sua expansão.

Claire Lamman/DESI Esta pequena seção do mapa mostra galáxias e quasares acima e abaixo do plano da Via Láctea. O círculo ampliado mostra a estrutura em grande escala do universo. A Terra está no centro dos ângulos, e o espaço preto marca onde nossa galáxia oculta objetos distantes

A ciência ainda sabe muito pouco sobre a energia escura.

Até o momento, acredita-se que ela se comporte como uma "constante cosmológica".

Essa "constante cosmológica" é um fator que Albert Einstein adicionou às equações de sua teoria da relatividade geral e explica por que o universo permanece em um estado estável de expansão, como explica Claire Cameron em um artigo na Scientific American.

DESI Esta pequena porção do mapa mostra a estrutura em grande escala do universo criada pela gravidade. Cada ponto representa uma galáxia. As áreas mais densas indicam regiões onde galáxias e aglomerados de galáxias se agruparam para formar os filamentos da teia cósmica.

Energia em evolução

As novas observações, no entanto, reforçam uma ideia que o DESI já vinha apontando há algum tempo: a energia escura não é estável, mas sim evolui.

Em 2025, o DESI já havia sinalizado que o efeito antigravitacional da energia escura poderia estar enfraquecendo.

À medida que o espaço se expande, o espaço entre as galáxias aumenta e, por sua vez, a energia escura acelera essa expansão.

Mas se a energia escura estiver realmente enfraquecendo, isso poderá influenciar nossa compreensão do universo.

Até agora, a visão mais aceita era a de que a energia escura permanecia praticamente inalterada.

NOIRLab A energia escura é uma força misteriosa que acelera a expansão do universo

Por isso, as novas pistas "pressagiam um futuro diferente para o nosso universo do que aquele previsto desde que a energia escura foi introduzida em nosso pressuposto cósmico", explica García.

Os anúncios do DESI sobre a energia escura podem implicar uma mudança radical no modelo para explicar como o universo funciona, o equilíbrio entre energia e matéria e qual poderia ser o seu fim.

Alguns cientistas acreditam que um enfraquecimento da energia escura implica "um novo paradigma para a cosmologia moderna", como Young Wook Lee, da Universidade Yonsei, na Coreia do Sul, disse à BBC em 2025.

Se for esse o caso, existe até a possibilidade de chegar um momento em que a energia escura esteja tão fraca que a gravidade comece a atrair as galáxias, causando o que os astrônomos chamam de Big Crunch.

Marilyn Sargent/Berkeley Lab O instrumento DESI está instalado dentro do Telescópio Mayall, no Arizona

Mapa ampliado

Os pesquisadores do DESI agora planejam expandir o mapa em 20%, cobrindo 17.000 graus quadrados, a unidade de medida usada para determinar a área que um objeto ocupa no céu.

"Se você estender o braço, a unha do seu dedo mínimo cobre aproximadamente 1 grau quadrado", explica o astrofísico Ethan Siegel no site Big Think.

A Lua, por exemplo, ocupa cerca de 0,2 graus quadrados.

Esta versão expandida do mapa abrangerá áreas próximas à Via Láctea, ou regiões onde a luz das estrelas ou a atmosfera dificultam a observação de objetos distantes.

Eles também planejam explorar galáxias anãs e correntes estelares, que são faixas de estrelas atraídas de galáxias menores pela gravidade da Via Láctea.

De acordo com o DESI, o objetivo é entender melhor a matéria escura, a forma invisível de matéria que compõe a maior parte da massa do universo, mas que nunca foi detectada diretamente.

"Não sabemos o que vamos encontrar, mas achamos que será bastante emocionante", diz Michael Levi, diretor do DESI.