Beatles vão abrir museu em Londres em 2027 com acesso ao lendário telhado do último show

A banda tocou no telhado do número 3 da rua Savile Row durante 42 minutos em uma tarde fria de janeiro - (crédito: Apple Corps)

O prédio onde os Beatles fizeram seu último show está sendo transformado em um museu de sete andares para a exposição de objetos, documentos e materiais de arquivo inéditos.

A mansão tombada como patrimônio histórico, localizada no centro de Londres, na Inglaterra, serviu como sede da banda entre 1968 e 1972. Foi ali que o último álbum do grupo, Let It Be, foi gravado.

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Em entrevista à BBC, Paul McCartney disse que queria que os fãs tivessem um destino oficial dos Beatles na capital britânica.

"Os turistas vêm para a Inglaterra e podem ir à Abbey Road, mas não podem entrar [e] isso atrapalha o trânsito e os motoristas ficam muito irritados", disse ele, em referência ao cruzamento onde a banda tirou a famosa foto que ilustra a capa do álbum de 1969 Abbey Road.

"Então achei que essa era uma ideia fantástica", afirmou McCartney.

Apple Corps A banda tocou no telhado do número 3 da rua Savile Row durante 42 minutos em uma tarde fria de janeiro

Oficialmente intitulado "The Beatles at 3 Savile Row", o museu tem previsão de lançamento para 2027. Os fãs podem se cadastrar para os ingressos no site da banda a partir desta segunda-feira (11/05).

O prédio incluirá uma recriação do estúdio no porão onde Let It Be foi gravado e a oportunidade de reviver o icônico show dos Beatles realizado no telhado do número 3 da rua Savile Row.

Outros detalhes ainda não foram revelados, mas Paul McCartney deu uma ideia de como o local funcionará.

"Bem, você entra no térreo e vê objetos de recordação e coisas do tipo. Então você sobe pelo prédio e vê várias coisas que aconteceram aqui e ali, até chegar ao topo, onde você sai no telhado e finge ser um Beatle", contou.

Naturalmente, o prédio também terá uma loja de produtos licenciados dos Beatles.

"Você precisa ter uma lembrança", diz Paul McCartney.

Apple Corps O local incluirá uma recriação do estúdio de gravação no porão onde os Beatles produziram seu último álbum, Let It Be

Getty Images Os Beatles tocaram 10 músicas no telhado do local antes de a polícia interromper o show

O show dos Beatles no telhado do prédio na rua Savile Row, em janeiro de 1969, marcou a última vez que o grupo se apresentou junto em público.

Mas a apresentação quase não aconteceu.

O diretor Michael Lindsay-Hogg, que filmou o show, lembra que alguns dos membros queriam cancelar tudo no último minuto.

"George não queria fazer e Ringo começou a dizer que não via sentido nisso", conta. "Então John disse: 'Ah, dane-se, vamos fazer isso.'"

A banda subiu os cinco andares do prédio e causou um pandemônio em plena luz do dia, quando os fãs perceberam o que estava acontecendo e correram para pontos estratégicos nas ruas e telhados dos prédios vizinhos.

Eles tocaram por 42 minutos — em um setlist que incluiu Don't Let Me Down, I've Got A Feeling e duas versões de Get Back — antes que reclamações de moradores locais obrigassem a polícia a interromper o show.

A filmagem do show foi recentemente restaurada e remasterizada para o documentário Get Back, de Peter Jackson.

Uma placa azul instalada no número 3 da Savile Row comemora o show.

'Uma viagem'

O prédio abrigou muitas figuras notáveis ??antes dos Beatles sequer pisarem ali.

Entre seus antigos moradores estavam o General Robert Ross, que orquestrou o incêndio da Casa Branca em Washington D.C. em 1814; e Lady Hamilton, conhecida como amante do Almirante Nelson.

Os Beatles continuaram a usá-lo como base para sua empresa, a Apple Corps, após a separação em 1970.

George Harrison até imortalizou os fãs que costumavam se reunir em frente à porta principal na música Apple Scruffs, de seu álbum pós-Beatles, All Things Must Pass.

A banda vendeu o prédio em 1976 e ele foi posteriormente transformado em uma loja Abercrombie & Fitch.

Getty Images Paul McCartney cumprimenta fãs na porta do número 3 da Savile Row em março de 1969

Segundo Paul McCartney, a ideia de voltar a ocupar o local foi proposta por Tom Greene, que se tornou CEO da Apple Corps em 2025, depois de ter trabalhado na franquia Harry Potter.

"Ele é uma pessoa muito dinâmica e está trazendo muita energia para analisar o que os Beatles representam e o que as pessoas esperam de nós hoje em dia", disse McCartney.

Em um comunicado, Ringo Starr disse que revisitar a propriedade recentemente foi "como voltar para casa".

Paul McCartney chamou a experiência de "uma viagem incrível".

"Há tantas memórias especiais entre essas paredes, sem mencionar o terraço. A equipe elaborou planos realmente impressionantes e estou ansioso para que as pessoas vejam tudo quando estiver pronto", disse.

Fãs da banda já podem ver itens dos Beatles no Museu dos Beatles de Liverpool e no Beatles Story, outro museu que também fica na cidade, mas nenhum dos dois possui licença oficial da banda.

É possível ainda visitar a casa de infância de Paul McCartney em Allerton, o centro de visitantes Strawberry Fields e a casa onde George Harrison nasceu em Wavertree.

Os locais são tão populares que, na semana passada, foi introduzido um código de conduta para guias turísticos e visitantes, a fim de proteger os moradores locais.

Enquanto isso, tanto Paul McCartney quanto Ringo Starr estão lançando novas músicas.

O 22º álbum de Ringo, Long Long Road, foi lançado no mês passado e alcançou o segundo lugar nas paradas de música country do Reino Unido.

O novo álbum de Paul, The Boys of Dungeon Lane, será lançado no final de maio.

Nesse álbum, o astro aparece em um clima reflexivo, cantando músicas sobre sua infância em Liverpool e os primeiros anos dos Beatles.