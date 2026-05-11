Cidade turística argentina no 'fim do mundo' nega ter dado início a surto de hantavírus

Um aterro sanitário nos arredores de Ushuaia foi identificado como possível fonte da infecção do hantavírus - (crédito: Matías Zibell / BBC News Mundo)

Como a cidade mais ao sul da Argentina, Ushuaia há muito desfruta de sua reputação como o "fim do mundo" e como porta de entrada para viagens tanto à Antártida quanto para turistas explorarem a beleza natural dramática da Patagônia.

Mas, nos últimos dias, está enfrentando um tipo diferente de fama, que lançou uma sombra sobre empresas e autoridades locais: a sugestão de que poderia ser o marco zero do surto de hantavírus no navio holandês MV Hondius.

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O navio de cruzeiro agora está ancorado em Tenerife, nas Ilhas Canárias da Espanha, onde os passageiros estão sendo evacuados e enviados de volta para casa de avião. O navio iniciou sua viagem em 1º de abril, a mais de 9,6 mil quilômetros de distância, em Ushuaia, na província da Terra do Fogo.

A bordo estavam 114 passageiros e 61 tripulantes de 22 países. Embora se acredite que o vírus tenha chegado ao navio ali, sua origem precisa — e a identidade de quem o transportava — permanece incerta. Essa incerteza alimentou intensa especulação em partes da mídia.

Uma teoria sugere que um passageiro pode ter sido infectado em um aterro sanitário nos arredores de Ushuaia, onde turistas costumam ir para observar pássaros e onde o lixo atrai ratos e camundongos.

Autoridades argentinas que falaram anonimamente a alguns meios de comunicação disseram que essa é sua principal hipótese.

Essa sugestão, no entanto, não foi bem recebida localmente.

Matías Zibell / BBC News Mundo Um aterro sanitário nos arredores de Ushuaia foi identificado como possível fonte da infecção do hantavírus

"Na Terra do Fogo, não temos registro de casos de hantavírus em nossa história", disse Juan Facundo Petrina, diretor-geral de Epidemiologia e Saúde Ambiental da província.

“E, especificamente, desde 1996 — quando o Sistema Nacional de Vigilância o incluiu entre as doenças de notificação obrigatória — não tivemos um único caso na Terra do Fogo.”

Petrina, que assumiu o cargo em 2021 durante a pandemia do coronavírus, tem reiterado esse ponto em todas as coletivas de imprensa e entrevistas que concedeu nos últimos dias.

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Ele enfatizou que sua província é uma fonte improvável da infecção e que a zona endêmica do hantavírus fica a mais de 1,5 mil km ao norte.

“Para começar, não temos a subespécie do camundongo de cauda longa [que transmite a doença], nem compartilhamos as mesmas condições climáticas do norte da Patagônia — nem em umidade nem temperatura — para seu desenvolvimento”, disse ele.

“E se os roedores começarem a se mover, já que não respeitam os limites geográficos, é importante lembrar que somos uma ilha. Eles enfrentariam a limitação de cruzar o Estreito de Magalhães para infectar espécies locais, então isso seria uma dificuldade adicional, além do clima.”

Matías Zibell / BBC News Mundo Juan Facundo Petrina acredita que os turistas foram infectados entre 16 de fevereiro e 13 de março – semanas antes de visitarem Ushuaia

Embora muitos especialistas concordem com Petrina de que é improvável que a infecção tenha ocorrido na Terra do Fogo, o governo nacional da Argentina anunciou que está enviando uma equipe de especialistas para determinar se há vestígios de hantavírus ou se o camundongo de cauda longa chegou à região.

A equipe trabalhará com biólogos locais para capturar ratos no aterro sanitário e testá-los para o vírus. Mas dois dias após o anúncio, os especialistas ainda não haviam chegado. Quando a BBC visitou o local, havia dezenas de pássaros circulando pelas pilhas de lixo e nenhum sinal de uma investigação em curso.

O epidemiologista Eduardo López, chefe do Departamento de Medicina e Doenças Infecciosas do Hospital Infantil Ricardo Gutiérrez, em Buenos Aires, disse que é necessária uma investigação mais aprofundada na província.

“O caso exige mais estudos porque os ecossistemas estão mudando”, disse ele.

Segundo López, o rato oligoryzomys longicaudatus, cujo habitat original eram os Andes da Patagônia e o noroeste da Argentina, hoje em dia já é encontrado na província de Buenos Aires ao lado de outros roedores que transmitem o hantavírus.

Matías Zibell / BBC News Mundo A cidade de Ushuaia é um destino turístico popular e uma porta de entrada para viagens tanto à Antártica quanto à Patagônia

A urgência não é apenas científica, mas econômica. A urgência não é apenas científica, mas também econômica. A Terra do Fogo é a província mais jovem e menos populosa da Argentina, com indústrias como exploração de hidrocarbonetos e pesca, seguidas de perto pelo turismo como fontes locais de renda.

Juan Manuel Pavlov, do Instituto de Turismo da Terra do Fogo, disse que mais de 95% dos barcos para a Antártica partem do porto. "Com mais de 500 escalas portuárias por ano, a indústria de cruzeiros é fundamental para a economia da província."

Até o momento, apesar do aumento nas consultas de operadores internacionais, não houve cancelamentos oficiais de cruzeiros. Mas como a temporada de cruzeiros terminou em meados de abril, qualquer impacto de longo prazo pode levar meses para ser sentido.

"Temos uma temporada de inverno pela frente que esperamos que seja muito bem-sucedida", disse Pavlov. "Estamos trabalhando duro em nossos principais mercados e não queremos que algo assim ofusque tudo o que foi feito para priorizar a saúde das pessoas."

No porto de Ushuaia, a vida parece seguir normalmente. Os turistas passeiam pela orla e se reúnem para excursões mais curtas — para a Isla de los Estados, lar do famoso farol do "fim do mundo", ou ao longo do Canal de Beagle.

"A ausência de casos aqui é muito reconfortante", disse Adonis Carvajal, que trabalha para uma operadora de turismo. "As pessoas perguntam se há infecções na província, e o fato de não haver relatos de pessoas doentes aqui traz calma."

"A cepa pode ser do sul — isso não é negado — mas não se originou aqui."

Matías Zibell / BBC News Mundo A BBC visitou o porto da cidade e conversou com turistas, como David Bomparp e Daniela Sandoval

Entre os turistas está David Bomparp, um venezuelano que mora em Medellín, Colômbia. Ele chegou com sua parceira, Daniela Sandoval, há poucos dias.

“Planejamos essa viagem em outubro e só um dia antes de embarcar no avião descobrimos o que havia acontecido”, disse ele. “Até onde entendemos, nada havia sido confirmado aqui, então viemos sem nos preocupar, seguindo as medidas de segurança.”

Daniela, no entanto, disse que sua mãe estava menos tranquila.

"Ela me enviava reels do Instagram e links a noite toda porque estava preocupada", disse. “Eu disse a ela que não se preocupasse porque não havia casos confirmados aqui.”

O turista costarriquenho Jordan Bermúdez disse que seu grupo manteve os planos originais. Ele afirmou que pesquisaram sobre o vírus antes de chegar de Punta Arenas, no Chile, em 5 de maio, mas isso não os desanimou.

"Chegamos, encontramos a cidade bastante tranquila, fizemos todos os passeios que havíamos planejado e achamos que tudo está normal", disse.

Matías Zibell / BBC News Mundo Ushuaia está se preparando para a temporada de inverno

As autoridades de saúde ainda estão tentando determinar a origem da infecção. Eles acreditam que um dos casais holandeses que contraiu o vírus e morreu provavelmente é o “paciente zero”.

As autoridades tentaram reconstruir sua viagem pela Argentina, Chile e Uruguai antes de embarcarem no navio em Ushuaia, usando principalmente registros de entrada e saída da fronteira.

Autoridades chilenas e uruguaias afirmam que o casal não contraiu o vírus nesses países, com base no período de incubação estimado pela Organização Mundial da Saúde entre uma e oito semanas.

Petrina concordou que eles muito provavelmente contraíram a doença na Argentina, mas disse acreditar que isso ocorreu provavelmente duas a quatro semanas antes do cruzeiro. Poderia ter sido em uma região montanhosa da Patagônia, disse ele, talvez nas províncias de Chubut, Neuquén ou Río Negro.

O Ministério Nacional da Saúde, entretanto, não apresentou uma teoria definitiva. “Não podemos descartar, em princípio, que as infecções tenham ocorrido na Terra do Fogo, mas há um fato importante a considerar: desde que o hantavírus se tornou uma doença de notificação obrigatória, nenhum caso foi relatado na província”, disse.

Espera-se que a evacuação dos passageiros e da tripulação do MV Hondius em Tenerife ainda possa fornecer algumas pistas.

Mas, por enquanto, sem o casal holandês para preencher as lacunas e as autoridades incapazes de reconstruir totalmente suas viagens, muitas perguntas sobre como esse surto começou permanecem sem resposta.