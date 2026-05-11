Turista ganha indenização após perder 'corrida por espreguiçadeiras' em hotel na Grécia

Um turista alemão ganhou uma indenização de mais de 900 euros (cerca de R$ 5,1 mil) depois de não conseguir garantir uma espreguiçadeira devido a outros hóspedes que as reservavam com toalhas.
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O homem, que não teve a identidade divulgada, estava de férias na Grécia com a família em 2024 e disse que passava 20 minutos por dia tentando encontrar uma espreguiçadeira, apesar de acordar às 06:00.
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Ele então processou sua operadora de turismo por permitir o sistema de reservas, argumentando que as espreguiçadeiras eram reservadas com tanta frequência que se tornavam inutilizáveis.
Juízes de um tribunal distrital em Hanover decidiram a favor dele e disseram que a família de quatro pessoas tinha direito a um reembolso maior de seu pacote de férias, por este ter sido "defeituoso".
O homem havia pago 7.186 euros (cerca de R$ 41,4 mil) para levar sua esposa e seus dois filhos na viagem de pacote para Kos, uma ilha na Grécia.
Em seus argumentos ao tribunal, ele disse que sua operadora de turismo não havia aplicado a proibição do resort sobre a reserva com toalhas e não confrontava hóspedes que praticavam isso.
Ele acrescentou que, mesmo quando sua família se levantava às 06:00, não havia espreguiçadeiras disponíveis, e seus filhos eram obrigados a deitar no chão.
Embora a operadora de turismo tenha inicialmente pago um reembolso de 350 euros (cerca de R$ 2 mil), juízes em Hanover decidiram que a família tinha direito a um reembolso de 986,70 euros (cerca de R$ 5,6 mil).
Eles afirmaram que, embora a empresa de viagens não administrasse o hotel e não pudesse garantir que todos os clientes tivessem acesso a uma espreguiçadeira a qualquer momento, a operadora tinha a obrigação de garantir que houvesse uma estrutura organizacional que assegurasse uma proporção "razoável" de espreguiçadeiras por hóspede.
Muitos turistas já terão encontrado as "guerras por espreguiçadeiras" ou a "corrida ao amanhecer" nas férias, que é a prática de reservar espreguiçadeiras com toalhas.
No ano passado, vídeos que circularam nas redes sociais sugeriam que turistas em Tenerife (Espanha) estavam dormindo em espreguiçadeiras para garantir um lugar à beira da piscina.
Na Espanha, turistas em certas regiões foram ameaçados com multa de 250 euros (cerca de R$ 1,4 mil) por reservar uma espreguiçadeira e depois desaparecer por horas.
Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA, como parte de um projeto piloto
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