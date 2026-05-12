Quando começa a Copa do Mundo de 2026 e outras perguntas sobre o primeiro Mundial com 48 seleções

Brasil estreia na Copa no dia 13 de junho, contra o Marrocos - (crédito: Getty Images)

Estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo FIFA de Futebol Masculino de 2026, que contará pela primeira vez com 48 seleções participantes e mais de uma centena de partidas.

Esta será a 23ª edição do Mundial, a ser realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

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O número recorde de 48 seleções (16 a mais que no Catar, em 2022) faz com que a Copa deste ano seja a maior da história. Serão 104 partidas, a serem disputadas pela primeira vez em três países.

Aqui detalhamos o que é preciso saber para acompanhar o torneio.

Quais são os 12 grupos?

A Copa do Mundo deste ano terá um novo formato, com 12 grupos de quatro equipes cada.

Os dois primeiros classificados de cada grupo passarão para a fase eliminatória, ao lado dos oito melhores terceiros colocados.

Os três primeiros critérios de classificação dos melhores terceiros lugares serão o número de pontos, melhor saldo de gols e maior número de gols marcados.

Getty Images Brasil estreia na Copa no dia 13 de junho, contra o Marrocos

Quando serão os jogos?

O torneio será disputado entre 11 de junho e 19 de julho. Ou seja, a Copa terá uma duração recorde de 39 dias — mais que os 29 dias do Catar em 2022 e os 32 das Copas da Rússia em 2018 e do Brasil, em 2014.

O jogo de abertura será disputado na quinta-feira, 11 de junho. México e África do Sul se enfrentam pelo grupo A da fase inicial, no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, onde o Brasil conquistou o tricampeonato mundial em 1970.

Ao todo, a fase de grupos terá 72 jogos em 17 dias, do jogo inicial até o sábado, 27 de junho.

As fases eliminatórias serão disputadas nas seguintes datas:

segunda fase, ou 16 avos de final, entre 28 de junho e 3 de julho;

oitavas de final, entre 4 e 7 de julho;

quartas de final, entre 9 e 11 de julho; e

semifinais, em 14 e 15 de julho.

A decisão do terceiro lugar ocorrerá no dia 18 de julho em Miami, no Estado americano da Flórida. E o novo campeão será conhecido no Estádio MetLife de Nova Jersey, também nos Estados Unidos, no domingo, dia 19 de julho.

O Brasil está no grupo C e os jogos da seleção na fase de grupos serão os seguintes (os horários são de Brasília):

Brasil x Marrocos: sábado, 13 de junho, às 19 horas, em Nova Jersey.

sábado, 13 de junho, às 19 horas, em Nova Jersey. Brasil x Haiti: sexta-feira, 19 de junho, às 21h30, na Filadélfia.

sexta-feira, 19 de junho, às 21h30, na Filadélfia. Brasil x Escócia: quarta-feira, 24 de junho, às 19 horas, em Miami.

Getty Images O Estádio Azteca, na Cidade do México, será o palco do jogo de abertura da Copa 2026

Quais são as sedes?

Pela primeira vez, a Copa do Mundo será celebrada em 16 cidades de três países: 11 nos Estados Unidos, três no México e duas no Canadá.

Como a Fifa restringe os nomes comerciais pré-existentes dos estádios, eles serão identificados pelo nome de cada cidade-sede durante o Mundial.

No México, a abertura do torneio terá lugar no Estádio Cidade do México, que fará história ao ser o primeiro a receber três edições da Copa do Mundo (1970, 1986 e 2026).

Haverá também jogos nas cidades mexicanas de Guadalajara e Monterrey.

O Canadá terá duas sedes: Toronto e Vancouver.

E os Estados Unidos formam a sede majoritária do torneio, com jogos em Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco/Santa Clara e Seattle.

Getty Images A final da Copa 2026 será disputada no Estádio MetLife de Nova Jersey, perto de Nova York

Os horários dos jogos

Como as partidas serão disputadas em quatro fusos horários e em sedes separadas por até 4,5 mil quilômetros, haverá um total de 13 horários de início de partidas diferentes.

Os torcedores do continente americano terão comodidade relativamente maior para acompanhar o Mundial. Todas as partidas serão realizadas com início a partir das 13 horas e término até meia-noite, pelo fuso horário das suas respectivas sedes.

Mas, no horário brasileiro, as últimas partidas de alguns dias poderão terminar depois das 4h da madrugada.

Nos outros continentes, os horários são distintos.

Na Europa, por exemplo, a maioria dos jogos ocorrerá entre as 18 horas e as 5h da manhã do dia seguinte. E, na Ásia oriental e na Oceania, as pessoas acompanharão as partidas principalmente de madrugada e pela manhã.

Getty Images A Espanha é uma das seleções favoritas para vencer a Copa do Mundo de 2026

Quem são os favoritos?

Por Ciaran Varley, da BBC Sport

A seleção da Espanha, campeã europeia, é a favorita para levar a Copa do Mundo de 2026. Sua campanha nas eliminatórias foi praticamente impecável.

O plantel espanhol está repleto de talentos, com jogadores como Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Rodri (vencedor do prêmio Bola de Ouro de 2024) e Lamine Yamal, um dos melhores jogadores do mundo da nova geração.

Um pouco atrás da Espanha, está a Inglaterra, vice-campeã das duas últimas Eurocopas. Espera-se que a atual geração de jogadores ingleses possa aspirar ao título.

A equipe inglesa, do técnico alemão Thomas Tuchel, classificou-se para o Mundial vencendo todos os jogos, sem levar nenhum gol. Ela conta com um plantel repleto de grandes nomes, como Jude Bellingham e Harry Kane.

A França também está entre os favoritos. A seleção de Didier Deschamps conta com uma poderosa linha de ataque, com destaque para Michael Olise, Kylian Mbappé e Ousmane Dembele, atual vencedor da Bola de Ouro.

Os vice-campeões de 2022 terminaram invictos as eliminatórias europeias.

A Argentina, atual campeã do mundo, venceu as eliminatórias sul-americanas com larga vantagem, terminando nove pontos acima do segundo classificado, o Equador.

Depois de vencerem a Copa América por duas vezes seguidas (2021 e 2024) e o último Mundial no Catar, os argentinos vêm para a Copa 2026 com muita força.

E, mesmo com sua campanha decepcionante nas eliminatórias, terminando em quinto lugar na América do Sul, com seis derrotas em 18 jogos e sem ganhar um Mundial há 24 anos, quem pode em sã consciência descartar o Brasil?

AFP via Getty Images Mesmo com a fraca campanha nas eliminatórias, quem pode em sã consciência descartar o Brasil como um dos favoritos da Copa do Mundo?

Outras seleções para acompanhar

Por Michael Emons, da BBC Sport

A Noruega não participa de uma Copa do Mundo desde 1998, na França. E nunca passou das oitavas de final.

Mas o time de Erling Haaland, do Manchester City (autor de 16 gols nas eliminatórias), pode ser uma surpresa.

Sua trajetória nas eliminatórias europeias foi impecável. Os noruegueses venceram os oito jogos disputados, incluindo duas vitórias sobre a Itália, tetracampeã do mundo — dentro e fora de casa.

A Noruega disputa o grupo I da Copa do Mundo, contra a França, Senegal e Iraque.

O Marrocos foi outra equipe que venceu todas as suas partidas nas eliminatórias. O país ocupa atualmente o oitavo posto no ranking da Fifa.

Os marroquinos chegaram à final da Copa Africana de Nações deste ano. E, mesmo perdendo para o Senegal por 1x0, acabaram levando o título de forma controversa.

É provável que o Marrocos se classifique para a segunda fase, disputando o grupo C, que tem ainda o Brasil, Escócia e Haiti.

Já o Egito de Mohamed Salah também espera se classificar no grupo G, contra a Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

O Japão tem hoje a seleção mais forte da Ásia. Os japoneses passaram com facilidade pelas eliminatórias, levando apenas três gols em 16 jogos.

No final de março, a seleção japonesa venceu pela primeira vez a Inglaterra, por 1x0. O jogo amistoso foi disputado no Estádio de Wembley, em Londres.

O Japão está no grupo F, com a Holanda, Tunísia e Suécia.

A Colômbia confia que irá fazer um bom papel na Copa, após sua boa campanha nas eliminatórias sul-americanas.

A seleção colombiana venceu o Brasil e a Argentina, terminando em terceiro lugar. A Colômbia disputa o grupo K, com Portugal, Uzbequistão e República Democrática do Congo.

E sobre os anfitriões? Bem, o Canadá, na sua terceira participação em Copas do Mundo, poderia ser uma surpresa.

É verdade que a seleção canadense perdeu seus seis jogos anteriores ao Mundial, mas seu grupo B parece favorável, com o Catar, Suíça e Bósnia e Herzegovina.

Getty Images A Colômbia é um dos países latino-americanos que vêm com força para disputar a Copa do Mundo

Os debutantes do Mundial

Quatro países farão a sua estreia na Copa do Mundo.

A pequena Curaçao passará a ser o menor país a participar do Mundial. A ilha caribenha tem apenas 150 mil habitantes e uma superfície de 444 km².

Curaçao está no grupo E, com a Alemanha, Costa do Marfim e Equador.

Com menos de 525 mil habitantes, Cabo Verde é o terceiro menor país a se classificar para o Mundial. Ele fica atrás apenas de Curaçao e da Islândia, que disputou a Copa de 2018, na Rússia.

O arquipélago composto por 10 ilhas no oceano Atlântico enfrentará a Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, no grupo H da Copa 2026.

Getty Images Cabo Verde faz a sua estreia em Copas do Mundo em Atlanta, no dia 15 de junho, contra a Espanha

Os dois outros estreantes vêm do continente asiático.

O Uzbequistão foi semifinalista da Copa da Ásia em 2011.

O país pôs fim à sua longa fila de espera pela classificação sob a direção do técnico Fabio Cannavaro. Como jogador, ele foi campeão mundial pela seleção italiana em 2006, na Alemanha.

Os Lobos Brancos contam com jogadores como o zagueiro Abdukodir Khusanov, do Manchester City, e o ex-atacante da Roma Eldor Shomurodov.

Os uzbeques esperam causar sensação no grupo K, que também inclui Portugal, Colômbia e a República Democrática do Congo.

Já a Jordânia terminou a terceira fase das eliminatórias asiáticas atrás da Coreia do Sul, com quatro vitórias e quatro empates em 10 partidas.

Os jordanianos ocupam o 64° lugar do ranking da Fifa e apresentam progressão constante. Eles chegaram à final da Copa da Ásia de 2023, quando foram derrotados pelos anfitriões, o Catar.

A Argentina, Argélia e Áustria estão à espera da Jordânia no grupo J.