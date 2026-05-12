Como encontro entre Trump e Xi deve definir relação entre as superpotências

Esta é a primeira visita de um presidente dos EUA à China desde Trump em 2017 - (crédito: Getty Images)

A segurança na histórica Praça Tiananmen, em Pequim, foi reforçada nos últimos dias, com rumores nas redes sociais sobre um desfile especial ou algum grande evento.

Os preparativos para este grande evento começaram em tom discreto, mas a China parece estar pronta para realizar um espetáculo para receber o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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A visita de Estado na quinta e sexta-feira (14/5 e 15/5) incluirá negociações, um banquete e uma visita ao Templo do Céu, um complexo de templos imperiais onde os imperadores rezavam por boas colheitas.

E tanto Trump quanto o presidente chinês Xi Jinping esperam que a visita dê frutos. Esta cúpula entre os dois líderes mais poderosos do mundo está prevista para ser um dos encontros mais importantes em anos.

Getty Images Esta é a primeira visita de um presidente dos EUA à China desde Trump em 2017

Por meses, as relações entre EUA e China foram uma prioridade menor para Trump. Seu foco tem sido a guerra em curso com o Irã, as operações militares no Hemisfério Ocidental e as preocupações domésticas. Mas tudo isso muda nesta semana. O futuro do comércio global, as crescentes tensões em Taiwan e a competição em tecnologias avançadas estão em jogo.

Do ponto de vista econômico, a guerra comercial em curso com os EUA e o conflito no Irã podem ser más notícias para Xi, mas ideologicamente e politicamente são um presente, e ele sentirá que está em uma posição de vantagem.

Essa visita pode estabelecer as bases para futuras cooperações — ou conflitos — nos próximos anos.

Um interlocutor do Irã?

A China está tentando discretamente agir como pacificadora na guerra, que já está em seu terceiro mês. Pequim se juntou ao Paquistão como mediadora na guerra EUA-Israel contra o Irã.

Autoridades em Pequim e Islamabad apresentaram em março um plano de cinco pontos com o objetivo de estabelecer um cessar-fogo e reabrir o Estreito de Ormuz. E nos bastidores, as autoridades chinesas estão sutilmente incentivando que os iranianos venham para a mesa de negociações.

Não há dúvida, apesar de sua constante demonstração de força, de que a China está ansiosa pelo fim dessa guerra.

A economia chinesa já está enfrentando crescimento mais lento e desemprego maior. O aumento dos preços do petróleo fez subir o custo de itens feitos com petroquímicos, desde têxteis até plásticos. Para alguns produtores na China, os custos aumentaram em 20%.

Reuters Um cartaz em Teerã mostra o Estreito de Ormuz como uma mordaça costurada na boca de Trump

A China tem reservas de petróleo invejáveis, e a liderança que assumiu em energias renováveis e carros elétricos isolou o país dos piores efeitos da crise de combustível. Mas a guerra está causando mais dor a uma economia desacelerada que depende fortemente de exportações. No entanto, se a China intervier para ajudar os EUA, ainda vai querer algo em troca.

A visita do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, a Pequim na semana passada parecia destinada a mostrar o tipo de influência que a China tem no Oriente Médio.

Os EUA estavam observando de perto. “Espero que os chineses digam a ele o que precisa ser dito”, disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. “Que o que você está fazendo no Estreito está fazendo com que você fique globalmente isolado. Você é o vilão aqui.”

Getty Images Os preços do petróleo afetam significativamente as exportações chinesas e a produção têxtil

Os EUA também tentaram convencer a China a não bloquear uma nova resolução do Conselho de Segurança da ONU condenando os ataques do Irã a navios que tentam transitar por Ormuz, depois que chineses e russos vetaram uma proposta anterior.

“Acho que se vamos trazer o Irã de volta à mesa de negociações de forma duradoura, acho que os EUA reconhecem que a China desempenhará algum papel”, diz Ali Wyne, consultora para relações EUA-China do International Crisis Group.

Trump, por sua vez, parece não se preocupar com a estreita relação da China com Teerã. Embora os EUA tenham recentemente sancionado uma refinaria com sede na China para transportar petróleo iraniano, o presidente minimizou na semana passada qualquer apoio chinês ao Irã durante o conflito.

“É o que é, certo?” ele disse a um jornalista americano. “Também fazemos coisas contra eles.”

O futuro de Taiwan

O governo Trump tem enviado sinais contraditórios quando se trata de Taiwan.

Em dezembro passado, os EUA anunciaram um acordo de armas de US$ 11 bilhões com Taiwan, enfurecendo o governo chinês no processo. Trump, no entanto, minimizou a disposição dos EUA em defender Taiwan, que a China reivindica como seu próprio território.

“Ele considera que é parte da China”, disse Trump sobre Xi, “e isso depende dele, o que ele vai fazer”.

Ele também disse que Taiwan não reembolsa adequadamente os EUA por suas garantias de segurança, acrescentando que “não nos dá nada”. No ano passado, ele impôs uma tarifa de 15% sobre Taiwan e a acusou de ter tirado dos EUA a produção de semicondutores.

Na semana passada, Rubio disse que Taiwan será um tema da visita, embora o objetivo seja garantir que o assunto não se torne uma fonte de nova tensão entre as duas superpotências.

“Não precisamos que nenhum evento desestabilizador ocorra em relação a Taiwan ou a qualquer lugar do Indo-Pacífico”, disse ele. “E eu acho que isso é para o benefício mútuo dos EUA e dos chineses.”

Getty Images Taiwan conta com o apoio militar dos EUA

Por sua vez, a China sinalizou que Taiwan é uma prioridade nessas negociações. O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, disse na semana passada que esperava que os EUA fizessem as “escolhas certas” durante uma ligação com Rubio.

Pequim vem aumentando sua pressão militar enviando aviões de guerra e embarcações navais por Taiwan quase diariamente.

Alguns analistas acreditam que as autoridades chinesas podem estar pressionando por uma mudança de linguagem no texto sobre Taiwan, que foi cuidadosamente redigido em 1982. A política mais recente de Washington é que o país não apoia a independência de Taiwan. Pequim poderia pressionar por palavras mais fortes, como “os EUA se opõem à independência de Taiwan”?

“Eu simplesmente não acho que o presidente Xi aceite isso”, diz John Delury, membro do Centro de Relações EUA-China da Asia Society. “Mesmo que Trump diga algo meio fora do script que pareça alguma capitulação em relação a Taiwan, porque ele não é tão cuidadoso com o uso da linguagem, os chineses sabem que é melhor não dar muito peso a isso, porque ele pode reverter com uma postagem no Truth Social uma semana depois.”

Negociações comerciais críticas

Durante grande parte de 2025, os EUA e a China pareciam estar à beira de uma nova guerra comercial, que poderia abalar as bases da economia global.

Trump repetidamente aumentou e reduziu as tarifas sobre o maior parceiro comercial da América, às vezes atingindo taxas de mais de 100%.

A China respondeu reduzindo as exportações de minerais de terras raras para os EUA e a compra de exportações agrícolas americanas, atingindo agricultores em Estados-chave que votaram em Trump.

A temperatura esfriou consideravelmente desde que Trump e Xi se encontraram cara a cara na Coreia do Sul em outubro passado. A decisão da Suprema Corte de fevereiro que limitou o poder unilateral do presidente sobre tarifas também ajudou a reprimir os instintos comerciais mais voláteis de Trump.

No entanto, Trump e Xi ainda terão muito o que falar durante a cúpula de Pequim. O líder americano pressionará para aumentar as compras chinesas de produtos agrícolas dos EUA. A China certamente pressionará os EUA a desistirem de uma investigação comercial anunciada recentemente sobre práticas comerciais injustas que poderiam dar a Trump a capacidade de reimpor tarifas mais altas sobre produtos chineses.

Isso será complicado para o lado americano. “Pode ser difícil para os EUA desistirem das investigações de todas as práticas comerciais chinesas desleais, considerando o quão disseminadas e distorcidas elas ainda são”, diz Michael O'Hanlan, do Instituto Brookings, um think tank com sede em Washington.

O governo Trump também está convidando os CEOs da Nvidia, Apple, Exxon, Boeing e outras grandes empresas para acompanhá-lo nesta visita, de acordo com a Reuters.

Embora a China não dependa mais tanto dos EUA para o comércio quanto durante o primeiro mandato de Trump como presidente, Xi vai querer que este encontro corra bem, já que a China precisa de estabilidade na economia global.

Atualmente, a China é o principal parceiro comercial de mais de 120 países, mas Xi sabe que não pode parecer confiante demais durante a visita de Trump.

“Desde que a visita prossiga sem problemas e Trump conclua que foi tratado com respeito, a calma instável no relacionamento bilateral perdurará. Se, por outro lado, Trump sair se sentindo desrespeitado ou menosprezado, ele poderá mudar de ideia”, diz Ryan Hass, do Instituto Brookings.

O futuro da IA

A China está em uma corrida para dominar o futuro. Ela está investindo pesadamente em IA e robôs humanoides. Isso faz parte do que Xi descreve como “novas forças produtivas” que ele espera impulsionem a economia da China.

Muitos formuladores de políticas dos EUA, no entanto, acreditam que a política oficial chinesa é cooptar ou roubar completamente a tecnologia dos EUA para promover suas indústrias domésticas. Isso levou a restrições à exportação dos microprocessadores mais recentes, por exemplo, apesar das objeções dos fabricantes americanos.

Reuters A diplomacia de chips será uma parte crítica das negociações

A resolução bem-sucedida para a espinhosa questão da propriedade e operação chinesas do popular aplicativo de mídia social TikTok foi um raro final feliz para as interações entre EUA e China sobre tecnologia, que frequentemente são assoladas por acusações e suspeitas.

Essa dinâmica está se manifestando na corrida para desenvolver sistemas de IA, talvez o principal novo desenvolvimento tecnológico dos tempos modernos. A questão é complicada por acusações dos EUA de que empresas chinesas como a DeepSeek estão roubando a inteligência artificial americana.

“Um capítulo inicial de uma guerra fria da IA está surgindo”, diz Yingyi Ma, do Brookings Institute. “A Casa Branca acusou a China de roubo em 'escala industrial' de modelos americanos de IA, enquanto Pequim teria agido para impedir que a Meta adquirisse a Manus, uma startup de IA fundada na China agora com sede em Singapura. A disputa mais profunda não é sobre quem copia qual modelo, mas sobre o talento capaz de construir a próxima geração de IA de ponta.”

Os robôs da China são capazes de dar um espetáculo, fazendo movimentos de Kung Fu e correndo mais rápido do que humanos durante uma maratona em Pequim.

Getty Images Robôs de artes marciais têm sido usados para mostrar o avanço da tecnologia chinesa

Mas, embora as empresas chinesas pareçam ser hábeis em construir os corpos desses robôs, muitas ainda estão trabalhando na programação do cérebro de suas novas criações. Para construir o que há de melhor, as empresas chinesas precisam de chips de computador de última geração, e eles são fabricados nos EUA.

É aqui que Pequim poderia usar sua influência sobre terras raras, um setor crítico que Trump cobiça abertamente. A China processa cerca de 90% dos minerais de terras raras do mundo, que são essenciais para toda a tecnologia moderna, de smartphones a parques eólicos, passando por motores a jato.

Assim, pode haver um acordo a ser feito. Os EUA podem ter terras raras chinesas em troca de chips de ponta. Isso é uma espécie de "Estreito de Ormuz da China" — ela pode interromper o fornecimento a qualquer momento.

Getty Images Trump e Xi terão muitos pontos de discussão durante uma curta viagem

Apesar de todo o terreno de políticas a ser coberto pelas duas partes, a visita de Trump será uma passagem rápida, com reuniões e eventos programados para quinta e sexta-feira.

Pode não haver muito tempo para os dois líderes chegarem a acordos profundos, mas mesmo um encontro tão breve pode definir a trajetória das negociações — e das relações — entre as duas superpotências por muitos anos.

Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA, como parte de um projeto piloto.