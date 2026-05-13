A cidade futurista em '8D' que mostra como a China se transformou desde a última visita de Trump

Quando o líder da China, Xi Jinping, receber seu colega americano em Pequim nesta semana, Donald Trump se lembrará de sua última visita em 2017 — ele foi internsamente cortejado, com um jantar na Cidade Proibida, uma honra que nenhum presidente dos EUA antes dele havia recebido.

A recepção desta semana promete ser igualmente grandiosa, incluindo uma parada em Zhongnanhai, o exclusivo complexo de acesso restrito onde a principal liderança da China vive e trabalha. A agenda também será igualmente espinhosa, com o Irã sendo uma nova fonte de tensão, ao lado do comércio, da tecnologia e de Taiwan.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mas muita coisa mudou à medida que Trump retorna a uma China mais forte e muito mais assertiva. Agora, em um terceiro mandato sem precedentes, um ambicioso Xi vem avançando com planos para “novas forças produtivas” com pesados investimentos em energia renovável, robótica e inteligência artificial.

Se o presidente americano e seu governo quiserem ver uma amostra do futuro que Pequim vem buscando na última década, eles precisam olhar além do centro imponente da capital, onde passarão a maior parte do tempo.

No remoto e acidentado norte, a energia solar e eólica agora domina vastas paisagens. No sul industrioso, a automação está remodelando fábricas e cadeias de suprimentos, e megacidades como Chongqing se tornaram tema recorrente nos feeds de influenciadores nas redes sociais.

Bilhões em financiamento estatal transformaram Chongqing, um centro industrial arenoso no sudoeste, em um símbolo poderoso de uma China em mudança que está adotando novas tecnologias, novos negócios e um novo adjetivo — descolado — enquanto tenta mostrar ao mundo uma face mais amigável.

Em 2017, a China estava tentando provar que estava em pé de igualdade com os EUA, diz Ali Wyne, consultor sênior de pesquisa e defesa das relações EUA-China no International Crisis Group.

“Acho que a delegação chinesa, compreensivelmente, gastou um enorme esforço diplomático tentando transmitir a impressão de que o presidente Xi estava no mesmo nível geopolítico que o presidente Trump. O que eu acho impressionante é que, desta vez, essa afirmação não é necessária por parte dos chineses.”

Washington agora reconhece a China como “potência quase equivalente”, diz Wyne, que descreve Pequim como “indiscutivelmente o concorrente mais poderoso que os Estados Unidos enfrentaram em sua história”.

A estação de metrô de Liziba é famosa entre visitantes com imagem de prédio que 'engole' o trem Crédito: Getty Images

'America First' versus estratégia de longo prazo da China

Trump, por sua vez, pode muito bem ser o líder estrangeiro mais inconstante que a China já encontrou. Ele até tem um apelido aqui — Chuan Jianguo, que significa “Trump, o construtor da nação”. Online, muitos chineses acreditam que suas políticas polêmicas e guerras comerciais ajudaram a ascensão da China ao enfraquecer a posição global dos Estados Unidos.

“Ele não se importa nem um pouco com as consequências”, diz um homem de meia idade em férias em Chongqing. “Ele deveria saber que compartilhamos o mesmo mundo. É uma aldeia global. Ele nem sempre deve colocar a América em primeiro lugar.”

Ele diz que não quer compartilhar seu nome, enquanto se amontoa com a multidão em um mirante para ver o horizonte vertical e sobreposto, iluminado por neon de Chongqing.

BBC Turistas tentando tirar uma foto do famoso horizonte de Chongqing

“A China vem criando estratégias voltadas para o futuro há décadas”, acrescenta, enquanto a “capital cyberpunk” mundial se ilumina atrás dele ao entardecer.

Chongqing foi esculpida nas montanhas porque os construtores não tinham para onde ir além de construir para cima. As estradas sobem e contornam encostas íngremes, enquanto o metrô serpenteia por baixo e depois atravessa camadas de edifícios. Tudo se sobrepõe para criar o que os jornalistas de viagens apelidaram de cidade “8D” da China.

Assim como os turistas empoleirados acima, os visitantes dos barcos abaixo tentam tirar a melhor foto: a paisagem vertical que paira sobre o rio Yangtze em tons de azul elétrico, magenta e vermelho.

Esta é uma cidade que oferece uma janela para a tentativa de Pequim de rivalizar com o poder americano em mais de uma maneira. A China vem aprimorando seu poder brando e oferecendo aos turistas estrangeiros a entrada sem visto. Cerca de dois milhões deles colocaram Chongqing em sua lista imperdível no ano passado, ao lado de Pequim e Xangai.

Mas o crescimento espetacular de Chongqing tem um preço. Sua construção envolveu um dos maiores esforços sustentados de construção urbana da história moderna. E o governo local, com uma população de mais de 30 milhões de pessoas, está agora fortemente endividado. Uma economia lenta e um setor imobiliário em dificuldades não estão ajudando.

Além do horizonte futurista da cidade, há bairros mais antigos onde os trabalhadores separam pacotes ou vendem frutas e vegetais na esperança de ganhar alguns dólares por dia. As tarifas de Trump e agora a guerra entre EUA e Israel no Irã estão pressionando pontos sensíveis da economia chinesa, à medida que os preços das casas caem, o desemprego aumenta e o baixo consumo persiste.

Apesar de tudo isso, o controle autoritário do Partido Comunista Chinês permaneceu firme. Muitos chineses hesitam em falar de política e, embora tenham uma mensagem para Trump, não quiseram compartilhar seu nome.

“Quero dizer a Donald Trump que pare de agitar as coisas”, diz uma manicure cujos investimentos sofreram devido à desaceleração da economia global após a crise no Oriente Médio.

BBC Apesar de sua ascensão, Chongqing ainda tem muitos trabalhadores lutando para ganhar a vida

Ainda assim, alguns jovens veem os EUA como um farol de liberdade e oportunidade.

“Quando penso nos EUA, penso nisso: liberdade e as pessoas de lá podem encontrar sua personalidade e descobrir seu potencial”, diz uma estudante de moda em férias com sua amiga.

“É um país cheio de criatividade e sabedoria, e muitos jovens chineses gostariam de estudar lá.”

Isso se tornou um sonho mais incerto por causa dos laços tensos entre as duas superpotências nos últimos anos. Mas isso também fez com que engenheiros chineses impulsionassem a inovação em casa.

A corrida: de robôs a EVs

Em um laboratório principal de dois andares em um dos muitos novos centros de negócios em Chongqing, um grupo de crianças do jardim de infância ri de alegria enquanto observam um peixe-robô nadar ao redor do tanque.

Outros robôs humanóides ganham vida e exibem seus movimentos de kung-fu ou dança descolada. As crianças estão ansiosas para se exibirem para as câmeras da BBC e a professora as ajuda a praticar inglês, fazendo-as repetir em uníssono: “Esse robô sabe dançar!”

A China já tem o maior número de robôs industriais em suas fábricas, e o estado planeja investir cerca de 400 bilhões de dólares em robótica somente neste ano.

Chongqing, que se encontra no centro desse investimento, pretende se tornar o Vale do Silício do oeste da China. Mas aqui e em todo o país, a robótica chinesa pode precisar da ajuda americana.

Os robôs precisam de um cérebro que funcione rapidamente e é por isso que a China deseja comprar mais chips de IA de ponta da empresa norte-americana Nvidia. Isso pode ser um obstáculo na reunião desta semana.

Em 2022, o governo Biden tentou frear a IA e a robótica chinesas negando-lhes semicondutores de ponta. O presidente Trump relaxou essa política. No ano passado, ele abriu caminho para a Nvidia começar a vender alguns de seus chips avançados para a China, mas não os mais avançados.

Enquanto a China e os EUA lutam pela supremacia tecnológica, os analistas acreditam que há uma preocupação maior com a ascensão da IA.

Alguns temem que um malfeitor com um laptop em um bunker em qualquer lugar possa hackear os serviços de saúde ou encontrar códigos de lançamento nuclear, e argumentam que este é um momento para os dois líderes pensarem no bem maior, e não na grande competição de poder entre as grandes potências.

BBC A China tem o maior número de robôs industriais em suas fábricas

A concorrência certamente ditará a agenda. A China já está fazendo todo o possível para garantir que não confie nos EUA como seu principal parceiro comercial.

As exportações da China para os EUA caíram cerca de 20% nos últimos anos e os Estados Unidos são agora o terceiro maior parceiro comercial da China, atrás do Sudeste Asiático e da União Europeia.

A pompa da última visita de Trump não impediu que os EUA impusessem tarifas enormes sobre produtos chineses e Pequim aprendeu a lição.

Quando Trump se tornou o líder presidencial em 2024, as autoridades chinesas começaram a trabalhar. Eles participaram de reuniões de think tanks em Washington quando mais uma vez o ouviram avisar que iria coibir o que considerava práticas comerciais chinesas injustas.

Quando as tarifas chegaram no ano passado, a China foi o único país que não recuou. Se a frágil trégua comercial se manterá ou levará a um acordo mais substantivo, é a grande questão desta semana. Mas o último ano certamente encorajou Pequim.

“Não dependemos do mercado dos EUA”, diz Lucia Chen, que vende carros elétricos para a Sahiyoo, uma empresa em Chongqing, que é uma cidade-chave nessa busca pela autossuficiência. Chongqing lidera o país na fabricação de automóveis, sustentando a posição da China como a maior montadora do mundo.

Xi pediu ligações ferroviárias diretas daqui através da Ásia Central para a Europa, que custam cerca de 5 bilhões de dólares, e Chen considera essa ligação ferroviária útil para vender mais mercadorias aos clientes.

“Estou bastante otimista sobre o desenvolvimento futuro da indústria de veículos elétricos de Chongqing”, diz ela em um passeio pela fábrica. “Minha família e amigos mudaram de carros a combustível para veículos elétricos. Por causa da guerra do Irã, os preços da gasolina aumentaram muito e muitos compradores estão considerando um veículo elétrico pela primeira vez.”

Mesmo com a crise no Oriente Médio se arrastando, Trump está vindo para a China em parte para tentar acabar com a guerra. Ele espera a ajuda da China para intermediar um acordo com seu amigo Teerã — mais um sinal do papel agora fundamental de Pequim no cenário mundial.

O presidente dos EUA também gosta de se gabar de ter um bom relacionamento com Xi e pode achar que pode negociar com o líder da China.

Ele também vai querer algo tangível desta cúpula e, se vier a Pequim e conseguir sair dizendo que convenceu os chineses a comprar mais produtos americanos, poderá ver isso como uma vitória.

Um vislumbre do futuro?

Para a China, a vitória pode estar em uma visita de estado tranquila e bem coreografada.

Um acordo comercial seria um grande alívio, mas mesmo sem isso, uma visita presidencial dos EUA após quase uma década aprimora a mensagem de Xi de que a China está aberta aos negócios e ao mundo.

“Sinto que a China está ficando cada vez mais conectada ao mundo, mais integrada à comunidade internacional”, diz um fotógrafo em Chongqing.

“Era muito difícil para mim ver pessoas com cabelos loiros como você no passado - mas agora eu conheço muitos estrangeiros. Somos todos como uma família.”

Ele é um dos muitos que atendem a uma estranha economia local que surgiu aqui. Na beira do rio, do outro lado de onde um trem local entra em uma das torres residenciais, uma fila de visitantes fica de boca aberta.

BBC A moda viral de 'comer trens em Chongqing' em ação

Uma mulher está gritando instruções para o marido tirar a foto da maneira certa quando o trem começa a chegar — ela mastiga como se tivesse terminado uma refeição deliciosa. Parece uma tendência ridícula, mas “comer trem em Chongqing” é viral.

Um homem - com mais de 70 anos - brinca que participar desse espetáculo nas redes sociais o está ajudando a “ficar mais jovem de coração”.

Essa é a China que Xi quer que o mundo veja mais enquanto ele tenta se retratar como um farol de estabilidade, em contraste com um Trump imprevisível.

Já há cerca de um ano desde que Trump chegou ao poder, a ordem mundial mudou notavelmente, fortalecendo a mão de Pequim.

Sua abordagem “America First” fez com que aliados e rivais se recuperassem de tarifas que vão e voltam, enquanto Pequim estendia o tapete vermelho para um desfile de líderes políticos do Ocidente, incluindo Reino Unido, Canadá e Alemanha.

Claro, isso está longe de ser o quadro completo. Também há vigilância generalizada, controle estatal estrito sobre todos os meios de comunicação e qualquer tipo de dissidência ou crítica contra o governo ou os líderes do país não é tolerado.

Mas em Chongqing, muitos visitantes veem o que pode parecer uma cena cinematográfica do futuro.

A transformação da cidade pode ser lida como uma história de sucesso ou um sinal de alerta. De qualquer forma, oferece ao mundo — e a Donald Trump — uma prévia do que a China espera que esteja por vir.

Usamos inteligência artificial para traduzir esta reportagem, originalmente escrita em inglês. O texto foi revisado por um jornalista da BBC antes da publicação. Saiba mais aqui sobre como a BBC está usando a inteligência artificial.