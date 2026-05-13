A 'marinha mosquito' do Irã: como 'enxame' de pequenas embarcações desafia os EUA no Estreito de Ormuz

A frota não foi projetada para o combate naval tradicional, mas para 'confundir e atrapalhar a navegação', diz Saeid Golkar - (crédito: BBC)

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou recentemente ter "destruído totalmente" a Marinha do Irã, reduzindo a frota a "pequenos barcos com uma metralhadora".

Ainda assim, esses "barcos pequenos" — apelidados por alguns analistas ocidentais de "frota de mosquitos" — têm ferrão.

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Há meses, eles vêm ajudando o regime de Teerã a causar grave disrupção no Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, no que especialistas dizem ser uma tentativa de prejudicar a economia global e pressionar Washington a abandonar sua guerra com Teerã.

Mas o que é essa frota de mosquitos e como ela se mostrou tão eficaz?

'Confundir e perturbar'

BBC

A frota de pequenos barcos de ataque rápido foi criada pelo regime iraniano na década de 1980 durante a Guerra Irã-Iraque.

Embora o Irã estivesse em guerra com o Iraque, os combates se estenderam ao Golfo Pérsico durante a "Guerra dos Petroleiros" dos anos 1980, que envolveu os EUA na proteção do transporte de petróleo.

Confrontos com a Marinha dos EUA fizeram com que a frota naval convencional do Irã sofresse perdas significativas.

A frota de pequenos barcos do Irã então se tornou parte de uma doutrina de guerra projetada para combater potências navais superiores.

Ela constitui apenas uma parte de uma estratégia iraniana mais ampla que também inclui mísseis, drones, minas, lançadores costeiros e ataques de seus grupos aliados em países vizinhos.

Operada pelo poderoso Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), a frota não foi projetada para o combate naval tradicional, mas para "confundir e interromper a navegação", diz Saeid Golkar, professor da Universidade do Tennessee em Chattanooga e conselheiro da United Against Nuclear Iran (UANI), uma organização sem fins lucrativos que se opõe ao regime iraniano.

"O IRGC sabe que não pode derrotar os EUA em uma guerra naval convencional", acrescenta.

Em vez disso, visa aumentar os custos e riscos para as empresas que transitam pelo Golfo, visando navios-tanque comerciais e tornando o Estreito um local mais perigoso para operar.

As táticas da frota incluem disparar tiros perto de embarcações comerciais, colocar minas no mar e enviar enxames de barcos em alta velocidade de várias direções, dizem os especialistas.

Os barcos de ataque rápido geralmente são equipados com metralhadoras, foguetes ou mísseis antinavio.

Embora muitos tenham sido projetados e fabricados pelo estado iraniano, outros foram reaproveitados para uso civil, incluindo antigos barcos de pesca.

Os barcos são baratos e fáceis de substituir, diz Can Kasapoglu, pesquisador não residente do Instituto Hudson, um think tank de tendência conservadora em Washington, em um relatório recente.

Isso permite que o Irã ameace embarcações comerciais e militares "a um custo relativamente baixo, ao mesmo tempo em que coloca em risco os ativos de alto valor do adversário e a economia marítima global", diz Kasapoglu.

Especialistas dizem que o objetivo geral é pressionar Washington a abandonar sua guerra com Teerã e desencorajar futuros ataques.

Como muitos dos barcos ficam com a maior parte submersa dentro da água, é difícil detectá-los por radar até que estejam bem próximos, e o monitoramento eficaz exige vigilância constante com drones, helicópteros ou aeronaves de patrulha.

O tamanho exato da frota é desconhecido, em parte porque muitos dos barcos são mantidos escondidos em cavernas, enseadas e túneis ao longo da costa sul do Irã. No entanto, estimativas situam o número de barcos entre 500 e mais de mil.

O regime realiza exercícios navais regulares envolvendo a frota de mosquitos.

'Guerra de guerrilha marítima'

NurPhoto via Getty Images A frota não foi projetada para o combate naval tradicional, mas para 'confundir e atrapalhar a navegação', diz Saeid Golkar

Os analistas geralmente descrevem a abordagem do Irã como uma guerra de guerrilha no mar.

Embora a Marinha dos EUA consiga destruir os barcos rápidos do Irã quando eles ficam expostos em mar aberto, o IGRC tem o cuidado de evitar o combate aberto, de acordo com Golkar.

"O IRGC tenta evitar confronto direto e, em vez disso, usa táticas de ataque e retirada, enxames, minas, drones, mísseis e pequenas embarcações para aumentar o custo das operações americanas e comerciais", diz Golkar.

O Irã pode substituir barcos perdidos de forma rápida e barata. Os EUA e seus aliados, por outro lado, precisam mobilizar navios e aeronaves caros para proteger o tráfego comercial.

Em vez de destruir embarcações, até mesmo criar a percepção de um sério perigo pode aumentar os custos do seguro e persuadir as empresas a evitar a rota, observam os especialistas.

Até mesmo a ameaça das minas navais pode retardar ou interromper o tráfego. Limpar uma via navegável minada é um processo lento.

A estratégia do Irã está funcionando?

NurPhoto via Getty Images O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica opera a frota de mosquitos do Irã

O transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz é hoje apenas uma fração do que era antes da guerra.

O Hormuz Strait Monitor, uma plataforma de rastreamento em tempo real, mostra cerca de 10 navios transitando por dia pela via navegável — cerca de 8% da média diária usual de 60 navios.

O tráfego geral permanece mais de 90% abaixo dos níveis anteriores à guerra, de acordo com a equipe da Marinha Real do Reino Unido que monitora a região.

Houve um breve aumento na atividade quando os EUA, Israel e Irã concordaram com um cessar-fogo em 8 de abril. Mas dias depois, a tendência foi revertida quando os EUA impuseram seu próprio bloqueio às mercadorias que entram e saem do Irã.

E continuam ocorrendo ataques pelo estreito.

Na semana passada, o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO), que monitora rotas marítimas internacionais, disse que uma embarcação que transportava carga a granel foi “atingida por um projétil desconhecido” a cerca de 43 km a nordeste de Doha, no Catar, causando um pequeno incêndio, mas sem vítimas.

A agência de notícias iraniana Fars informou posteriormente que a embarcação estava navegando sob a bandeira dos EUA e pertencia aos americanos.

A Organização Marítima Internacional das Nações Unidas estima que cerca de 1,5 mil navios e 20 mil tripulantes seguem afetados pelo bloqueio.

A redução no volume de petróleo que passa pelo estreito contribuiu para o que alguns analistas descrevem como o maior choque de oferta de petróleo da história, com preços atingindo níveis próximos de recordes.